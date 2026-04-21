Будут ли аграрии сокращать площади под пшеницу: в Новосибирской области не продано порядка 400 тысяч тонн зерна

В Новосибирской области начались весенние полевые работы. В региональном Минсельхозе сообщили, что первыми в поля вышли аграрии Баганского района. К концу апреля список районов, где разворачивается посевная кампания, увеличится. При этом хозяйства региона ещё не продали зерно урожая 2025 года. Сейчас многие хозяйства решают, стоит ли сохранять привычные площади под зерновые культуры или стоит пересмотреть планы.

В 2025 году урожай зерновых и зернобобовых в Новосибирской области составил чуть более 3 миллионов тонн. На XXI Зерновом круглом столе Министерство сельского хозяйства Новосибирской области представило информацию о количестве зерна, подлежащего реализации, но пока ещё не проданного.

— Что касается остатков, то на элеваторах сейчас у нас порядка 710 тысяч тонн, из которых 314 тысяч тонн — это интервенционный фонд, остальное — это коммерция, — сообщил глава новосибирского Минсельхоза (запись есть в распоряжении редакции).

Участники рынка считают, что указанный объем остатков непроданного зерна к началу посевной в целом не является проблемой, но является определенным маркером, показывающим положение дел.

— В конце сезона на излёте, с учётом активных выгрузок, я думаю, что это в целом нормальный показатель. Но вопрос в том, что там осталось и нужно ли это рынку. Закупочные цены на сегодня ниже необходимого уровня. Цена, при которой можно работать, — 11–12 тысяч рублей за тонну. Сейчас таких цифр нет. Будут ли в таких условиях аграрии уменьшать посевные площади под пшеницу? Опыт прошлых лет показывает, что грозятся сокращать, но не делают этого. Это очень инертное направление: привычка, бросить сложно. Но и работать, конечно, с такими цифрами сельхозпредприятиям тоже сложно, — сообщил Infopro54 генеральный директор компании «Новосибирскхлебопродукт», председатель комитета по сельскому хозяйству «ОПОРЫ России» Сергей Соколов.

Прогнозы на предстоящий сезон выглядят очень сдержанно: зерновые культуры аграрии сажать будут, но заработать на них не надеются. Действительно рентабельными культурами в настоящее время считаются лён и рапс.

