В Кыштовском районе отремонтировали мост через реку Тара по нацпроекту

В Кыштовском районе Новосибирской области после ремонта сдан в эксплуатацию мост через реку Тара.

По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Антон Мирошниченко, данный нацпроект позволяет восстанавливать важные объекты инфраструктуры и приводить их в соответствие с нормативными требованиями. Он отметил, что ранее в том же Кыштовском районе были завершены работы по ремонту автодороги, соединяющей деревни Усманка и Пахомово. Сегодня же ввели в строй обновленный мост в Кыштовке, который обеспечит надежное транспортное сообщение в регионе. Весь комплекс ремонтных мероприятий был выполнен в установленные сроки согласно графику. Подрядная организация продолжает нести гарантийные обязательства перед заказчиком.

Мостовой переход расположен на 157-м километре региональной трассы «Чаны – Венгерово – Кыштовка». Общая протяженность конструкции составляет 137 метров. Сооружение было возведено в 1972 году, и его техническое состояние требовало проведения капитального ремонта.

В ходе ремонтных работ подрядчиком были выполнены следующие виды работ: замена дорожного полотна и тротуарных консолей, установка новых деформационных швов, замена парапетных блоков на барьерные ограждения, замена лежней и переходных плит. Кроме того, были отремонтированы опорные элементы, произведена очистка металлических пролетных строений с последующей покраской, заменены укрепляющие плиты конусов и упорные блоки устоев, организована система водоотвода. Во время проведения работ движение по мосту было ограничено.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни», стартовавший в 2025 году, призван повысить качество жизни в основных населённых пунктах региона на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году. В текущем году в Новосибирской области в рамках этого проекта запланировано проведение работ на 104 объектах дорожной инфраструктуры, 38 из которых уже введены в строй.