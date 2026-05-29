Пивоваренный гигант из Китая заинтересовался продукцией новосибирских компаний

Новосибирские производители начали переговоры с Tsingtao Brewery — пивоваренным гигантом, занимающим второе место в КНР по объёмам выпуска и лидирующим по экспорту китайского пива. Об этом стало известно по итогам B2B-встреч делегации новосибирских предпринимателей в Центре международных проектов в КНР.

— Стороны обсуждают возможную кооперацию, включая поставки сырья и готовой продукции для крупнейшего пивного фестиваля в провинции Шаньдун, — пояснили в Минэкономразвития Новосибирской области.

Детали переговоров не раскрываются до подписания контрактов.

В городах Линьи и Чжэнчжоу новосибирцы также провели переговоры с местными пищевыми компаниями, проанализировали ассортимент и ценовую политику в сфере импорта и экспорта продовольствия.

Кроме того, новосибирские предприниматели встретились с китайскими компаниями, заинтересованными в взаимной торговле и локализации производства в России.

— К примеру, компания-производитель строительных материалов выразила твердое намерение представить свой бизнес и предложение новосибирским потребителям и потенциальным партнерам, — отметили в Минэко.

О какой компании идет речь в ведомстве не комментируют.

— Переговоры с китайскими партнерами находятся в активной фазе. Мы детально прорабатываем условия и форматы взаимодействия, чтобы обеспечить взаимную выгоду для новосибирского бизнеса и компаний из Китая. Интерес к нашему рынку есть, и сейчас важно правильно структурировать первые шаги, — заявил директор Центра международных проектов Антон Ривкинд.

Напомним, по данным Сибирской таможни, объем импортных операций в регионе преобладает над экспортом. Основным торговым партнёром области по итогам 2025 года является Китай (45%). По Сибири в целом по итогам 2025 года уже 49% внешнеторговых операций приходится на КНР.

