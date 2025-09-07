Кассационный суд смягчил приговор экс-директору «Метро МиР» Александру Мысику

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) смягчил приговор экс-директору новосибирского муниципального предприятия «Метро МиР» Александру Мысику, который был обвинён по делу о ливнёвке в детском саду. Соответствующий документ размещен на сайте суда.

Бывшему руководителю предприятия отменили наказание в виде лишения права заниматься управленческой деятельностью в сфере проектирования, строительства и эксплуатации подземных объектов, инженерных комплексов и систем жизнеобеспечения сроком на два года.

Основное наказание в виде лишения свободы условно на 1 год 6 месяцев с испытательным сроком оставлено.

Суд установил, что Мысик подписал акт о технологическом присоединении к централизованной системе водоотведения детского сада в Первомайском районе. При этом работы по созданию ливневки не были выполнены. Недостроенная ливневая канализация привела к образованию неоднократных провалов на территории детского сада и прилегающей к нему территории.

В декабре 2024 года Дзержинский районный суд Новосибирска признал Александра Мысика виновным в превышении должностных полномочий. В апреле 2025 года защита Мысика пыталась оспорить решение суда в Новосибирском областном суде. Суд оставил решение без изменений.

Стоит отметить, что еще одно уголовное дело в отношении бывшего чиновника находится в производстве. Он обвиняется превышение полномочий при строительстве дорожной инфраструктуры к новой Сибирь-Арене. Нарушения были выявлены осенью 2022 года в ходе совместной проверки соблюдения законодательства при строительстве автодорог в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Её провели совместно прокуратура Новосибирской области и УФСБ. Сообщалось, что при строительстве подъезда к новой ледовой арене муниципальным предприятием «Метро МИР» использовались некачественные строительные материалы, в результате чего ущерб бюджету составил не менее 359 млн рублей. В отношении руководства предприятия было возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий». В середине ноября Александр Мысик был заключен под стражу. Следователи заявляли, что дорогу нужно перекладывать заново.

В марте 2023 года суд изменил меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

Ранее редакция сообщала о том, что муниципальному «Метро МиР» заблокировали реорганизацию в Новосибирске. К компании возникли вопросы у приставов и налоговиков.