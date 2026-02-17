Более 260 подтопляемых территорий выявлены в Новосибирске

В мэрии Новосибирска подготовили проект постановления о мерах по борьбе с талыми водами. Из-за рекордного снегопада городские власти ускорили подготовку к весеннему паводку.

— В этом году выпало беспрецедентное количество снега. Чтобы избежать негативных последствий весеннего таяния, мы должны провести большую предварительную работу: максимально вывезти снег с тех территорий, где возможно подтопление. Приступить к этой работе нужно уже сейчас, не дожидаясь марта. Вместе, синхронно, уделяя особое внимание проблемным участкам, — подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.

В Новосибирске выявили 261 территорию, подверженную подтоплению. Из них 40 находятся в частном секторе, 181 — на придомовых территориях многоквартирных домов, а еще 40 — на улично-дорожной сети.

С улиц города на 17 февраля вывезли более 2,2 миллиона кубометров снега. Как сообщил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии Сергей Куценко, продолжаются работы по очистке крыш многоквартирных домов, вывозу снега с придомовых территорий и уборке кровель социальных, культурных, спортивных и торговых объектов с большими пролётными конструкциями. Всего очищено более 2400 крыш.

В ближайшее время проведут очистку дождеприемников в низинах, входных оголовков коллекторов малых рек, колодцев и перепусков. С марта начнут промывать колодцы ливневой канализации внутри домов — их более 400.

Чтобы предотвратить последствия возможного подтопления, сформирована группировка из 1028 человек (269 бригад) и 244 единиц техники. Управляющие компании многоквартирных домов подготовили откачивающие устройства, песок, щебень и прочие материалы, а также генераторы и электростанции. Резерв этих материалов также создан на базах дорожных служб районов.

Спецслужбы также ежедневно следят за уровнем реки Обь. Данные передают в единую дежурную службу Новосибирска из Западно-Сибирского УГМС и Новосибирской ГЭС. Информацию доводят до руководства мэрии и всех ответственных структур.

С марта специалисты также начнут регулярно проверять состояние дамбы реки Тулы возле поселков Верх-Тула и 8 Марта.

В Первомайском и Советском районах действует система оповещения о подтоплении. Её планируют проверить 4 марта.

