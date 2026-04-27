Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Власть Недвижимость

Строительство ресторана на месте взорвавшейся АЗС в Новосибирске вновь продлили

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Новый документ действует до 6 ноября 2026 года

Мэрия Новосибирска в очередной раз продлила разрешение на строительство ресторана на улице Лазурной в микрорайоне МЖК Восточный. Это уже третье продление. Заведение планируют построить прямо на месте АЗС, где четыре года назад прогремел мощный взрыв.

Согласно разрешению, застройщик — компания «Рента-Центр» — получил право строить заведение до 6 ноября 2026 года. Ранее документ продлевали 21 ноября 2024 года (до 6 мая 2025-го) и 19 августа 2025 года (до 6 мая 2026-го).

По проекту площадь застройки под одноэтажный ресторан составляет почти 848 кв. метров. Общая площадь здания — 826 квадратов. Одновременно в нём смогут находиться не более 49 человек, а количество посадочных мест рассчитано на 40 посетителей. Высота здания — 6,75 метра, строительный объём — больше 5,3 тысячи кубометров. Участок находится в Октябрьском районе, вблизи остановки «Лазурная». Его площадь — 4465 кв. метров.

Напомним, что взрыв на АЗС произошел в июне 2021 года. Во время перекачки топлива из газовоза в резервуары произошла утечка газа с последующим воспламенением. В результате на станции прогремел мощный взрыв. Пострадали больше 50 человек. Материальный ущерб владельцам машин, торговых контейнеров и жителям соседних домов превысил 162 миллиона рублей.

По факту ЧП возбудили несколько уголовных дел. Учредителю заправки, директору и главному инженеру предприятия вменили незаконное предпринимательство, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушение правил на опасных объектах. Все фигуранты получили условные сроки и остались на свободе.

При этом рынок общепита в Новосибирске переживает не лучшие времена. Особенно заметен спад в сегменте кофеен. За год в городе резко сократилось количество заведений, специализирующихся на кофе. Владельцы объясняют это падением спроса и ростом затрат.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске закрывается ресторан Дениса Иванова «Т.Б.К. Лонж».

Иллюстрация сгенерирована нейросетью Алиса

Актуальный разговор

Все материалы

Рубрики : Бизнес Власть Недвижимость

Регионы : Новосибирская область

Теги : ресторан разрешение на строительство общепит

326
0
0
Предыдущая статья
Следующая статья
Жители Малыгина расселяются в квартиры по районам Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

В аварийных домах №№ 9, 13, 15, 19, 23, 25, 25/1 на ул. Малыгина подлежат расселению 83 жилых помещения (195 человек), из них 19 находится в муниципальной собственности, 64 — в частной собственности граждан. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска в ответ на запрос Infopro54.

— По состоянию на 24 апреля из указанных аварийных домов в отношении шести жилых помещений (23 человека) осуществлены мероприятия по переселению, — подчеркнули в муниципалитете.

Читать полностью

Почти 12 тысяч предпринимателей из Сибири получили от Сбера возврат половины комиссии за эквайринг

В первом квартале 2026 года почти 12 тысяч предпринимателей Сибири вернули часть расходов на эквайринг благодаря программе компенсации НДС от Сбера. Наибольшую активность проявили бизнес-сообщества Красноярского края, Новосибирской и Кемеровской областей.

Программа действует на постоянной основе. Подключиться и получить выплату можно в любой момент через веб-версию или мобильное приложение СберБизнес. Более того, мера поддержки пользуется спросом у новых клиентов: свыше половины предпринимателей, заключивших договор эквайринга в первом квартале, уже воспользовались этой возможностью.

Читать полностью

«Билайн бизнес»: российский рынок 5G в корпоративном сегменте может вырасти до 50 млрд рублей

В России сегмент корпоративных 5G-сетей находится на ранней стадии, но в перспективе может достичь 35–50 млрд рублей. К такому выводу пришли специалисты «билайн бизнес» по результатам бенчмаркинга.

Глобальный рынок 5G в корпоративном сегменте при этом составил по итогам 2025 года порядка 20 млрд долларов. В перспективе следующих пяти лет ожидается его рост в среднем на 20% в год.

Читать полностью

Зарплаты до миллиона: кадровый рынок Новосибирска «пылесосят» работодатели из других областей и округов

Автор: Юлия Данилова

На фоне общего снижения спроса на персонал, вахтовый формат занятости продолжает укреплять позиции. Об этом сообщили аналитики сервиса hh.ru. В первом квартале 2026 года количество вахтовых вакансий в Новосибирской области выросло на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Наиболее востребованными у работодателей стали следующие специалисты:

Читать полностью

Почти 10 миллионов рублей потратят власти Новосибирска на краску для разметки дорог

На официальном сайте Госзакупок Новосибирский МБУ «Центр организации дорожного движения» объявило аукцион на поставку материалов, необходимых для нанесения дорожной разметки.

Начальная стоимость контракта составляет 9 миллионов 891 тысячу рублей. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 4 мая включительно. 5 мая планируется подвести окончательные итоги. При этом доставить краску полном объеме победитель аукциона должен будет до конца 2026 года. К этому времени дорожники получат 63 тонны краски по цене 157 рублей за килограмм.

Читать полностью

В центре Новосибирска закрывается еще один бар

Бар Melomel открылся на цокольном этаже по адресу Красный проспект, 24 в 2021 году. С самого начала заведение позиционировало себя, как первый в России бар-мидерия, где можно попробовать алкогольные напитки на основе мёда с добавлением фруктов и ягод (миды и меломели), а также крафтовое пиво и сидр. Помимо напитков посетителям предлагали бургеры, горячие блюда, традиционные закуски к пиву и даже супы.

25 апреля на своей страничке в соцсетях представители клуба сообщили о закрытии заведения.

Читать полностью
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Общество Прямым текстом

Прямым текстом

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)
    [yandex_captcha yandex_captcha-352]

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности