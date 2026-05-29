Новосибирская область укрепляет позиции в сфере грузоперевозок

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников встретился с представителями транспортно-логистического бизнес-сообщества. В ходе встречи главе региона был представлен отчет о состоянии транспортно-логистической инфраструктуры региона, а также итоги работы железнодорожного транспорта за первые четыре месяца 2026 года.

Андрей Травников отметил положительную динамику развития транспортной отрасли в экономике области. По его словам, такие мероприятия способствуют не только обмену важной информацией, но и выработке совместных решений, а также укреплению взаимодействия между участниками рынка.

К 1 апреля 2026 года доля сферы транспорта и логистики в валовом региональном продукте Новосибирской области достигла 11%, превысив показатель 2025 года (10,9%). В 2025 году инвестиции в Новосибирской области по виду экономической деятельности «Транспортировка и хранение» составили почти 62 миллиарда рублей. Также наблюдается рост доли мультимодальных перевозок, сочетающих железнодорожный и автомобильный транспорт, в общем объеме наземных грузоперевозок.

Традиционно, ведущей позицией в структуре железнодорожных погрузок остается уголь (55%). За ним следуют контейнерные грузы, доля которых достигла 14%, демонстрируя весьма позитивную тенденцию к росту. За первые четыре месяца 2026 года в контейнеры было погружено 1 миллион тонн грузов, из которых 900 тысяч тонн были направлены на Восток.

На долю зерна и зернобобовых приходится 10% железнодорожных погрузок, нефтепродуктов — 9%, строительных материалов — 6%. Экспортные перевозки по восточному направлению выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 5,1 млн тонн за январь-апрель 2026 года. Особо заметен рост погрузки зерна и зернобобовых — плюс 35%. В структуре зерновых перевозок доля контейнерных грузов достигла 38%, зерновозов — 52%, полувагонов — 6%, крытых вагонов — 4%.

Новосибирское зерно поставляется в десятки стран, среди ключевых партнеров — Китай, Куба, Беларусь, Египет, Саудовская Аравия, Киргизия и Казахстан. Это соответствует задаче, поставленной Президентом РФ, по увеличению экспорта продукции АПК к 2030 году минимум в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом.

К основным точкам роста грузовой базы относятся увеличение отгрузки зерна (включая перевозки по субсидируемым тарифам), наращивание объемов контейнерных перевозок через сухопутные погранпереходы, а также рост отгрузок нефтепродуктов со станции Сокур.