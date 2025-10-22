В Новосибирске стартуют курсы экскурсоводов промышленных предприятий

В Новосибирске стартует бесплатный курс для специалистов предприятий, основной целью которого является развитие промышленного туризма. Обучение проводится для сотрудников различных производств с 27 октября по 12 декабря.

— Мы решили систематизировать работу по развитию промышленного туризма. На наш призыв откликнулись порядка 15 крупных промышленных предприятий, такие как Сибирское стекло, Чкаловский завод, шоколадная фабрика, Купинское мороженое. Основная задача в том, чтобы сотрудники предприятий получили образовательные навыки для проведения экскурсий, — рассказал заместитель мэра Новосибирска Максим Останин.

Наставниками курса станут специалисты и эксперты туристической отрасли, которые уже имеют опыт проведения экскурсий. Подготовку пройдут около 50 человек. Они познакомятся с работой экскурсоводов, разработают безопасные экскурсионные маршруты, а также научатся грамотно и увлекательно рассказывать о производственных процессах и достижениях. В качестве экзамена участники курса проведут экскурсии на собственных предприятиях и получат удостоверения о повышении квалификации.

Генеральный директор ООО «Сибирское стекло» Антон Мор поделился опытом и рассказал, что экскурсии для школьников проводятся на предприятии уже более семи лет.

— У нас была идея – показать, что у бутылки есть «вторая» жизнь, что надо разделять твёрдые коммунальные отходы, что из утилизированного стекла можно будет сделать ещё одну бутылку. Экскурсиями заинтересовались и бизнесмены, и сотрудники других предприятий, — поделился он.

Управляющая ООО «Новосибирский завод светодиодной продукции» и специалист по промышленному туризму Анастасия Горбулицкая подчеркнула, что благодаря профессиональным экскурсиям туристы увидят, что на современном производстве можно построить хорошую карьеру и получать достойную зарплату.

— Мы хотим, чтобы туристы увидели, что современное производство – это не «пыльно, шумно и страшно», а процесс, где нужно подключать инновации и важно знать компьютерную технику, — добавила она.

Напомним, в апреле 2025 года Новосибирск занял первые места сразу в пяти номинациях II Всероссийской премии «Туристические города». Столица Сибири стала лидером в номинациях: «Город гастрономического туризма», «Город научно-популярного туризма», «Город конгрессно-выставочной деятельности», «Город промышленного туризма» и «Город медицинского туризма».