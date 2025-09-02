Рекламодателям

Сотрудники выездного сервиса банка проходят в день путь леопарда

  • 02/09/2025, 18:40
Сотрудники выездного сервиса банка проходят в день путь леопарда
Для перемещения они используют различные виды транспорта, включая автомобили, общественный транспорт, велосипеды, самокаты и даже авиацию

В отдаленных регионах Дальневосточного федерального округа эксперты мобильного подразделения ВТБ преодолевают расстояния до 150 километров. Для перемещения они используют различные виды транспорта, включая автомобили, общественный транспорт, велосипеды, самокаты и даже авиацию. Благодаря такой логистике сотрудники банка обеспечивают доставку финансовых услуг в крупных городах за 60 минут, а в самые труднодоступные населенные пункты – не более чем за 5 суток.

Леопарды также известны своими способностями к дальним переходам. В среднем они проходят около 15 километров ежедневно. Однако в 2023 году камера, установленная в национальном парке «Земля леопарда», зафиксировала рекордный суточный маршрут леопарда по имени Герда – 56 километров. При этом данный хищник способен развивать скорость до 60 км/ч и совершать прыжки длиной до 5,7 метра.

Кредитная организация разработала эффективную систему курьерской доставки на Дальнем Востоке, учитывающую особенности местного рельефа. По словам специалистов, они могут достичь любой точки, даже тех мест, где можно встретить следы дальневосточного леопарда.

В настоящий момент банк является участником программы «Хранители леопарда» заповедника «Земля леопарда». Он взял под свою опеку целую семью, состоящую из матери и трех котят. Пользователи социальных сетей ранее выбрали клички матери, её сыну и дочери: Герда, Феникс и Сиерра. Имя третьему котенку присвоят позднее, после определения его пола. В преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ), банк инициирует имиджевую кампанию под названием «Время быть заметным», которая призвана обратить внимание общественности на усилия по восстановлению популяции исчезающих видов. В России сейчас насчитывается около 120 особей дальневосточного леопарда – самых редких крупных кошек на планете.

Фото: freepik.com/Автор: freepik 

520

Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы ВТБ банки


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Александр Чиркунов, экс-директор сети «Ашан» (Новосибирск), директор по стратегическому развитию Carrefour (Армения)

Александр Чиркунов: На рынке готовой еды идет борьба между ритейлом и общепитом

Интригу в его развитие добавит роботизация доставки
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Станция метро «Спортивная» в Новосибирске получила заключение Ростехнадзора
2/09/25 18:45
Власть Город
Сотрудники выездного сервиса банка проходят в день путь леопарда
2/09/25 18:40
Финансы
Большинство новосибирцев планируют искать подработку
2/09/25 18:30
Общество
В Госдуме предложили отменить домашние задания в школах Новосибирской области
2/09/25 18:00
Образование Общество
В Новосибирской области ужесточается контроль за большегрузами
2/09/25 18:00
Бизнес Транспорт
Университетские кампусы как центр притяжения инвестиций
2/09/25 17:54
Финансы
Экс-глава Центрального округа Новосибирска отказался от иска к Минфину
2/09/25 17:30
Власть Город Право&Порядок
Дух казачества и военная подготовка: в Бердске пройдут соревнования кадетов СФО
2/09/25 17:21
Власть
Китай вводит безвизовый режим с Россией
2/09/25 17:00
ВЭД Общество Туризм
АО «Искитимцемент»: итоги работы за 7 месяцев и планы на будущее
2/09/25 16:25
Промышленность
На региональных трассах Новосибирской области предлагают ввести «Платон»
2/09/25 16:00
Бизнес Власть Транспорт
Новосибирский бизнесмен стал одним из девяти фигурантов дела об аквапарке
2/09/25 15:30
Бизнес Право&Порядок
«Мода на скайсы и гриллзы»: новосибирские стоматологи заявили об опасности зубного декора с маркетплейсов
2/09/25 15:00
Медицина Общество
Баннер КПРФ сорвали накануне выборов в Новосибирске
2/09/25 14:15
Власть
НГУ отложил открытие филиала в Казахстане по просьбе партнеров
2/09/25 14:00
Образование
Новосибирский врач рассказал о влиянии питания студентов на их здоровье и учёбу
2/09/25 13:30
Общество
Погода для старта отопительного сезона придет в Новосибирск к концу сентября
2/09/25 13:00
Власть Город Общество
Пытались сжечь силовиков: пожизненный срок грозит братьям, распространявшим «дурь» в Новосибирской области
2/09/25 12:33
Право&Порядок
Новосибирцы берут кредиты на покупку машин в среднем на шесть лет
2/09/25 12:00
В Новосибирске с выборов в горсовет снялись пять кандидатов
2/09/25 11:00
Власть Политика
Популярное
Летучие мыши стали чаще залетать в квартиры новосибирцев
2/09/25 18:15
Лунный календарь для любителей комнатных растений на сентябрь 2025
31/08/25 10:15
В конкурсе таксистов в России в этом году участвует много женщин
29/08/25 12:30
Новосибирский гид рассказала о жизни Вольфа Мессинга в столице Сибири
22/08/25 10:00
В Ленинском районе Новосибирска в садовом обществе погибли собаки
20/08/25 14:00
Новосибирский священник рассказал историю и традиции Медового Спаса
12/08/25 18:00
Новости компаний
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером спортивного фестиваля
2/09/25 9:35
Клиенты Уралсиба стали победителями акции «Розыгрыш миллиона с партнерами Юнистрим»
2/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником международного форума «Технопром-2025»
1/09/25 9:11
Вклад «Ключевой плюс» Уралсиба – в Топ-10 лучших вкладов с плавающей ставкой
28/08/25 10:45
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником экологической акции
27/08/25 10:43
Новосибирские энергетики ведут масштабную реконструкцию электросетей в Оби
25/08/25 11:25

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Сентябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять