Крупный град побил огороды под Новосибирском

Автор: Юлия Данилова

Сильные ливни и ветер ожидаются сегодня по всему региону

Первый крупный град в этом году в Новосибирской области прошел в Карасуке. Как сообщают местные жители и садоводы, основной удар стихии пришелся на улицы Демьяна Бедного и Осеннюю. В соцсетях люди сообщают, что размер горошин был аналогичен крупному жемчугу.

Стоит отметить, что многие огородники уже успели высадить в открытый грунт рассаду помидоров и перцев. Люди надеялись, что заморозков и погодных сюрпризов больше не будет, но ледяной удар уничтожил молодые побеги, пишет VN.ru. Издание отмечает, что юго-западные районы Новосибирской области, включая Карасукский, находятся в степной зоне, где весенние атмосферные фронты часто приносят такие резкие перепады.

Напомним, синоптики предупреждали, что 29 мая в Новосибирской области и городе также возможны сильные дожди, ливни, крупный град. Аналогичное буйство стихии ожидается и в соседних регионах: на Алтае, в Кемерово, Омске и Томске. При этом в регионах сохранится пожароопасность 4 и 5 класса).

Энергетики рекомендовали новосибирцам держаться подальше от линий электропередач, деревьев и слабо закрепленных конструкций. Из-за сильного ветра возможен обрыв проводов.

Ранее редакция сообщала о том, что в прошлом году в конце мая – начале июня на град размером с куриное яйцо жаловались жители Краснозерского района. 

Фото предоставлено VN.ru местными жителями.

«Вектор» запатентовал псевдовирусы для оценки препаратов против «сибирского» варианта ВИЧ

ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» запатентовал набор рекомбинантных плазмидных ДНК и псевдотипированных вирусов, предназначенный для оценки эффективности противовирусных препаратов и вакцин. Infopro54 ознакомился с патентной документацией.

Авторы разработки указывают, что она закрывает существовавший в мировой практике пробел — отсутствие стандартизированной панели для тестирования средств против рекомбинантной формы ВИЧ-1, которая активно циркулирует на территории Сибири. ВИЧ-1 — это наиболее распространенный в мире тип вируса иммунодефицита человека, вызывающий подавляющее большинство случаев СПИДа.

«Гороскоп — часть досуга, а не основа портфеля»: новосибирцев, выходящих на финансовый рынок, подстерегают финансовые тарологи

В России взлетел спрос на финансовых тарологов и астрологов. Они продают «денежные расклады», советуют покупать акции по звездам и обещают раскрыть «энергию прибыльного портфеля». Как сообщили «Известия», крупнейшие профильные соцсети, ориентируясь на спрос, уже внедрили полноценную колоду «Таро для трейдеров» и «астрологические индикаторы», где движение акций и криптовалют объясняют солнечными циклами, затмениями и положением планет.

Заместитель руководителя комитета по международным связям и экспорту НОО «Опоры России», исполнительный директор ООО «Сибтрейн» Намер Ради считает, что рост интереса к эзотерическим практикам в инвестиционной среде — это не смена парадигмы, а классическая поведенческая реакция на высокую макроэкономическую неопределенность.

Штормовое предупреждение передали службы в Новосибирске

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 29 мая в Новосибирской области и городе ожидаются дожди, местами грозы. При грозах синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни, крупный град, а также усиление ветра до 17-22 м/с. При этом температура будет колебаться от +15 до +25 градусов.

В связи с резким ухудшением погоды энергетики уже перешли на работу в режиме повышенной готовности. В «Россети Новосибирск» пояснили, что режим будет действовать до утра 30 мая.

Вандалы испортили лавочки и трибуны в новосибирском парке «Арена»

В новосибирском парке «Арена» неизвестные изуродовали свежевыкрашенные лавочки и трибуны. Рабочие только на прошлой неделе отшлифовали и покрасили их, чтобы людям было комфортно отдыхать. Спустя несколько дней покрытие уже испорчено.

— Не будем скрывать: это неприятно и обидно. Парки создаются для людей, и мы стараемся делать их уютнее, чище, красивее, — отметили в «Дирекции городских парков».

Убежища Новосибирска появились на публичной карте

В Новосибирске приводят в порядок подвалы и защитные сооружения гражданской обороны, где можно спрятаться при ЧС, сообщили в мэрии. Один из таких объектов находится на улице Русской. Подвал жилого дома готов принять 700 человек. Внутри оборудовали места для размещения людей, есть санитарная зона и запасы воды.

Еще одно укрытие обустроили в молодежном центре Советского района. Оно рассчитано на 150 человек и имеет автономную систему фильтрации воздуха. При необходимости объект начнет принимать людей уже через сутки.

В Новосибирске на улице Якушева памятники восстановят за 160 миллионов рублей

В Новосибирске два кирпичных дома-памятника на улице Якушева, проданных на аукционе по программе «дом за рубль», будут отреставрированы. Инвестор вложит в работы около 160 млн рублей и разместит в зданиях собственное архитектурное бюро.

Два объекта культурного наследия — дома №142 и №144, построенные в 1912 году для железнодорожников Западно-Сибирской железной дороги, — обрели нового собственника в начале этого года. Здания, признанные аварийными еще в 2015 году, были проданы городом через механизм, позволяющий выставлять памятники в неудовлетворительном состоянии на торги со стартовой ценой один рубль. Покупателем выступила группа компаний «Ар. Тэго», в которую входит застройщик «Загорские кварталы». За два дома инвестор заплатил в общей сложности 40 миллионов рублей, которые поступили в доход городского бюджета.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

