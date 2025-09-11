На выборах в Новосибирске откроют 1757 участков

873 избирательных участка оснащены камерами видеонаблюдения. На них смогут проголосовать свыше 80% всех избирателей. В 93 участках Новосибирской области есть трафареты для голосования шрифтом Брайля.

— Кроме того, на 23 избирательных участках будут работать сурдопереводчики для комфортного голосования избирателей с нарушением слуха,— отметили в избирательной комиссии Новосибирской области.

Голосование продлится три дня и завершится в 20:00 14 сентября. Жители региона выберут 76 депутатов законодательного собрания, а также 50 депутатов горсовета Новосибирска. В регионе зарегистрировано 2,185 миллиона избирателей.

В борьбе за мандаты в Заксобрание будут участвовать представители восьми партий (КПРФ, «Единая Россия, ЛДПР, «Новые люди», Российская партия пенсионеров, «Справедливая Россия – За Правду», «Родина» и «Зелёные») и один самовыдвиженец. На участие в выборах в Горсовет Новосибирска заявились представители семи партий, кроме «Зелёных», а также 26 самовыдвиженцев.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске с выборов в горсовет снялись пять кандидатов. За мандаты продолжают бороться 203 кандидата.