Новосибирская область укрепляет позиции в сфере грузоперевозок

За первые четыре месяца 2026 года в контейнеры было погружено 1 миллион тонн грузов, из которых 900 тысяч тонн были направлены на Восток

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников встретился с представителями транспортно-логистического бизнес-сообщества. В ходе встречи главе региона был представлен отчет о состоянии транспортно-логистической инфраструктуры региона, а также итоги работы железнодорожного транспорта за первые четыре месяца 2026 года.

Андрей Травников отметил положительную динамику развития транспортной отрасли в экономике области. По его словам, такие мероприятия способствуют не только обмену важной информацией, но и выработке совместных решений, а также укреплению взаимодействия между участниками рынка.

К 1 апреля 2026 года доля сферы транспорта и логистики в валовом региональном продукте Новосибирской области достигла 11%, превысив показатель 2025 года (10,9%). В 2025 году инвестиции в Новосибирской области по виду экономической деятельности «Транспортировка и хранение» составили почти 62 миллиарда рублей. Также наблюдается рост доли мультимодальных перевозок, сочетающих железнодорожный и автомобильный транспорт, в общем объеме наземных грузоперевозок.

Традиционно, ведущей позицией в структуре железнодорожных погрузок остается уголь (55%). За ним следуют контейнерные грузы, доля которых достигла 14%, демонстрируя весьма позитивную тенденцию к росту. За первые четыре месяца 2026 года в контейнеры было погружено 1 миллион тонн грузов, из которых 900 тысяч тонн были направлены на Восток.

На долю зерна и зернобобовых приходится 10% железнодорожных погрузок, нефтепродуктов — 9%, строительных материалов — 6%. Экспортные перевозки по восточному направлению выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 5,1 млн тонн за январь-апрель 2026 года. Особо заметен рост погрузки зерна и зернобобовых — плюс 35%. В структуре зерновых перевозок доля контейнерных грузов достигла 38%, зерновозов — 52%, полувагонов — 6%, крытых вагонов — 4%.

Новосибирское зерно поставляется в десятки стран, среди ключевых партнеров — Китай, Куба, Беларусь, Египет, Саудовская Аравия, Киргизия и Казахстан. Это соответствует задаче, поставленной Президентом РФ, по увеличению экспорта продукции АПК к 2030 году минимум в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом.

К основным точкам роста грузовой базы относятся увеличение отгрузки зерна (включая перевозки по субсидируемым тарифам), наращивание объемов контейнерных перевозок через сухопутные погранпереходы, а также рост отгрузок нефтепродуктов со станции Сокур.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО

Индекс промышленного производства в Новосибирской области вышел «в плюс»

Автор: Юлия Данилова

В апреле в Новосибирской области, впервые с начала 2026 года, был зафиксирован рост индекса промышленного производства — 100,1% к аналогичному месяцу предыдущего года. Об этом сообщил Новосибирскстат. Однако, по итогам четырех месяцев все еще наблюдается просадка индекса — 95,2% к уровню 2025 года.

Судя по данным статистики, рост показателя в апреле обеспечили компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых (108%) и предприятия обрабатывающих производств (100,2%). По итогам четырех месяцев лидируют предприятия, обеспечивающие новосибирцев электроэнергией, газом и теплом.

Читать полностью

Убежища Новосибирска появились на публичной карте

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске приводят в порядок подвалы и защитные сооружения гражданской обороны, где можно спрятаться при ЧС, сообщили в мэрии. Один из таких объектов находится на улице Русской. Подвал жилого дома готов принять 700 человек. Внутри оборудовали места для размещения людей, есть санитарная зона и запасы воды.

Еще одно укрытие обустроили в молодежном центре Советского района. Оно рассчитано на 150 человек и имеет автономную систему фильтрации воздуха. При необходимости объект начнет принимать людей уже через сутки.

Читать полностью

Новосибирское хореографическое училище возглавила прима-балерина НОВАТа

Автор: Юлия Данилова

С 19 мая временно исполняющей обязанности директора Новосибирского государственного хореографического училища назначена народная артистка России, прима-балерина НОВАТа Анна Одинцова. Соответствующий приказ пописан Министерством культуры РФ. Ее кандидатуру предложил предыдущий руководитель училища Александр Василевский, который возглавлял школу сибирского балета 24 года. Анна Одинцова с декабря 2022 года занимала должность художественного руководителя училища.

— За время работы в должности художественного руководителя Анна Викторовна проявила себя как эффективный управленец и вдохновляющий лидер. Под ее руководством в училище внедрен ряд качественных изменений, направленных на улучшение условий для раскрытия творческого потенциала учащихся, — сообщила пресс-служба НОВАТа.

Читать полностью

Свыше 3000 лишних мест в детсадах нашли в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

В дошкольные организации в Новосибирской области ходит почти 122 тысячи детей. Об этом сообщил Новосибирскстат. При этом количество мест в учреждения дошкольного образования, созданных в регионе, превышает 125 тысяч.

Общеразвивающие группы посещали 40,9% воспитанников, группы комбинированной направленности — 39,7% детей, 8,3% дошкольников вошли в состав оздоровительных групп, 4,6% — групп компенсирующей направленности. Из общей численности
296 воспитанников посещали группы кратковременного пребывания.

Читать полностью

Совет муниципальных образований Новосибирской области возглавил Олег Орел

Автор: Юлия Данилова

На заседании президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований НСО» был единогласно избран новый председатель: Олег Орёл, глава Ордынского района. Об этом сообщил министр региональной политики Новосибирской области Роман Бурдин.

— Олег Анатольевич знает муниципальную систему изнутри. Много лет он возглавляет Ордынский район и доказал умение работать: ставить задачи, собирать команду и отвечать за результат. В региональном Совете муниципальных образований он был на посту первого заместителя председателя и понимает, где нужны быстрые решения, а где — последовательная работа. Именно поэтому его кандидатура не вызвала сомнений, — говорится в сообщении ассоциации.

Читать полностью

В мэрии Новосибирска рассказали о планах на Центральный пляж Академгородка

Автор: Юлия Данилова

В настоящее время Центральный пляж Академгородка официально не введен в эксплуатацию, так как для этого необходимо завершение процесса передачи в муниципальную собственность земельных участков, на которых расположена эта территория. Об этом сообщили в мэрии города в ответ на запрос редакции Infopro54.

— Срок передачи в безвозмездное пользование муниципальному автономному учреждению города Новосибирска «Дирекция городских парков» объектов движимого и недвижимого имущества, находящегося на данной территории, от текущего правообладателя - СОРАН, в настоящее время не определен. Процедура находится в ведении федеральных органов исполнительной власти, — подчеркнули в муниципалитете.

Читать полностью
