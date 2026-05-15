Контроль за выдачей разрешений на строительство в Новосибирске передают региону

На рассмотрение депутатов регионального парламента вынесен проект закона Новосибирской области о внесении изменений в закон о регулировании градостроительной деятельности. Как сообщил заместитель министра области Дмитрий Тимонов, полномочия правительства предлагается дополнить установлением порядка формирования и ведения реестра разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию.

По его словам, это требование федерального законодательства, которое должно вступить в силу с сентября 2026 года.

— Со стороны федерального Минстроя требования к ведению этого реестра до сих пор не сформулированы. Правительство РФ обратилось к Госдуме, Совету Федерации и Минстрою России с просьбой отложить введение данной нормы, поскольку есть риск, что выдача разрешений на строительство может быть в принципе приостановлена. Строительная отрасль и так переживает не лучшие времена, поэтому ей абсолютно ни к чему дополнительные искусственные препоны, — отметил депутат, девелопер Вячеслав Илюхин.

В комментарии Infopro54 Илюхин отметил, что сейчас у каждого муниципалитета существуют свои реестры разрешений на строительство. Минстрой РФ хочет консолидировать их на уровне региона и включить в единую систему. До ее запуска остается несколько месяцев, при этом принципы наполнения реестра до сих пор не понятны.

— Выдача разрешения — это ключевой этап начала строительства любого объекта. Если эти данные в региональный реестр будут вноситься не автоматически, а в ручном режиме, то срок выдачи документов, в лучшем случае, затянется еще на месяц. Для застройщиков, которые сегодня и без того излишне закредитованы, любая сдвижка сроков очень болезненна, — подчеркнул Вячеслав Илюхин.

Он отметил, что не понимает, зачем все согласовательные документы уходят в область и создается лишняя структура.

— Пока вроде есть понимание на федеральном уровне, что сроки принятия закона нужно сдвинуть на 2027 год, — добавил собеседник редакции.

Напомним, по итогам 2025 года в Новосибирске были выданы 172 разрешения на строительство 918 тысяч кв. м недвижимости. Из них 67 — на жилые дома. По общему количеству разрешений в уходящем году наблюдается довольно существенное сокращение. Для сравнения, в 2019–2024 годах выдачи этих документов колебались от 219 до 253. Общая площадь заявленных объектов варьировалась от 753 тысяч до 1,26 млн кв. м. Однако разброс по разрешениям на жилые дома — от 46 до 74.

По данным независимого аналитика новосибирского рынка недвижимости Сергея Николаева, в марте сайте УАСИ мэрии были опубликованы новые разрешения на строительство 2 тысяч квартир общей площадью 115 тыс. м2.

— Правила КРТ меняются. Если есть разрешение на строительство, дешевле начинать строить сразу. Буквально через квартал это может быть дороже, могут возникнуть новые ограничения по площади участка и по дополнительной социальной нагрузке. Кроме того, существует и ненулевая вероятность отмены разрешения на строительство, — констатирует Николаев.

В первом квартале 2026 года застройщики Новосибирска за квартал ввели на 55% меньше жилья, чем в 2025 году. Просроченная кредиторская задолженность девелоперов превысила 20 млрд, из них 8 они должны поставщикам.

Ранее редакция сообщала о том, что бизнес просит не накрывать Новосибирск сплошным запретом точечной застройки. В некоторых локациях это единственный способ развития города путем сноса промышленных объектов, ветхого жилья и частных домов.