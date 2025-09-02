Сотрудники выездного сервиса банка проходят в день путь леопарда

В отдаленных регионах Дальневосточного федерального округа эксперты мобильного подразделения ВТБ преодолевают расстояния до 150 километров. Для перемещения они используют различные виды транспорта, включая автомобили, общественный транспорт, велосипеды, самокаты и даже авиацию. Благодаря такой логистике сотрудники банка обеспечивают доставку финансовых услуг в крупных городах за 60 минут, а в самые труднодоступные населенные пункты – не более чем за 5 суток.

Леопарды также известны своими способностями к дальним переходам. В среднем они проходят около 15 километров ежедневно. Однако в 2023 году камера, установленная в национальном парке «Земля леопарда», зафиксировала рекордный суточный маршрут леопарда по имени Герда – 56 километров. При этом данный хищник способен развивать скорость до 60 км/ч и совершать прыжки длиной до 5,7 метра.

Кредитная организация разработала эффективную систему курьерской доставки на Дальнем Востоке, учитывающую особенности местного рельефа. По словам специалистов, они могут достичь любой точки, даже тех мест, где можно встретить следы дальневосточного леопарда.

В настоящий момент банк является участником программы «Хранители леопарда» заповедника «Земля леопарда». Он взял под свою опеку целую семью, состоящую из матери и трех котят. Пользователи социальных сетей ранее выбрали клички матери, её сыну и дочери: Герда, Феникс и Сиерра. Имя третьему котенку присвоят позднее, после определения его пола. В преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ), банк инициирует имиджевую кампанию под названием «Время быть заметным», которая призвана обратить внимание общественности на усилия по восстановлению популяции исчезающих видов. В России сейчас насчитывается около 120 особей дальневосточного леопарда – самых редких крупных кошек на планете.