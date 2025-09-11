Более 170 объектов в Новосибирске благоустроят к концу года

Представители областного министерства ЖКХ и энергетики совместно с администрацией города 11 сентября провели рабочую встречу, посвященную ходу работ по облагораживанию Сквера имени Ю.Ф. Бугакова, расположенного в Октябрьском районе.

Дмитрий Яковлев, заместитель министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области, отметил активное развитие общественных и придомовых зон Новосибирска благодаря совместному финансированию из областного и местного бюджетов. Среди крупнейших проектов на данный момент – парк «Чемской берег», сквер имени Ю.Ф. Бугакова, а также сквер на улице Демакова. По его словам, работы ведутся интенсивно, и половина запланированного объема уже выполнена. Основные этапы на этих объектах будут завершены в текущем году.

В ходе совещания участники осмотрели работы в сквере Бугакова, где, помимо прочего, проводится ремонт лестниц, теплотрассы и перенос коммуникаций под землю в рамках проекта «Чистое небо».

В 2025 году на реализацию региональной программы «Формирование комфортной городской среды» в Новосибирской области выделено более 2,2 миллиарда рублей, включая 1 миллиард из федерального бюджета и свыше 1,2 миллиарда — из областного. В рамках этой программы запланировано благоустройство 113 общественных пространств и 21 дворовой территории.

На благоустройство Новосибирска в 2025 году из областного бюджета направлено 836,6 млн рублей. Финансирование включает четыре общественных пространства: сквер имени Ю.Ф. Бугакова, парк «Чемской берег», сквер на улице Демакова и территорию у памятника М.И. Глинке. Кроме того, ведутся работы по 117 объектам в рамках наказов избирателей и 52 объектам по установке детских площадок в рамках проекта «Территория детства».

По состоянию на 11 сентября, в городе завершены работы на 81 из 117 объектов по наказам избирателей и на 46 из 52 объектов — в рамках программы «Территория детства». Работы на общественных пространствах выполнены на 45-50%.