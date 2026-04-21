Yandex Zen RuTube
Будут ли аграрии сокращать площади под пшеницу: в Новосибирской области не продано порядка 400 тысяч тонн зерна

Автор: Мария Гарифуллина

Закупочные цены остаются невыгодными для сельхозпроизводителей

В Новосибирской области начались весенние полевые работы. В региональном Минсельхозе сообщили, что первыми в поля вышли аграрии Баганского района. К концу апреля список районов, где разворачивается посевная кампания, увеличится. При этом хозяйства региона ещё не продали зерно урожая 2025 года. Сейчас многие хозяйства решают, стоит ли сохранять привычные площади под зерновые культуры или стоит пересмотреть планы.

В 2025 году урожай зерновых и зернобобовых в Новосибирской области составил чуть более 3 миллионов тонн. На XXI Зерновом круглом столе Министерство сельского хозяйства Новосибирской области представило информацию о количестве зерна, подлежащего реализации, но пока ещё не проданного.

— Что касается остатков, то на элеваторах сейчас у нас порядка 710 тысяч тонн, из которых 314 тысяч тонн — это интервенционный фонд, остальное — это коммерция, — сообщил глава новосибирского Минсельхоза (запись есть в распоряжении редакции).

Участники рынка считают, что указанный объем остатков непроданного зерна к началу посевной в целом не является проблемой, но является определенным маркером, показывающим положение дел.

— В конце сезона на излёте, с учётом активных выгрузок, я думаю, что это в целом нормальный показатель. Но вопрос в том, что там осталось и нужно ли это рынку. Закупочные цены на сегодня ниже необходимого уровня. Цена, при которой можно работать, — 11–12 тысяч рублей за тонну. Сейчас таких цифр нет. Будут ли в таких условиях аграрии уменьшать посевные площади под пшеницу? Опыт прошлых лет показывает, что грозятся сокращать, но не делают этого. Это очень инертное направление: привычка, бросить сложно. Но и работать, конечно, с такими цифрами сельхозпредприятиям тоже сложно, — сообщил Infopro54 генеральный директор компании «Новосибирскхлебопродукт», председатель комитета по сельскому хозяйству «ОПОРЫ России» Сергей Соколов.

Прогнозы на предстоящий сезон выглядят очень сдержанно: зерновые культуры аграрии сажать будут, но заработать на них не надеются. Действительно рентабельными культурами в настоящее время считаются лён и рапс.

Ранее редакция рассказывала, что аграрии Сибири готовятся экспортировать отруби в Китай.

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Новосибирских курильщиков с большим стажем отправят на томографию

Автор: Юлия Данилова

В общей структуре онкозаболеваний в Новосибирской области рак трахеи, бронхов и легкого занимает второе место. У мужчин эта локализация лидирует, они болеют раком легкого в три таза чаще женщин. Пик заболеваемости приходится на возраст 65–69 лет, риск развития болезни увеличивается на 10 % с каждым прожитым годом. Об этом сообщил Минздрав Новосибирской области.

Для выявления онкологии на ранних стадиях с апреля 2026 года в регионе ввели дополнительное исследование: КТ органов грудной клетки. На процедуру врачи будут направлять граждан от 50 до 75 лет со стажем курения более 30 лет.

Более 50 новосибирских компаний заинтересовались работниками из дальнего зарубежья

Автор: Юлия Данилова

Компании Центрального федерального округа уже довольно активно приглашают на работу сотрудников из определенных стран дальнего зарубежья и за счет этого снижают остроту кадрового дефицита, повышают свою конкурентоспособность. Об этом редакции Infopro54 рассказала директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, вице-председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Алла Литвинова.

Этот тренд начинает докатываться до Сибири и Дальнего Востока.

В шести муниципалитетах Новосибирской области запретили ходить в лес

Автор: Артем Рязанов

В шести муниципалитетах Новосибирской области введён особый противопожарный режим. Под ограничения попали Новосибирск, Краснозёрский и Новосибирский районы, а также Сузунский, Карасукский и Доволенский муниципальные округа. В пресс-службе ГУ МЧС по региону заявили, что на этих территориях запрещено разведение открытого огня.

— Сотрудники МЧС России и специалисты местных администраций усилили контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, — говорится в сообщении ведомства.

В Новосибирске создадут аудиогид «Маршрут Победы»: в нем будет 15 памятных мест

Автор: Мария Гарифуллина

Центр регионального развития объявил закупку на создание аудиогида по городу Новосибирску «Маршрут Победы». В пешеходный маршрут войдут 15 локаций, связанных с военной историей и памятью о Великой Отечественной войне.

Согласно документации закупки, в перечень объектов, выстроенных по логистике маршрута, вошли:

По снимкам земельных участков с дронов новосибирцам будут выписывать штрафы

Автор: Юлия Данилова

Росреестр настаивает на расширении применения беспилотников в ходе государственного и муниципального земельного контроля. В ведомстве уверены, что это позволит обследовать земельные участки без взаимодействия с правообладателями. Соответствующий законопроект проходит оценку регулирующего воздействия.

В документе предлагается внести корректировки в Кодекс об административных правонарушениях РФ: дать право ведомству возбуждать дела на основании информации, полученной с беспилотников — по аналогии с выявлением нарушений правил дорожного движения.

В прокуратуре снова подняли вопрос об обманутых дольщиках Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Ситуацию с восстановлением прав граждан, участвующих в долевом строительстве, рассмотрели на совещании в прокуратуре Новосибирской области. В списке проблемных, который составило ведомство, оказались многоквартирные дома на улицах Серафимовича, Титова, Петухова, Рябиновой и Дуси Ковальчук, а также дома на улице Большой в Оби. Напомним, ранее отмечалось, про проблема с долгостроями в области решена.

На заседании были разработаны совместные планы действий для защиты прав обманутых дольщиков и приняты прокурорские меры, за выполнением которых будет осуществляться мониторинг. Прокурор региона Александр Бучман заявил о необходимости создания и актуализации «дорожных карт», направленных на восстановление прав граждан, вложивших средства в долевое строительство всех объектов.

