Снос павильонов, «Турист» и «Аэрон»: архитекторы оценили изменения на новосибирской площади Маркса

Облик новосибирской площади Маркса в 2026 году кардинально меняется. К сдаче готовится гостиница «Турист», возле строящегося «Аэрона» сносят торговые павильоны. Infopro54 зафиксировал эти изменения и поговорил о них с архитекторами.

Гостиница «Турист» — долгострой, возведение которого растянулось на десятилетия. Здание визуально уже освободили от строительных заборов и техники, и хотя объект еще не принимает гостей, он выглядит завершенным. Для жителей Левобережья эти изменения безусловно со знаком плюс. Они говорят, что без строительных заборов данный объект выглядит точно лучше.

Еще одно важное изменение происходит у строящегося комплекса «Аэрон»: там сносят торговые павильоны, простоявшие много лет. Часть ларьков уже демонтирована. Другая часть пока работает, но территория, примыкающая к комплексу, будет полностью освобождена от нестационарной торговли и благоустроена.

В процессе изменений участок выглядит так: рядом с тандыром, который ранее скрывали стены, видна строительная техника. Но уже сейчас можно представить, как будет выглядеть участок площади, когда все нестационарные торговые объекты снесут.

Многим жителям города кажется, что площадь преображается в лучшую сторону: меньше заборов, меньше хаотичной торговли и эклектичной рекламы. Однако экспертная оценка архитекторов более сдержанна. Системная проблема площади Маркса в том, что она так и не получила единого проекта, и застройка ведется бессистемно.

— Мы с коллегами рассматривали новый комплекс, который строится на площади Маркса, и сразу отметили: он стоит как бы на острове, и застройщик действует строго на своем участке. В Новосибирске сегодня всё делается точечно: отвели участок — я его и возделываю. Это проблема нашего градостроительного законодательства. Поэтому рассматривать «Аэрон» как решение всех проблем площади нельзя. Он решает проблемы своего участка и делает это хорошо. Там достаточно интересная концепция. Первые этажи позиционируются как общественное пространство для всех — если это будет так, это лучшее, что можно сделать на этом «острове». Но те проблемы, которые есть вокруг, они оставляют за границами и не в состоянии их решить ни по законодательству, ни по своим возможностям, — сказала в беседе с Infopro54 кандидат архитектуры, доцент НГАСУ Анна Наволоцкая.

Известный архитектор Константин Печорин живет на площади Маркса и вместе с отцом, архитектором Михаилом Печориным, в свое время разрабатывал проект застройки этой территории. Их работа получила высокую оценку, но так и осталась нереализованной, как и целый ряд проектов других архитекторов, которые в разное время разрабатывали решения для главной площади левобережной части города. Архитектор говорит, что отсутствие комплексного планирования — это системная болезнь всего Новосибирска, где застройщики осваивают участки без оглядки на общую градостроительную логику.

— Проектировать площадь надо было комплексно и застраивать в связи с этим решением. Так нужно поступать с любым значимым местом. А у нас градостроительство практически исчезло. Оно не попало под лицензирование. Любой в принципе может этим заниматься, потому что ни лицензии, ничего другого не надо. Сейчас нет законов, обязывающих застройщиков вписываться в контекст. И поэтому мы имеем то, что имеем. Разрушили ту систему проектирования, которая была. Кто купил участок, тот и решает, что строить. Каждая стройка — это попытка урвать побольше прибыли. А по-хорошему, город — это как организм, а дороги — как вены и капилляры. Сейчас ни законов ограничивающих нет, ни генплана развития. У нас есть градостроительный совет города, там группа депутатов, которые как бы президиум с руководителями мэрии. Они решают, кому какой кусок земли отдать, чтобы они там что-то построили. Поэтому у нас так все и происходит. И площадь Маркса не исключение. Она на протяжении десятилетий застраивается без единого подхода и проекта. И потому один комплекс или одна гостиница решить все проблемы не могут, — говорит архитектор Константин Печорин.

Приведем еще несколько свидетельств изменений на площади. Если смотреть с проспекта Маркса, памятник Покрышкину попадает как раз в просвет между двумя зданиями нового комплекса. Сама идея такой визуальной оси архитекторами оценивается высоко. Однако эксперты признают: вид портит конструкция с трубами котельной, принадлежащей торговому центру, который стоит за комплексом.

Еще одним проблемным объектом остается ТЦ «Подсолнух» на углу Ватутина и Новогодней. Недостроенный и не введенный в эксплуатацию, он превратился в заброшку с разбитыми окнами, портящую вид прилегающей территории.

Мэрия через суд получила право продать объект, но несколько аукционов уже провалились — покупателя на «Подсолнух» нет. Таким образом, площадь Маркса пока остается пространством, собранным из разрозненных архитектурных решений, и перспективы ее комплексного преображения остаются неопределенными.

