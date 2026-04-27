«Билайн бизнес»: российский рынок 5G в корпоративном сегменте может вырасти до 50 млрд рублей

В России сегмент корпоративных 5G-сетей находится на ранней стадии, но в перспективе может достичь 35–50 млрд рублей. К такому выводу пришли специалисты «билайн бизнес» по результатам бенчмаркинга.

Глобальный рынок 5G в корпоративном сегменте при этом составил по итогам 2025 года порядка 20 млрд долларов. В перспективе следующих пяти лет ожидается его рост в среднем на 20% в год.

Драйвером рынка сетей пятого поколения является развитие Private (частных) 5G, на который приходится 40-45% глобального рынка, темп прироста составляет более 35% в год. По оценке экспертов «билайн бизнес», к 2030 году сегмент частных 5G-сетей в России в денежном выражении может достичь 10 млрд рублей в зависимости от активности распространения технологии и уровня цифровизации экономики.

В корпоративном сегменте получают развитие частные сети, которые отвечают требованиям бизнеса по автоматизации и цифровизации процессов, а также требованиям к защите сетей и информации. Тренд усиливается с появлением успешных решений отечественной разработки, увеличивающих коэффициент импортозамещения на объектах критической производственной инфраструктуры. Основной спрос формируют промышленность, транспорт и логистика, а также здравоохранение.

По сравнению с 4G, технология 5G снижает задержки и обеспечивает более стабильную и защищенную передачу данных. Сети предыдущего поколения хуже справляются с высокой нагрузкой и работой сервисов в реальном времени. 5G также позволяет разделять единую инфраструктуру на несколько изолированных виртуальных сетей под разные задачи — например, для передачи видео, управления беспилотной техникой или подключения IoT-устройств (интернета вещей), где важны минимальные задержки и надежность соединения.

Одним из приоритетных направлений стало развитие сценариев с использованием автономной техники, видеоаналитики и интернета вещей. Компании используют 5G для удаленного управления оборудованием. При этом повышается уровень безопасности: сотрудники могут контролировать технику и операции на расстоянии, без необходимости находиться в потенциально опасных зонах. Также технология используется для мониторинга процессов в реальном времени и более точного контроля за производством.

Первый в России промышленный проект с применением 5G был реализован «билайн бизнес» для СУЭК в 2020 году. Для компании была развернута частная сеть 5G/LTE в сложных производственных условиях. Решение обеспечило стабильную связь на удаленных объектах и позволило тестировать цифровые сценарии, включая использование автономной тяжелой техники.

В рамках проекта была создана сеть с покрытием ключевых зон угольного разреза, которая поддерживает работу оборудования, систем мониторинга и передачу данных в режиме реального времени. Это позволило сократить задержки в управлении техникой, повысить точность контроля процессов и снизить риски простоев.

«Билайн бизнес» продолжает внедрять решения под задачи корпоративных клиентов и берется за проекты разной сложности: от удаленных производственных площадок до объектов с высокой нагрузкой на сеть. Компания реализует нетипичные и технически сложные сценарии, где требуется индивидуальный подход, точная настройка инфраструктуры, высокая надежность связи под конкретные задачи бизнеса и ответственность за итоговый производственный результат.

Александр Исаков, директор департамента системной интеграции «билайн бизнес»:

«На производстве любая задержка в передаче данных может спровоцировать серьезные простои и потери. Частные сети 5G позволяют этого избежать: оборудование, системы мониторинга и сотрудники работают в едином контуре без разрывов связи. В результате бизнес быстрее реагирует на изменения, снижает операционные риски и увеличивает эффективность производства».

Erid: F7NfYUJCUneTVwpFGKGm

Реклама. Рекламодатель: ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru г. Москва, ОГРН 1027700166636

