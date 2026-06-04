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Общество Право&Порядок Финансы

Сотрудница банка похищала деньги со счетов жителей Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

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Ее интересовали «спящие» счета, а также те, где были размещены небольшие суммы

В Карасукском районе завершено расследование громкого дела о хищении денежных средств в местном отделении банка. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 27-летней бывшей сотрудницы финансового учреждения.

Как выяснили следователи, служебное преступление совершалось на протяжении года — с октября 2024 по октябрь 2025 года. Используя служебное положение и доступ к банковским системам, женщина осуществляла незаконные переводы средств с клиентских счетов на подконтрольный ей счет.

Масштаб мошенничества оказался значительным. Известно о 26 пострадавших, а суммы переводов варьировались от 300 рублей до 300 тысяч рублей. Общий ущерб составил более 1,6 миллиона рублей.

Жертвами злоумышленницы стали клиенты, чьи счета длительное время не использовались или на которых хранились небольшие суммы, не вызывавшие подозрений при исчезновении.

Дело завершено признанием вины обвиняемой и полным возмещением причиненного ущерба. Материалы направлены в Карасукский районный суд для рассмотрения по существу.

Правоохранительные органы напоминают клиентам банков о необходимости регулярно проверять состояние своих счетов и незамедлительно сообщать о любых подозрительных операциях.

Ранее редакция сообщала о том, что более 500 новосибирцев исключили из числа пайщиков сельхозкооператива.

Источник фото: прокуратура Новосибирской области

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Рубрики : Общество Право&Порядок Финансы

Регионы : Новосибирск

Теги : хищение прокуратура

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Россияне стали чаще переводить деньги за границу

Рынок личных трансграничных денежных переводов претерпевает глубокие изменения. Несмотря на имеющиеся препятствия и недочеты в инфраструктуре, объемы таких операций не только увеличиваются, но и демонстрируют многократный рост по сравнению с предыдущими периодами.

Цифры, о которых сообщают участники рынка, весьма показательны. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) банк ВТБ представил данные, подтверждающие значительный интерес к международным переводам. С начала 2026 года клиенты ВТБ и Почта банка совершили в пять раз больше трансграничных операций, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма переведенных средств увеличилась вдвое и превысила 140 миллиардов рублей. Аналитики прогнозируют, что к концу 2026 года объем рынка может удвоиться.

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Россияне активно используют бесконтактную оплату за границей

Российские путешественники всё активнее осваивают QR-платежи в поездках за рубеж, о чем свидетельствует внушительный оборот — 1,3 млрд рублей, зафиксированный банком ВТБ. Заметный рост популярности этой услуги, исчисляемый десятками раз за год, превратил ее в реальную альтернативу традиционным наличным расчетам для туристов.

С начала текущего года россияне совершили более 400 тысяч транзакций посредством QR-кода за пределами страны, что многократно превосходит показатели прошлого года. Согласно информации банка, большинство таких платежей совершаются при покупке продуктов питания в супермаркетах, а также при приобретении электроники и одежды. Средний чек по этим операциям составляет более 3000 рублей, уточнили представители кредитной организации.

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Новосибирские пчеловоды выступили против применения баковых смесей пестицидов

4 июня в Законодательном собрании региона состоялось заседание Комитета по экологии, ключевым вопросом которого стало ужесточение правил применения пестицидов в сельском хозяйстве. Инициаторами обсуждения выступили пчеловоды. Представители отрасли обозначили ряд системных проблем, главные из которых — использование запрещенных за рубежом препаратов и повсеместное применение так называемых баковых смесей.

Заместитель председателя регионального отделения Союза пчеловодов Андрей Долгих, выступая перед депутатами, подчеркнул, что последствия бесконтрольного применения пестицидов выходят далеко за пределы пчеловодства.

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Финансовая «подушка» растет: россияне заработают 7 трлн на вкладах

По прогнозам, к концу 2026 года общая сумма процентного дохода, полученного населением от срочных вкладов и накопительных счетов, достигнет 7 триллионов рублей. Такую оценку озвучил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026). По предварительным подсчетам банка, лишь в первом полугодии 2026 года вкладчики заработают на процентах 3,7 триллиона рублей, что примерно соответствует показателям за аналогичный период прошлого года.

Дмитрий Брейтенбихер подчеркнул, что, несмотря на колебания ключевой ставки, россияне продолжают придерживаться сберегательной модели поведения.

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Российский рынок сбережений вырастет на 10% в 2026 году

По оценкам ВТБ, в 2026 году объём депозитов в российских банках увеличится на 10%, преодолев планку в 72 триллиона рублей. При этом сам банк намерен превзойти средние рыночные тенденции, нарастив свою базу средств до 13,6 триллиона рублей, что составит прирост в 12%. Данную информацию озвучил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер в рамках Петербургского международного экономического форума.

В настоящее время граждане России уже доверили банкам свыше 67,5 триллионов рублей в рамках различных сберегательных инструментов, продемонстрировав рост на 14% по сравнению с предыдущим годом. Прогнозируется, что к окончанию первого полугодия 2026 года средства физических лиц, привлеченные банками, достигнут 68,7 триллионов рублей, причем основная доля, 65,3 триллиона рублей, придется на рублевые сбережения. Ожидается, что к концу 2026 года доля рублевых накоплений в общем объеме может достигнуть 95%.

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Цены на контрацептивы и противоаллергические препараты выросли в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В мае в в Новосибирске резко подорожали препараты для лечения глаз — сразу на 23,5%. На втором месте по динамике оказались противоинфекционные средства (+20%). Продажи контрацептивов увеличились на 12,5%, а антигистаминные препараты — на 10,6%.

Продажи препаратов для нервной системы сократились на 14%. В категории средств от простуды зафиксировано незначительное уменьшение объёмов продаж. Лекарства для эндокринной системы показали снижение на 2,3%, констатировали эксперты сервиса «Индекс Megapteka.ru».

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