Зарплаты до миллиона: кадровый рынок Новосибирска «пылесосят» работодатели из других областей и округов

На фоне общего снижения спроса на персонал, вахтовый формат занятости продолжает укреплять позиции. Об этом сообщили аналитики сервиса hh.ru. В первом квартале 2026 года количество вахтовых вакансий в Новосибирской области выросло на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Наиболее востребованными у работодателей стали следующие специалисты:

машинисты и водители — на каждую из этих категорий приходится по 11% от общего числа вахтовых вакансий в регионе,

сварщики (10%),

электромонтажники, монтажники и разнорабочие (по 9%),

слесари, сантехники и повара (по 4%),

инженеры-сметчики (3%),

механики, автослесари, автомеханики, мастера участка и прорабы (по 2%).

— Наиболее высокие зарплатные предложения среди перечисленных специалистов в Новосибирской области сегодня зафиксированы у сварщиков, медианная предлагаемая заработная плата для них достигла 295 тысяч рублей, — отметили в компании.

Детскому стоматологу в Новороссийске обещают от 200 тысяч до 1 млн рублей в месяц, маркшейдеру в Магадане — от 570 тысяч, машинисту самоходной буровой установки на Чукотке — 500 тысяч рублей и т.д.

Тренд укрепляется

Напомним, в 2023 году в Новосибирской области произошел всплеск спроса на вахтовиков. Ранее в регионе вахтовиков не искали, что было связанно с зарплатными ожиданиями и выбором работы. Регион был точкой сборки этой категории сотрудников, которые потом уезжали по основному месту занятости. В основном работодатели в 2023 году искали на вахту специалистов из сегмента «синих воротничков».

В 2024 году Новосибирская область находилась на седьмом месте в стране в топе регионов с наиболее высоким спросом на вахтовых работников, на ее долю приходилось 3% от всех предложений. В среднем вахтовикам, которых набирали в Новосибирской области, работодатели были готовы предлагать зарплату 152 300 рублей в месяц. Самые высокие зарплаты предлагали вахтовикам-программистам (200 тысяч) и руководителям проектов (198 тысяч).

По итогам 2025 года медиана предлагаемой заработной платы в вахтовых вакансиях достигла в Новосибирской области 181,2 тысячи рублей, что на 17,8 тысяч рублей, или 11%, больше, чем годом ранее.

Лидером по доле промышленных вакансий вне дома стала Республика Тыва — здесь 64% предложений из сферы производства в 2025 году подразумевали вахтовую занятость. Кроме того, половина производственных предложений приходились на вахту в Иркутской области (54%), Республике Алтай (53%), Красноярском крае (49%), Республике Хакасия (48%).

Каждая седьмая вакансия — на вахте

На начало 2026 года уже 15% от всех предложений о работе в Новосибирской области предполагали вахтовую занятость, за весь 2025 год на долю таких предложений приходилось 12%, а в 2024 году — только 9%.

Одним из главных условий компаний-работодателей при трудоустройстве на вахту в 2026 году стало наличие опыта у кандидатов, это требование 89% вакансий в регионе. Лишь 11% предложений доступны новичкам, таким образом, работа на вахте точно не подойдет для старта карьеры, отмечали в hh.ru.

Стоит отметить, что параллельно в Новосибирской области формируется новый тренд. Работодатели начали изучать возможность приглашения на вахту сотрудников из стран дальнего зарубежья.

Ранее редакция сообщала о том, что все больше новосибирцев ищут подработку к основной занятости. Жить на одну зарплату стало невозможно, а у работодателей нет ресурсов для повышения фонда оплаты труда. При этом индекс промышленного производства в регионе уходит «в минус».