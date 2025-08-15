У новосибирцев изъяли 72 млн рублей и 240 банковских карт

Сотрудники полиции в Новосибирской области пресекли преступную деятельность, связанную с неправомерными операциями с использованием электронных средств платежей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД.

Один из участников — житель Новосибирска — приобретал у сторонних лиц банковские карты, через которые обналичивал деньги. Дропперами выступали жители города. Еще один новосибирец был задержан в «Толмачево» при попытке вывезти крупную сумму в Москву.

Всего в ходе 15 обысков полицейские изъяли более 100 сотовых телефонов, 240 банковских карт, а также более 72 млн рублей.

В регионе впервые возбуждено уголовное дело по статье «неправомерный оборот средств платежей». Следователи выявляют других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) замминистра МВД Данил Филиппов заявил, что у ведомства есть данные о 30 тысячах дропперов. Это люди, которые участвуют в обналичивании похищенных средств. По его оценкам, в целом в России может быть около двух миллионов людей, которые участвуют в операциях дропперов. В 2024 году в Новосибирской области правоохранители выявили более 1100 жителей региона на счета которых поступали похищенные деньги. Общая сумма нанесенного ущерба, причиненного IT-преступлениями, сегодня составляет около 4 миллиардов рублей. Более 11 тысяч противоправных деяний осталось не раскрытыми.

В июне неделе Госдума ужесточила наказание для дропперов, установив уголовную ответственность с лишением свободы до шести лет и штрафом до 1 миллиона рублей. Закон принят во втором и в третьем, окончательном, чтениях.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники предлагают новосибирцам «выгодные» инвестиции в цифровой рубль.