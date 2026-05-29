Крупный град побил огороды под Новосибирском

Первый крупный град в этом году в Новосибирской области прошел в Карасуке. Как сообщают местные жители и садоводы, основной удар стихии пришелся на улицы Демьяна Бедного и Осеннюю. В соцсетях люди сообщают, что размер горошин был аналогичен крупному жемчугу.

Стоит отметить, что многие огородники уже успели высадить в открытый грунт рассаду помидоров и перцев. Люди надеялись, что заморозков и погодных сюрпризов больше не будет, но ледяной удар уничтожил молодые побеги, пишет VN.ru. Издание отмечает, что юго-западные районы Новосибирской области, включая Карасукский, находятся в степной зоне, где весенние атмосферные фронты часто приносят такие резкие перепады.

Напомним, синоптики предупреждали, что 29 мая в Новосибирской области и городе также возможны сильные дожди, ливни, крупный град. Аналогичное буйство стихии ожидается и в соседних регионах: на Алтае, в Кемерово, Омске и Томске. При этом в регионах сохранится пожароопасность 4 и 5 класса).

Энергетики рекомендовали новосибирцам держаться подальше от линий электропередач, деревьев и слабо закрепленных конструкций. Из-за сильного ветра возможен обрыв проводов.

Ранее редакция сообщала о том, что в прошлом году в конце мая – начале июня на град размером с куриное яйцо жаловались жители Краснозерского района.