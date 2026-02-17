Объём автокредитования в Новосибирской области в январе рухнул на 40%

В Новосибирской области в январе было выдано 844 займа, что на 40% меньше, чем в декабре 2024 года (1 396 займов). Общая сумма составила 1,27 миллиарда рублей, что на 41% меньше, чем в декабре (2,17 млрд рублей). Средний чек остался почти прежним — 1,51 миллиона рублей (в декабре было 1,55 миллиона). Средний срок займа увеличился на два месяца и составил 74 дня.

Для сравнения, за январь 2026 года банки в целом выдали россиянам 59,74 тысячи автокредитов. Это самый низкий показатель за последние три года. По сравнению с декабрем количество выданных займов на покупку машин уменьшилось на 43%: в декабре их было 105,2 тысячи. В годовом сравнении также наблюдается спад: в январе 2025 года банки выдали 73,74 тысячи автокредитов, что на 19% меньше, чем годом ранее.

Объединённое Кредитное Бюро сообщает, что полная стоимость кредита (ПСК) на покупку автомобиля в России в январе 2026 года выросла до 21,46%. В декабре прошлого года этот показатель составлял 19,81%. Для сравнения, в январе 2025 года ПСК достигала 23,79%.

Николай Филиппов, директор по риск-менеджменту ОКБ, сообщил, что январь 2026 года стал рекордным по снижению автокредитов за последние три года. Снижение составило 19% по сравнению с прошлым годом, что дает осторожный оптимизм.

— В январе добавился ещё ряд специфических факторов. Длинные новогодние каникулы лишили месяц нескольких активных рабочих дней. Снегопады и морозы также не способствовали поездкам в автосалоны и, как следствие, продажам автомобилей. Многие, стараясь успеть до увеличения утильсбора, совершили покупку в IV квартале прошлого года. С начала года банки больше не могут использовать собственные модели оценки дохода заёмщиков при расчёте долговой нагрузки, что неизбежно снижает уровень одобрения заявок на автокредиты, — подчеркнул эксперт.

С учетом этих вводных, он называет январский результат не таким уж плохим. Однако Филиппов прогнозирует, что в первой половине 2026 года автокредитование не вырастет. Рынок, вероятно, продолжит падать, и только во второй половине года, при дальнейшем снижении ключевой ставки, будет возможен подъем.

Ранее редакция сообщала о том, что сибиряки чаще всего берут автокредит на Haval, Toyota и Lada.