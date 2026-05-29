Технологическое лидерство России: в конкурсе журналистов принимаются материалы о кадровом потенциале Сибири

В этой связи подготовка квалифицированных специалистов, способных решать задачи государственного масштаба, приобретает первостепенное значение. Именно этим аспектам посвящена номинация «Наука и образование».

Президент Владимир Путин, выступая на церемонии вручения премий в области науки и инноваций, отметил исключительную важность труда ученых, особенно молодых, для будущего России.

Анатолий Серышев, полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе, акцентировал внимание на вкладе сибирских ученых в научно-технологический прогресс страны. Он отметил, что будущее страны построено на прочном фундаменте знаний, накопленных поколениями отечественных ученых. Главная задача — воспитать новое поколение исследователей, привлечь талантливую молодежь в науку и создать для них достойные условия в регионах Сибири. По его словам, в округе успешно действуют и создаются новейшие научные кластеры мирового уровня, такие как Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов».

Генеральным партнером конкурса «Сибирь.ПРО» в номинации «Наука и образование» является компания «Норникель».

Первый вице-президент – руководитель блока по взаимодействию с органами власти «Норникеля» Николай Уткин отметил, что Норникель — это прежде всего люди, которые развивают человеческий капитал, повышая квалификацию сотрудников и предоставляя каждому возможность для профессионального роста. Наука является одной из ключевых сфер, где активно работают над компетенциями и экспертизой. Инновационные проекты, программы развития персонала и опыт научных экспедиций уже не первый год отражаются в номинации «Наука и образование».

Награда в номинации «Наука и образование» вручается авторам, освещающим мероприятия Десятилетия науки и технологий, реализацию программы «Приоритет-2030», развитие СО РАН, модернизацию научной инфраструктуры, результаты исследований сибирских ученых и инновационные проекты вузов Сибири. В центре внимания — доступность и качество образования, поддержка молодых ученых, популяризация науки и роли педагогов в формировании кадрового потенциала. Рассматриваются также вопросы взаимодействия системы образования и реального сектора экономики, включая подготовку кадров для промышленных предприятий, создание базовых кафедр, целевое обучение и развитие среднего профессионального образования. Отдельно оцениваются работы, посвященные ранней профориентации школьников, развитию детских технопарков и созданию непрерывной образовательной траектории «школа – вуз – предприятие».

Награда предоставляется в двух категориях: для авторов печатных/интернет-СМИ и для журналистов электронных СМИ. К участию принимаются материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 16 июля 2025 года по 31 июля 2026 года.

18+