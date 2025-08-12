Территорию бывшего Новосибирского мясоконсервного комбината отдали под КРТ

Мэрия Новосибирска согласовала предложение о комплексном развитии территории площадью 5,1 га (51 600 кв. метров) на улице Дуси Ковальчук, 1 в Заельцовском районе Новосибирска (ранее на этой территории располагался «Новосибирский мясоконсервный комбинат»). Инициаторами выступили правообладатели ООО «Площадь» и ООО «СЗ Заельцовский парк», говорится в постановлении, подписанном мэром города Максимом Кудрявцевым.

На земельном участке, ограниченном улицами Стасова, Плановой, Дуси Ковальчук, Сухарной и границей городских лесов предполагается строительство не более 98 350 кв. метров жилья, где будут проживать 3270 человек. Кроме того, документом предусмотрено размещение детского сада на 170 мест (площадью 6 тысяч кв. метров), который до 1 января 2031 года должны передать в муниципальную собственность вместе с оборудованием, мебелью и участком.

— Также за счет юридического лица, связанного аффилированностью с застройщиками — ООО СЗ «Никольский парк» <…> предусмотрено строительство помещений встроенно-пристроенного типа в многоквартирном доме по ул. Гаранина в Октябрьском районе для размещения дошкольного образовательного учреждения на 80 мест вместе с оснащением технологическим оборудованием, мебелью, инвентарем, с последующей передачей в муниципальную собственность города Новосибирска данных помещений вместе с земельным участком площадью не менее 3520 кв. метров не позднее 31.12.2026 года, — говорится в документе.

Еще застройщики обустроят не менее 25 дополнительных учебных мест компании обустроят в школе №131 на улице Союза Молодёжи, 10 в Заельцовском районе в процессе капремонта здания.

Проект КРТ планируют реализовать в один этап до 2037 года.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «Площадь» образовано в Новосибирске в феврале 2021 года. Основной вид деятельности — «Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика». Уставной капитал — 10 тысяч рублей. Учредителями компании в равных долях являются Александр Веретенин и Евгений Гаврилов. Последний значится генеральным директором организации. По итогам 2024 года выручка компании составила 586 тысяч рублей, чистый убыток — 444 тысячи рублей.

ООО «Заельцовский парк» образовано также в феврале 2021 года в Новосибирске. Помимо Александра Веретенина и Евгения Гаврилова, 33% активов компании принадлежат ООО УК «Группа Химметалл» (которое принадлежит им же). Компания закончила 2024 год с нулевой выручкой и чистыми убытками в 58 тысяч рублей.

