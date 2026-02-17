В Новосибирске врачи советуют пенсионерам не выходить на улицу из-за гололеда

Новосибирск с 11 февраля, после оттепели, а затем резкого похолодания, остается зоной повышенного риска получения травм. Тротуары очень скользкие, передвижение пешеходов сильно затруднено. Многие люди уже с переломами, вывихами, ушибами. Врачи-травматологи призывают пожилых людей без острой необходимости не выходить из дома.

О таких советах редакции Infopro54 рассказали люди, которым уже пришлось обратиться за медицинской помощью после падений на скользких улицах. У жительницы Новосибирска Елены пожилая мама упала на тротуаре и получила сильный ушиб руки.

— Маме 72 года, ходила в магазин, упала недалеко от дома. Думали, что перелом: была сильная боль, рука опухла. Но после снимка травматолог сказал, что отделались легким испугом: диагноз — ушиб локтевого сустава. Врач в конце приема посоветовал в такой гололед, как сейчас, вообще не выходить на улицу. Особенно пожилым людям. А если выходить, то использовать дополнительные средства опоры: трость с шипами или специальные накладки на обувь. Вообще, то, что сейчас в городе происходит, это ужас. И если пожилых родителей я могу убедить посидеть дома, то как быть с детьми? Ты же не дашь ребенку шипованную трость, и на ботинки ему не нацепишь ничего, и тем более не посадишь дома до весны, — говорит Елена.

Врачи подтверждают, что дают пожилым людям такие рекомендации, потому что они действительно в группе риска.

— Пожилые люди, безусловно, наиболее уязвимая группа перед такими повреждениями: из-за снижения координации и концентрации внимания они чаще падают на гололеде, а вследствие снижения плотности костной ткани риск перелома выше. Пожилым людям можно посоветовать при выходе на улицу использовать дополнительную опору. Это могут быть трость с противоскользящим наконечником или палки для скандинавской ходьбы. По возможности стоит ходить с сопровождающим и обязательно брать с собой мобильный телефон. Кроме того, в зоне риска и дети — повышенная активность и недооценка опасности тоже могут приводить к травмам, — рассказал Infopro54 заведующий приемным отделением ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России Андрей Ильясов.

В новосибирские больницы и поликлиники пациенты с гололедными травмами обращаются ежедневно. При этом врачи говорят, что особого всплеска последняя (очень скользкая) неделя не дала.

— В зимнее время в приемное отделение Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна практически ежедневно обращаются пациенты с гололедными травмами: переломы позвоночника, периферическая травма — переломы лучевой кости в типичном месте, переломы лодыжек, ушибы. Большинство из них направляются на дальнейшее амбулаторное лечение. Но есть случаи получения травм, которые приводят к временной утрате трудоспособности, влекут за собой необходимость хирургического лечения и/или длительной реабилитации. Если в начале холодного сезона, в ноябре, ежегодно фиксируется всплеск обращений (десятки за сутки), то в феврале гололед становится причиной обращений значительно реже — в среднем от 2 до 12 обращений за сутки, в зависимости от погодных условий, — говорит Андрей Ильясов.

Врачи объясняют эту динамику тем, что со временем люди адаптируются к погоде, стараются надевать зимнюю обувь с нескользкой подошвой, аккуратнее и медленнее передвигаются, а пожилые жители города чаще отказываются от выходов на улицу. Также, говорят травматологи, можно предположить, что одной из возможных причин меньшего травмирования стали современные сервисы доставки продуктов на дом, которые позволяют части населения не выходить на улицу в гололед.

Тем не менее проблема травмирования людей из-за гололеда остается. В травматологических пунктах жители города делятся своими историями, и по ним при желании можно составить карту особо опасных мест: в ней будут сотни точек. Много тротуаров, где снег не чистили давно, и поэтому к проезжей части, которую чистят чаще, теперь ведет ледяная горка. Есть тротуары, которые выглядят как линза катка, а есть такие, что все в рытвинах и замерзших колеях, потому что там часто ездят курьеры на электровелосипедах. И оба варианта плохи — везде люди падают. Жители города отмечают, что дворники, которые долбят лед, стали редким явлением. А именно они раньше спасали дворы и пешеходные зоны от опасного гололеда. Сейчас основной метод борьбы — каменная крошка, которой посыпают тротуары. В некоторых местах ее просто оставляют кучами. Видимо, про запас.

Складирование противогололедной крошки на улице

11 февраля мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале сообщал, что в связи с погодными условиями дорожная техника работает в усиленном режиме, а очистка дорог, тротуаров, подходов к станциям метро и общественного транспорта ведется круглосуточно.

16 февраля жалобы на состояние тротуаров и гололед обсуждали на еженедельном заседании городского штаба по содержанию автомобильных дорог. В мэрии Новосибирска сообщили, что дорожно-эксплуатационным учреждениям Новосибирска поручено активизировать работу по очистке тротуаров и пешеходных зон. В связи с установившейся оттепелью районным организациям необходимо в течение нескольких суток привести в порядок закрепленные территории.

В ближайшие дни в Новосибирске снова повторится сценарий недельной давности: сначала оттепель и снег с дождем, а затем снова похолодание.

Ранее редакция сообщала, что специалисты МЧС призвали городские власти оперативнее вывозить снег с улиц и дворов.