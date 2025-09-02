Летучие мыши стали чаще залетать в квартиры новосибирцев

С приходом осени жители Новосибирска стали чаще сообщать о случаях появления летучих мышей в жилых домах. По словам Анастасии Вишневецкой, реабилитолога рукокрылых из фонда имени Ростислава Шило, активность летучих мышей рядом с человеческими жилищами — сезонное явление.

— Весной и осенью у летучих мышей миграция. В это время происходит всплеск обращений к нам. Также часто обращаются в начале лета. В это время мыши образуют материнские колонии, и кто-то на даче в крыше, на чердаке находит мышат, — рассказала эксперт изданию Om1 Новосибирск.

Эксперт добавила, что летучие мыши попадают в квартиры случайно, например, через окна в подъездах или квартирах, и могут сразу же улететь.

Стоит отметить, что у летучих мышей исключительно тонкий слух в пределах от 12 до 190000 Гц, но плохо развито зрение. При помощи слуха они обнаруживают предметы, преграждающие им путь, испуская неслышимые для человека отрывистые ультразвуки и улавливая их эхо, отраженное от предметов (эхолокация).

Ранее редакция сообщала о том, сколько новосибирцев пострадали от укусов змей в 2025 году. Жители города стали всё чаще замечать пресмыкающихся около домов и на улицах.