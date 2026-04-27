Строительство ресторана на месте взорвавшейся АЗС в Новосибирске вновь продлили

Мэрия Новосибирска в очередной раз продлила разрешение на строительство ресторана на улице Лазурной в микрорайоне МЖК Восточный. Это уже третье продление. Заведение планируют построить прямо на месте АЗС, где четыре года назад прогремел мощный взрыв.

Согласно разрешению, застройщик — компания «Рента-Центр» — получил право строить заведение до 6 ноября 2026 года. Ранее документ продлевали 21 ноября 2024 года (до 6 мая 2025-го) и 19 августа 2025 года (до 6 мая 2026-го).

По проекту площадь застройки под одноэтажный ресторан составляет почти 848 кв. метров. Общая площадь здания — 826 квадратов. Одновременно в нём смогут находиться не более 49 человек, а количество посадочных мест рассчитано на 40 посетителей. Высота здания — 6,75 метра, строительный объём — больше 5,3 тысячи кубометров. Участок находится в Октябрьском районе, вблизи остановки «Лазурная». Его площадь — 4465 кв. метров.

Напомним, что взрыв на АЗС произошел в июне 2021 года. Во время перекачки топлива из газовоза в резервуары произошла утечка газа с последующим воспламенением. В результате на станции прогремел мощный взрыв. Пострадали больше 50 человек. Материальный ущерб владельцам машин, торговых контейнеров и жителям соседних домов превысил 162 миллиона рублей.

По факту ЧП возбудили несколько уголовных дел. Учредителю заправки, директору и главному инженеру предприятия вменили незаконное предпринимательство, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушение правил на опасных объектах. Все фигуранты получили условные сроки и остались на свободе.

При этом рынок общепита в Новосибирске переживает не лучшие времена. Особенно заметен спад в сегменте кофеен. За год в городе резко сократилось количество заведений, специализирующихся на кофе. Владельцы объясняют это падением спроса и ростом затрат.

