Россияне активно используют бесконтактную оплату за границей

Российские путешественники всё активнее осваивают QR-платежи в поездках за рубеж, о чем свидетельствует внушительный оборот — 1,3 млрд рублей, зафиксированный банком ВТБ. Заметный рост популярности этой услуги, исчисляемый десятками раз за год, превратил ее в реальную альтернативу традиционным наличным расчетам для туристов.

С начала текущего года россияне совершили более 400 тысяч транзакций посредством QR-кода за пределами страны, что многократно превосходит показатели прошлого года. Согласно информации банка, большинство таких платежей совершаются при покупке продуктов питания в супермаркетах, а также при приобретении электроники и одежды. Средний чек по этим операциям составляет более 3000 рублей, уточнили представители кредитной организации.

В планах — расширение географии использования сервиса: в текущем году он станет доступен еще в десяти странах, в том числе в государствах Латинской Америки. Стоит отметить, что лимиты на проведение платежей варьируются в зависимости от страны назначения. Кроме того, услуга доступна и для клиентов Почта банка, ранее переведенных в ВТБ.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в 2026 году за рубеж отправилось около 7,8 млн россиян, что на 22% больше, чем в прошлом году (6,4 млн человек). Основными направлениями для путешествий оставались Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет, Китай и страны Латинской Америки, включая Мексику и Бразилию. Спрос на последние два направления увеличился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Анализ данных платежных систем и банков показывает, что россияне за границей предпочитают расплачиваться банковскими картами (включая карты «Мир» там, где они принимаются), наличными, QR-кодами, а также через электронные кошельки и криптовалюту. Эксперты прогнозируют дальнейший рост популярности QR-платежей благодаря их удобству, безопасности и отсутствию дополнительных комиссий.