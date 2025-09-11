Новосибирский психолог оценил перспективы запрета сайтов знакомств

Чтобы оценить последствия запрета, необходимо понять мотивацию миллионов людей, использующих эти сервисы, считает клинический психолог из Новосибирска Сергей Седов.

По его словам, для многих людей, особенно жителей мегаполисов, сайты знакомств — почти единственный способ выйти за рамки привычного круга работы, дома и друзей. Кроме того, это более легкий и безопасный способ завести знакомство, чем личные встречи, что актуально для людей с высокой социальной тревожностью.

— Онлайн-знакомства дают возможность выбирать партнеров по важным для человека критериям: наличие детей, планы на семью, религиозные убеждения и образ жизни, —пояснил Сергей Седов BFM-Новосибирск.

По его словам, для многих людей запрет в доступе к сервисам онлайн-знакомств будет равносилен приговору к одиночеству. Также он прогнозирует возникновение новых более серьезных проблем.

— Запрет сократит количество возможных контактов и люди, которые могли бы встретиться и создать семью, просто не встретятся. Кроме того, одиночество может стать причиной развития депрессии, тревожных расстройств, сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смертности, увеличению количества обращений за психологической помощью, что создаст дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, — поясняет эксперт.

И наконец, цифровое поколение может расценить это как посягательство на личную свободу, что приведет к активному поиску путей обхода запретов и дискредитации запретительных мер.

Напомним, инициативу о запрете в России сайтов знакомств в начале сентября в СМИ выдвинул глава фонда борьбы с коррупцией Виталий Бородин. Он заявил, что сайты негативно влияют на молодежь, подрывая традиционные ценности, а большинство пользователей этих платформ — мошенники. В МВД ранее отмечали, что мошенническая активность повышается перед гендерными праздниками, Днем влюбленных. Впрочем, мошенники «работают» и в другие дни. Среди пострадавших от их афер были и сибиряки.

Стоит отметить, что в марте 2025 года Госдума в первом чтении приняла пакет антифродовых поправок, в том числе обязывающих сайты знакомств хранить информацию три года.

Ранее редакция сообщала о том, что компания из Новосибирска разработала приложение для знакомств.