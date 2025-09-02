Большинство новосибирцев планируют искать подработку

В Новосибирске увеличивается число горожан, которые выбирают подработку. 58% жителей столицы Сибири сообщили, что намерены в 2025 году искать дополнительный заработок или переходить в статус самозанятого. Этот показатель превышает общероссийский, сообщает BFM-Новосибирск со ссылкой на цифровую платформу «Ventra Go!».

Исследование показало, что для большинства жителей города (66%) подработка служит дополнительным заработком к основной деятельности. Чаще всего новосибирцев привлекает быстрое получение вознаграждения и возможность самостоятельно формировать свой график.

Главной целью дополнительного заработка новосибирцы называют накопление финансовой подушки (35%), погашение долгов (19%) или просто чтобы занять свободное время (16%).

Наиболее востребованными сферами стали HoReCa (32,4%), электронная коммерция — сборка заказов (18,9%), розничная торговля (16%) и такси (10%).

Напомним, на начало 2025 года в Новосибирской области было зарегистрировано 276,2 тыс. человек, получивших статус самозанятого. Это уже в три раза больше, чем ИП. За год количество плательщиков налога на профессиональный доход в области выросло на 71 тысячу, что в 1,1 раз больше, чем годом ранее. С 2020 года самозанятые заплатили в бюджет региона 4,5 млрд. руб. В 2024 году НДП к уплате составил 1,8 млрд. руб., что в 1,3 раза больше налога, исчисленного в 2023 году. Средняя сумма чека самозанятого составляет 1 447 руб. Общая сумма дохода, выплаченная в пользу самозанятых с момента введения НПД, составила 111,5 млрд. руб., в том числе полученная в 2024 году — 45,9 млрд. руб.

Ранее редакция сообщала, что почти 100 компаний и ИП незаконно работают с самозанятыми в Новосибирске.