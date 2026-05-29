Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

Технологическое лидерство России: в конкурсе журналистов принимаются материалы о кадровом потенциале Сибири

Дата:

В конкурсе журналистов принимаются материалы о кадровом потенциале Сибири

В этой связи подготовка квалифицированных специалистов, способных решать задачи государственного масштаба, приобретает первостепенное значение. Именно этим аспектам посвящена номинация «Наука и образование».

Президент Владимир Путин, выступая на церемонии вручения премий в области науки и инноваций, отметил исключительную важность труда ученых, особенно молодых, для будущего России.

Анатолий Серышев, полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе, акцентировал внимание на вкладе сибирских ученых в научно-технологический прогресс страны. Он отметил, что будущее страны построено на прочном фундаменте знаний, накопленных поколениями отечественных ученых. Главная задача — воспитать новое поколение исследователей, привлечь талантливую молодежь в науку и создать для них достойные условия в регионах Сибири. По его словам, в округе успешно действуют и создаются новейшие научные кластеры мирового уровня, такие как Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов».

Генеральным партнером конкурса «Сибирь.ПРО» в номинации «Наука и образование» является компания «Норникель».

Первый вице-президент – руководитель блока по взаимодействию с органами власти «Норникеля» Николай Уткин отметил, что Норникель — это прежде всего люди, которые развивают человеческий капитал, повышая квалификацию сотрудников и предоставляя каждому возможность для профессионального роста. Наука является одной из ключевых сфер, где активно работают над компетенциями и экспертизой. Инновационные проекты, программы развития персонала и опыт научных экспедиций уже не первый год отражаются в номинации «Наука и образование».

Награда в номинации «Наука и образование» вручается авторам, освещающим мероприятия Десятилетия науки и технологий, реализацию программы «Приоритет-2030», развитие СО РАН, модернизацию научной инфраструктуры, результаты исследований сибирских ученых и инновационные проекты вузов Сибири. В центре внимания — доступность и качество образования, поддержка молодых ученых, популяризация науки и роли педагогов в формировании кадрового потенциала. Рассматриваются также вопросы взаимодействия системы образования и реального сектора экономики, включая подготовку кадров для промышленных предприятий, создание базовых кафедр, целевое обучение и развитие среднего профессионального образования. Отдельно оцениваются работы, посвященные ранней профориентации школьников, развитию детских технопарков и созданию непрерывной образовательной траектории «школа – вуз – предприятие».

Награда предоставляется в двух категориях: для авторов печатных/интернет-СМИ и для журналистов электронных СМИ. К участию принимаются материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 16 июля 2025 года по 31 июля 2026 года.

18+

Фото предоставлено ИК МАСС

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : СибирьПро конкурс журналистов

777
0
0
Предыдущая статья
Пляжи Новосибирска включат в федеральный реестр
Следующая статья
Первые предприниматели получили места для торговли на кладбищах через аукцион

О новшествах приемной кампании в вузах Новосибирска рассказали ректоры

Автор: Юлия Данилова

Одним из ключевых новшеств вступительной кампании 2026 года, актуальных для всех вузов, является изменение порядка подачи документов. В этом году вузы не будут принимать дих через личные кабинеты. Как отметила ректор Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова Наталья Багрова, это создавало неудобства для удалённых абитуриентов, особенно абитуриентов-иностранцев.

— В этом году можно подать документы через портал Госуслуг, через оператора почтовой связи или принести лично в приёмные комиссии вузов, — пояснил она.

Читать полностью

Пляжи Новосибирска включат в федеральный реестр

Автор: Юлия Данилова

С февраля 2026 года мэрия Новосибирска начала работу по аттестации пляжей, расположенных на территории МАУ «Дирекция городских парков», для последующего их включения в реестр Росаккредитации. Об этом сообщили в управлении культуры муниципалитета в ответ на запрос редакции Infopro54.

— Мероприятия проводятся в отношении пляжей парков «Бугринская роща» и «У моря Обского» («Детский», «Галечный», «У моря Обского», «Бумеранг»), — пояснили редакции.

Читать полностью

Крупный град побил огороды под Новосибирском

Автор: Юлия Данилова

Первый крупный град в этом году в Новосибирской области прошел в Карасуке. Как сообщают местные жители и садоводы, основной удар стихии пришелся на улицы Демьяна Бедного и Осеннюю. В соцсетях люди сообщают, что размер горошин был аналогичен крупному жемчугу.

Стоит отметить, что многие огородники уже успели высадить в открытый грунт рассаду помидоров и перцев. Люди надеялись, что заморозков и погодных сюрпризов больше не будет, но ледяной удар уничтожил молодые побеги, пишет VN.ru. Издание отмечает, что юго-западные районы Новосибирской области, включая Карасукский, находятся в степной зоне, где весенние атмосферные фронты часто приносят такие резкие перепады.

Читать полностью

«Вектор» запатентовал псевдовирусы для оценки препаратов против «сибирского» варианта ВИЧ

ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» запатентовал набор рекомбинантных плазмидных ДНК и псевдотипированных вирусов, предназначенный для оценки эффективности противовирусных препаратов и вакцин. Infopro54 ознакомился с патентной документацией.

Авторы разработки указывают, что она закрывает существовавший в мировой практике пробел — отсутствие стандартизированной панели для тестирования средств против рекомбинантной формы ВИЧ-1, которая активно циркулирует на территории Сибири. ВИЧ-1 — это наиболее распространенный в мире тип вируса иммунодефицита человека, вызывающий подавляющее большинство случаев СПИДа.

Читать полностью

«Гороскоп — часть досуга, а не основа портфеля»: новосибирцев, выходящих на финансовый рынок, подстерегают финансовые тарологи

Автор: Юлия Данилова

В России взлетел спрос на финансовых тарологов и астрологов. Они продают «денежные расклады», советуют покупать акции по звездам и обещают раскрыть «энергию прибыльного портфеля». Как сообщили «Известия», крупнейшие профильные соцсети, ориентируясь на спрос, уже внедрили полноценную колоду «Таро для трейдеров» и «астрологические индикаторы», где движение акций и криптовалют объясняют солнечными циклами, затмениями и положением планет.

Заместитель руководителя комитета по международным связям и экспорту НОО «Опоры России», исполнительный директор ООО «Сибтрейн» Намер Ради считает, что рост интереса к эзотерическим практикам в инвестиционной среде — это не смена парадигмы, а классическая поведенческая реакция на высокую макроэкономическую неопределенность.

Читать полностью

Штормовое предупреждение передали службы в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 29 мая в Новосибирской области и городе ожидаются дожди, местами грозы. При грозах синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни, крупный град, а также усиление ветра до 17-22 м/с. При этом температура будет колебаться от +15 до +25 градусов.

В связи с резким ухудшением погоды энергетики уже перешли на работу в режиме повышенной готовности. В «Россети Новосибирск» пояснили, что режим будет действовать до утра 30 мая.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Общество

О новшествах приемной кампании в вузах Новосибирска рассказали ректоры

Бизнес Власть

Первые предприниматели получили места для торговли на кладбищах через аукцион

Общество

Технологическое лидерство России: в конкурсе журналистов принимаются материалы о кадровом потенциале Сибири

Власть Общество

Пляжи Новосибирска включат в федеральный реестр

Общество

Крупный град побил огороды под Новосибирском

Власть

Новосибирская область укрепляет позиции в сфере грузоперевозок

Бизнес Промышленность

Пивоваренный гигант из Китая заинтересовался продукцией новосибирских компаний

Наука Общество

«Вектор» запатентовал псевдовирусы для оценки препаратов против «сибирского» варианта ВИЧ

Бизнес Общество Право&Порядок Финансы

«Гороскоп — часть досуга, а не основа портфеля»: новосибирцев, выходящих на финансовый рынок, подстерегают финансовые тарологи

Авто Город Общество

Штормовое предупреждение передали службы в Новосибирске

Бизнес Власть Промышленность

Индекс промышленного производства в Новосибирской области вышел «в плюс»

Финансы

Сибиряки хотят получать зарплату раз в неделю

Общество

Вандалы испортили лавочки и трибуны в новосибирском парке «Арена»

Власть Общество

Убежища Новосибирска появились на публичной карте

Недвижимость Общество

В Новосибирске на улице Якушева памятники восстановят за 160 миллионов рублей

Общество

Новосибирский проект «От сердца к сердцу» раскрыл потенциал 500 женщин

Общество

НГУ открывает третий совместный институт в Китае

Культура Отставки и назначения

Новосибирское хореографическое училище возглавила прима-балерина НОВАТа

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Культура Общество Прямым текстом

Людмила Инютина: Почему русский язык остаётся главным объединяющим фактором для всех народов страны

Бизнес Прямым текстом Технологии

Владимир Лебедев: Российский облачный рынок готовится к квантовой эпохе

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности