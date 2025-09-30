Безопасность превыше всего: губернатор поставил задачи по проверке зданий школ

Вопросы об инспектировании зданий социальных учреждений, включая учебные заведения, а также обновление графиков реконструкции и возведения новых построек стали центральными на заседании оперативного штаба по вопросам образования, состоявшегося 29 сентября в правительстве области.

Губернатор Андрей Травников адресовал соответствующие указания главам муниципальных образований и городских округов Новосибирской области.

Заместитель губернатора Валентина Дудникова, руководившая заседанием, акцентировала внимание на том, что руководители обязаны лично контролировать исполнение поручения губернатора. Важна не только внешняя привлекательность, но прежде всего безопасность детей, преподавателей и родителей. Все здания должны гарантировать безопасное проведение образовательного процесса.

В рамках заседания оперштаба также обсуждалась организация профориентационной работы в школах региона.

Ключевой задачей национального развития до 2030 года является формирование всесторонней системы поддержки и продвижения способностей молодого поколения. За первое полугодие 2024/2025 учебного года в Новосибирской области свыше 170 тысяч школьников 6-11 классов приняли участие в мероприятиях Единой модели профориентации: побывали на мастер-классах, попробовали себя в различных профессиях, получили профессиональное образование. В реализации данной модели задействованы 225 предприятий Новосибирской области.