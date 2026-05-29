«Вектор» запатентовал псевдовирусы для оценки препаратов против «сибирского» варианта ВИЧ

ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» запатентовал набор рекомбинантных плазмидных ДНК и псевдотипированных вирусов, предназначенный для оценки эффективности противовирусных препаратов и вакцин. Infopro54 ознакомился с патентной документацией.

Авторы разработки указывают, что она закрывает существовавший в мировой практике пробел — отсутствие стандартизированной панели для тестирования средств против рекомбинантной формы ВИЧ-1, которая активно циркулирует на территории Сибири. ВИЧ-1 — это наиболее распространенный в мире тип вируса иммунодефицита человека, вызывающий подавляющее большинство случаев СПИДа.

— В Российской Федерации генетическое разнообразие ВИЧ-1 имеет региональную специфику. В европейской части России доминирует субтип А6 ВИЧ-1, а в Сибири — рекомбинантная форма CRF63_02A6, которая в настоящее время обнаруживается более чем в 80% новых случаев ВИЧ-1 в Сибири. Ряд данных свидетельствует о том, что CRF63_02A6 более заразен и может иметь более высокую репликативную активность, чем другие подтипы, что может привести к росту количества инфицированных этим вариантом вируса. […] Разработанная коллекция псевдовирусов CRF63_02A6 ВИЧ-1 — важное дополнение к существующим в мире коллекциям против других подтипов ВИЧ-1. Использование стандартизированных панелей позволяет напрямую сравнивать данные различных испытаний и исследовательских центров, тестирующих препараты, специфичные для различных субтипов ВИЧ-1, — указывают авторы разработки.

Вирусологи сконструировали 13 экспрессионных плазмидных векторов. На их основе получен набор псевдотипированных вирусов ВИЧ-1. Они позволяют исследовать противовирусную активность новых химиопрепаратов против ВИЧ-1, оценивать эффективность разрабатываемых вакцин (в том числе на этапах доклинических и клинических испытаний), проводить скрининг сывороток крови ВИЧ-инфицированных пациентов для поиска новых широконейтрализующих антител.

В качестве наиболее близкого аналога (прототипа) ученые называют панель из 12 псевдотипированных вирусов ВИЧ-1 субтипа С, которая используется для скрининга антител и вакцин в Южной Африке и Индии. Однако, как подчеркивается в патенте, указанная панель не охватывает рекомбинантную форму CRF63_02A6. Разработка «Вектора» призвана восполнить этот пробел и предоставить научному сообществу стандартизированный инструмент для работы именно с этим вариантом вируса.

