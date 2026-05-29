Пивоваренный гигант из Китая заинтересовался продукцией новосибирских компаний

Автор: Юлия Данилова

А производитель строительных материалов из КНР не исключает локализацию своего производства в регионе

Новосибирские производители начали переговоры с Tsingtao Brewery — пивоваренным гигантом, занимающим второе место в КНР по объёмам выпуска и лидирующим по экспорту китайского пива. Об этом стало известно по итогам B2B-встреч делегации новосибирских предпринимателей в Центре международных проектов в КНР.

— Стороны обсуждают возможную кооперацию, включая поставки сырья и готовой продукции для крупнейшего пивного фестиваля в провинции Шаньдун, — пояснили в Минэкономразвития Новосибирской области.

Детали переговоров не раскрываются до подписания контрактов.

В городах Линьи и Чжэнчжоу новосибирцы также провели переговоры с местными пищевыми компаниями, проанализировали ассортимент и ценовую политику в сфере импорта и экспорта продовольствия.

Кроме того, новосибирские предприниматели встретились с китайскими компаниями, заинтересованными в взаимной торговле и локализации производства в России.

—  К примеру, компания-производитель строительных материалов выразила твердое намерение представить свой бизнес и предложение новосибирским потребителям и потенциальным партнерам, — отметили в Минэко.

О какой компании идет речь в ведомстве не комментируют.

— Переговоры с китайскими партнерами находятся в активной фазе. Мы детально прорабатываем условия и форматы взаимодействия, чтобы обеспечить взаимную выгоду для новосибирского бизнеса и компаний из Китая. Интерес к нашему рынку есть, и сейчас важно правильно структурировать первые шаги, — заявил директор Центра международных проектов Антон Ривкинд.

Напомним, по данным Сибирской таможни, объем импортных операций в регионе преобладает над экспортом. Основным торговым партнёром области по итогам 2025 года является Китай (45%). По Сибири в целом по итогам 2025 года уже 49% внешнеторговых операций приходится на КНР.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские аграрии готовятся экспортировать отруби в Китай. Эксперты считают, что это может быть очень выгодным направлением. 

Фото предоставлено пресс-службой Минэкономразвития Новосибирской области.

«Гороскоп — часть досуга, а не основа портфеля»: новосибирцев, выходящих на финансовый рынок, подстерегают финансовые тарологи

Автор: Юлия Данилова

В России взлетел спрос на финансовых тарологов и астрологов. Они продают «денежные расклады», советуют покупать акции по звездам и обещают раскрыть «энергию прибыльного портфеля». Как сообщили «Известия», крупнейшие профильные соцсети, ориентируясь на спрос, уже внедрили полноценную колоду «Таро для трейдеров» и «астрологические индикаторы», где движение акций и криптовалют объясняют солнечными циклами, затмениями и положением планет.

Заместитель руководителя комитета по международным связям и экспорту НОО «Опоры России», исполнительный директор ООО «Сибтрейн» Намер Ради считает, что рост интереса к эзотерическим практикам в инвестиционной среде — это не смена парадигмы, а классическая поведенческая реакция на высокую макроэкономическую неопределенность.

Индекс промышленного производства в Новосибирской области вышел «в плюс»

Автор: Юлия Данилова

В апреле в Новосибирской области, впервые с начала 2026 года, был зафиксирован рост индекса промышленного производства — 100,1% к аналогичному месяцу предыдущего года. Об этом сообщил Новосибирскстат. Однако, по итогам четырех месяцев все еще наблюдается просадка индекса — 95,2% к уровню 2025 года.

Судя по данным статистики, рост показателя в апреле обеспечили компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых (108%) и предприятия обрабатывающих производств (100,2%). По итогам четырех месяцев лидируют предприятия, обеспечивающие новосибирцев электроэнергией, газом и теплом.

В Новосибирске на улице Якушева памятники восстановят за 160 миллионов рублей

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске два кирпичных дома-памятника на улице Якушева, проданных на аукционе по программе «дом за рубль», будут отреставрированы. Инвестор вложит в работы около 160 млн рублей и разместит в зданиях собственное архитектурное бюро.

Два объекта культурного наследия — дома №142 и №144, построенные в 1912 году для железнодорожников Западно-Сибирской железной дороги, — обрели нового собственника в начале этого года. Здания, признанные аварийными еще в 2015 году, были проданы городом через механизм, позволяющий выставлять памятники в неудовлетворительном состоянии на торги со стартовой ценой один рубль. Покупателем выступила группа компаний «Ар. Тэго», в которую входит застройщик «Загорские кварталы». За два дома инвестор заплатил в общей сложности 40 миллионов рублей, которые поступили в доход городского бюджета.

К цене кофе в Новосибирске добавится маркировка

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске, по данным статистики «СКБ Контур», насчитывается 129 предприятий с ОКВЭД в сфере производства и реализации кофе. Они попадают под новые требования маркировки кофе, цикория и заменителей кофе, которые вступают в силу с 1 июня 2026 года и распространяются на производителей и импортеров.

— В перечень маркируемых товаров вошли жареный кофе в зернах, молотый и растворимый кофе всех видов, кофе в капсулах, дрип-пакеты, кофейные смеси, а также напитки «3 в 1», если кофе является основным компонентом, — отметили в центре «Мой Бизнес» Новосибирска.

Компания из Новосибирска проиграла суд на 300 млн

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение в пользу владельцев облигаций топливной компании «Нафтатранс плюс». С организации взыскали задолженность, превышающую 300 миллионов рублей. Иск подали через представителя — ООО «ЮЛКМ», которое действовало в интересах держателей ценных бумаг.

Ещё в марте суд наложил арест на имущество и счета должника. Окончательное решение по этому эпизоду было вынесено 27 мая. Но это не единственное требование кредиторов. В начале мая поступил ещё один иск от того же представителя — уже на 129 миллионов рублей. Ответчиками проходят «Нафтатранс плюс» и ещё одна компания — «Спецтранскомпани». Предварительное заседание по этому делу запланировано на 4 июня, и суд также принял обеспечительные меры, арестовав средства ответчика на сумму иска.

Новосибирский рынок труда превращает подработку в стратегию

Автор: Оксана Мочалова

Жители Новосибирской области всё чаще перестают зависеть от одного рабочего места. За последние четыре года количество вакансий с проектной и частичной занятостью выросло в регионе в полтора раза. А число резюме, где соискатели готовы к нескольким форматам работы, увеличилось на 60%. Такие данные приводят аналитики hh.ru, фиксируя переход от модели «один человек — одна работа» к многопрофильной карьере.

На данный момент на платформе размещено более 170 тысяч предложений от работодателей с гибкими условиями. Четверть всех резюме в регионе показывает, что люди готовы дробить своё время между разными задачами. Тренд уже охватил 132 профессии — от рабочих специальностей до IT и аналитики.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа»

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

