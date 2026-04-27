Зарплаты до миллиона: кадровый рынок Новосибирска «пылесосят» работодатели из других областей и округов

Автор: Юлия Данилова

Каждая седьмая вакансия на рынке труда региона уже предполагает работу на вахте

На фоне общего снижения спроса на персонал, вахтовый формат занятости продолжает укреплять позиции. Об этом сообщили аналитики сервиса hh.ru. В первом квартале 2026 года количество вахтовых вакансий в Новосибирской области выросло на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Наиболее востребованными у работодателей стали следующие специалисты:

  • машинисты и водители — на каждую из этих категорий приходится по 11% от общего числа вахтовых вакансий в регионе,
  • сварщики (10%),
  • электромонтажники, монтажники и разнорабочие (по 9%),
  • слесари, сантехники и повара (по 4%),
  • инженеры-сметчики (3%),
  • механики, автослесари, автомеханики, мастера участка и прорабы (по 2%).

— Наиболее высокие зарплатные предложения среди перечисленных специалистов в Новосибирской области сегодня зафиксированы у сварщиков, медианная предлагаемая заработная плата для них достигла 295 тысяч рублей, — отметили в компании.

Детскому стоматологу в Новороссийске обещают от 200 тысяч до 1 млн рублей в месяц, маркшейдеру в Магадане — от 570 тысяч, машинисту самоходной буровой установки на Чукотке — 500 тысяч рублей и т.д.

Напомним, в 2023 году в Новосибирской области произошел всплеск спроса на вахтовиков. Ранее в регионе вахтовиков не искали, что было связанно с зарплатными ожиданиями и выбором работы. Регион был точкой сборки этой категории сотрудников, которые потом уезжали по основному месту занятости. В основном работодатели в 2023 году искали на вахту специалистов из сегмента «синих воротничков».

В 2024 году Новосибирская область находилась на седьмом месте в стране в топе регионов с наиболее высоким спросом на вахтовых работников, на ее долю приходилось 3% от всех предложений. В среднем вахтовикам, которых набирали в Новосибирской области, работодатели были готовы предлагать зарплату 152 300 рублей в месяц. Самые высокие зарплаты предлагали вахтовикам-программистам (200 тысяч) и руководителям проектов (198 тысяч).

По итогам 2025 года медиана предлагаемой заработной платы в вахтовых вакансиях достигла в Новосибирской области 181,2 тысячи рублей, что на 17,8 тысяч рублей, или 11%, больше, чем годом ранее.

Лидером по доле промышленных вакансий вне дома стала Республика Тыва — здесь 64% предложений из сферы производства в 2025 году подразумевали вахтовую занятость. Кроме того, половина производственных предложений приходились на вахту в Иркутской области (54%), Республике Алтай (53%), Красноярском крае  (49%), Республике Хакасия (48%).

На начало 2026 года уже 15% от всех предложений о работе в Новосибирской области предполагали вахтовую занятость, за весь 2025 год на долю таких предложений приходилось 12%, а в 2024 году — только 9%.

Одним из главных условий компаний-работодателей при трудоустройстве на вахту в 2026 году стало наличие опыта у кандидатов, это требование 89% вакансий в регионе. Лишь 11% предложений доступны новичкам, таким образом, работа на вахте точно не подойдет для старта карьеры, отмечали в hh.ru.

Стоит отметить, что параллельно в Новосибирской области формируется новый тренд. Работодатели начали изучать возможность приглашения на вахту сотрудников из стран дальнего зарубежья.

Ранее редакция сообщала о том, что все больше новосибирцев ищут подработку к основной занятости. Жить на одну зарплату стало невозможно, а у работодателей нет ресурсов для повышения фонда оплаты труда.  При этом индекс промышленного производства в регионе уходит «в минус»

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Жители Малыгина расселяются в квартиры по районам Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

В аварийных домах №№ 9, 13, 15, 19, 23, 25, 25/1 на ул. Малыгина подлежат расселению 83 жилых помещения (195 человек), из них 19 находится в муниципальной собственности, 64 — в частной собственности граждан. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска в ответ на запрос Infopro54.

— По состоянию на 24 апреля из указанных аварийных домов в отношении шести жилых помещений (23 человека) осуществлены мероприятия по переселению, — подчеркнули в муниципалитете.

Почти 12 тысяч предпринимателей из Сибири получили от Сбера возврат половины комиссии за эквайринг

В первом квартале 2026 года почти 12 тысяч предпринимателей Сибири вернули часть расходов на эквайринг благодаря программе компенсации НДС от Сбера. Наибольшую активность проявили бизнес-сообщества Красноярского края, Новосибирской и Кемеровской областей.

Программа действует на постоянной основе. Подключиться и получить выплату можно в любой момент через веб-версию или мобильное приложение СберБизнес. Более того, мера поддержки пользуется спросом у новых клиентов: свыше половины предпринимателей, заключивших договор эквайринга в первом квартале, уже воспользовались этой возможностью.

Строительство ресторана на месте взорвавшейся АЗС в Новосибирске вновь продлили

Автор: Оксана Мочалова

Мэрия Новосибирска в очередной раз продлила разрешение на строительство ресторана на улице Лазурной в микрорайоне МЖК Восточный. Это уже третье продление. Заведение планируют построить прямо на месте АЗС, где четыре года назад прогремел мощный взрыв.

Согласно разрешению, застройщик — компания «Рента-Центр» — получил право строить заведение до 6 ноября 2026 года. Ранее документ продлевали 21 ноября 2024 года (до 6 мая 2025-го) и 19 августа 2025 года (до 6 мая 2026-го).

«Билайн бизнес»: российский рынок 5G в корпоративном сегменте может вырасти до 50 млрд рублей

В России сегмент корпоративных 5G-сетей находится на ранней стадии, но в перспективе может достичь 35–50 млрд рублей. К такому выводу пришли специалисты «билайн бизнес» по результатам бенчмаркинга.

Глобальный рынок 5G в корпоративном сегменте при этом составил по итогам 2025 года порядка 20 млрд долларов. В перспективе следующих пяти лет ожидается его рост в среднем на 20% в год.

От урагана пострадали три района Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Минувшей ночью ураганный ветер обрушился на Купинский, Чистоозерный и Куйбышевский районы Новосибирской области, сообщили в пресс-службе «Россети Новосибирск».

— В первые часы после прохождения урагана удалось запитать потребителей Чистоозерного и частично Куйбышевского районов, а к 04:00 (по местному времени) 27 апреля энергетикам удалось возобновить электроснабжение уже 85% потребителей на западе региона, ранее оставшихся без света из-за порывов шквалистого ветра, достигавших 25–27 м/с, — говорится в сообщении.

«Надеемся, что это не будет новодел»: в Новосибирске ремонт школы-памятника начали со сноса крыши и шатрового купола

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске в апреле начался капитальный ремонт одной из школ, построенных по проекту архитектора Андрея Крячкова в 1912 году. Это здание расположено на улице Якушева. Оно является объектом культурного наследия.

Охранный статус не защитил школу от пренебрежительного отношения и разрушений в течение последних десятилетий. Ремонт крячковской школы был долгожданным. Историки и архитекторы на протяжении последних (как минимум) шести лет пытались привлечь внимание к этому зданию. Были петиции, запросы. Эффекта они не давали — на реставрацию не могли найти денег. В 2025-м вроде бы поставили строительные леса и ободрали штукатурку на части здания, которая памятником не является, но потом работы приостановили.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

