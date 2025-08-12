Благоустройство парка «Чемской берег» в Новосибирске контролирует губернатор

12 августа губернатор Андрей Травников и мэр Новосибирска Максим Кудрявцев провели инспекционную поездку в Кировский и Ленинский районы города.

В ходе визита глава региона оценил прогресс в обустройстве парка «Чемской берег», выбранного горожанами в 2024 году и реализуемого по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», являющемуся частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы идут с опережением установленного графика. Губернатору сообщили, что ход работ находится под пристальным контролем не только технического надзора, но и депутатов, что является новым подходом к реализации подобных проектов.

Другим нововведением стало создание Центра управления проектами комплексного городского благоустройства по инициативе мэра Максима Кудрявцева. Теперь крупные проекты, такие как «Чемской берег», координируются этим единым центром. В дополнение к «Чемскому берегу», в 2025 году планируется реализация еще двух масштабных проектов: «Бугаков парк» и Сквер Демакова.

Ранее благоустройством занимались организации, для которых приоритетом была эксплуатация. Поэтому было решено выделить проектные команды в отдельную структуру, усилить её инженерным составом и наладить прямое взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями и экспертами. Кроме того, к работам привлекаются проверенные подрядчики с опытом успешной реализации аналогичных проектов.

Андрей Травников отметил эффективность работы команды нового мэра:

— Мэрия Новосибирска накопила значительный опыт в реализации проектов благоустройства, как успешный (парки «Заельцовский», Затулинский, «Арена»), так и менее удачный («Каменка»). Необходимо опираться на положительный опыт. Изменения в подходах уже заметны. Надеюсь, что это обеспечит устойчивый результат, и проблем с проектами благоустройства больше не возникнет.

Он поручил уделить особое внимание отводу воды с откосов и напомнил о необходимости комплексного развития территорий, включая обеспечение новых объектов инфраструктурой, подъездными путями, тротуарами и парковками.

В рабочей поездке также приняли участие председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев и депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Вениамин Пак.

Вениамин Пак подчеркнул, что реализация проекта «Чемской берег» стала возможной благодаря слаженной работе команды, сформировавшейся в Кировском районе за 20 лет:

— Жители, администрация, общественные организации, депутаты и предприятия – все работают вместе. Поэтому мы находим решения даже самых сложных вопросов. Кировчане активно участвуют в жизни района и поддерживают все инициативы.

Финансирование благоустройства парка «Чемской берег» осуществляется за счет субсидии из бюджета Новосибирской области в бюджет города Новосибирска на 2025 и 2026 годы.

В настоящее время ведутся работы по прокладке кабелей и обратной засыпке траншей, выполняются работы по водоснабжению, монтаж камеры водоснабжения и колодцев, а также установка насоса. Проводится уплотнение и укрепление откосов.