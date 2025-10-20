Жители Новосибирской области стали чаще брать кредиты

Объём займов физлицам в регионе вырос с 28,9 млрд рублей в начале года до 43,7 млрд в августе 2025 года. Рост связан со снижением процентных ставок, которые начали уменьшаться вслед за ключевой ставкой и ожиданиями рынка.

— Это нормальная ситуация для периода, когда денежно-кредитная политика становится мягче. Сначала быстрее реагируют вклады, а кредиты подстраиваются чуть позже. В итоге все ставки движутся в одном направлении — вниз, — уточнили в Сибирском ГУ ЦБ.

Снижение ставок оживило кредитование, особенно в корпоративном секторе, где прирост портфелей в июле-августе достиг верхней границы прогнозов. В рознице выросли выдачи ипотеки, потребительских и автокредитов после затишья в начале года. В Сибири средняя ставка по краткосрочным кредитам в июле составила 30,21%, а по долгосрочным — 20,07%, что на 4,5 п. п. ниже январских показателей.

В управлении Росреестра по Новосибирской области добавляют, что по итогам трех кварталов 2025 года в регионе зарегистрировано 53,6 тысяч ипотек.

— Третий квартал стал самым активным в текущем году: в период июль-сентябрь новосибирцы зарегистрировали 19 тыс. сделок с использованием кредитных средств, это на 5% больше, чем во втором квартале, и на 17% больше показателей первых трех месяцев 2025 года, — констатировали в Росреестре.

По сообщению изданию Горсайт, экономисты прогнозируют дальнейшее постепенное снижение ставок по мере замедления роста цен и уменьшения инфляционных ожиданий. Тем временем, несмотря на снижение доходности по депозитам, население продолжает активно сберегать.

— Банк России будет снижать ключевую ставку только в той мере, в какой снижается инфляция. Поэтому вклады по-прежнему будут приносить доход выше уровня роста цен и помогут сохранить сбережения, — отмечается в сообщении.

Условия и максимальные суммы кредита наличными варьируются в зависимости от банка, дохода и кредитной истории клиента. Чтобы получить точные данные, лучше обратиться в банк напрямую.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы смогут оформить кредит только на основании официальных доходов.