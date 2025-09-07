Основатель новосибирского 2ГИС полностью продал свою долю в сервисе

Создатель новосибирского картографического сервиса 2ГИС Александр Сысоев продал оставшуюся долю в ООО «Дубльгис» и окончательно покинул компанию. Актив приобрела аффилированная со «Сбером» структура, сообщает издание Forbes.

Сумма сделки не разглашается, но эксперты оценивают стоимость компании в сумму от 5,5 миллиардов рублей.

Напомним, в 2020 году Сбербанк приобрел 72% акций в картографическом сервисе 2ГИС. Еще 3% сервиса принадлежат «О2О Холдингу» — совместному предприятию Сбербанка и Mail.ru Group. 25% сохраняли за собой основатели и менеджмент 2ГИС. На тот момент сервис был оценен в 14,3 млрд рублей и за 75% покупатели заплатили порядка 10,7 млрд. В результате сделки инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global Леонида Богуславского полностью вышли из капитала 2ГИС.

2ГИС был основан в 1999 году в Новосибирске Александром и Дмитрием Сысоевыми. Сегодня геосервис работает более чем в 1000 городах. В 2004 году в Новосибирске было зарегистрировано ООО «Дубльгис». По данным сервиса Контур.Фокус, уставной капитал компании составляет 290,9 млн рублей (уставный капитал не равен сумме вкладов). Основной вид деятельности — «Деятельность рекламных агентств». С 15 марта генеральным директором организации является Денис Лукьянов. У компании действуют собственные филиалы преимущественно в крупных городах России, а также франчайзи-офисы. Помимо 2ГИС Александр Сысоев вел гостиничный бизнес на Алтае, занимался строительством школы и детского сада, развивал конно-спортивный оздоровительный центр и др.

