Сотрудница банка похищала деньги со счетов жителей Новосибирской области

В Карасукском районе завершено расследование громкого дела о хищении денежных средств в местном отделении банка. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 27-летней бывшей сотрудницы финансового учреждения.

Как выяснили следователи, служебное преступление совершалось на протяжении года — с октября 2024 по октябрь 2025 года. Используя служебное положение и доступ к банковским системам, женщина осуществляла незаконные переводы средств с клиентских счетов на подконтрольный ей счет.

Масштаб мошенничества оказался значительным. Известно о 26 пострадавших, а суммы переводов варьировались от 300 рублей до 300 тысяч рублей. Общий ущерб составил более 1,6 миллиона рублей.

Жертвами злоумышленницы стали клиенты, чьи счета длительное время не использовались или на которых хранились небольшие суммы, не вызывавшие подозрений при исчезновении.

Дело завершено признанием вины обвиняемой и полным возмещением причиненного ущерба. Материалы направлены в Карасукский районный суд для рассмотрения по существу.

Правоохранительные органы напоминают клиентам банков о необходимости регулярно проверять состояние своих счетов и незамедлительно сообщать о любых подозрительных операциях.

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