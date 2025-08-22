Энергетики обеспечивают сохранность ВОЛС в рамках договоров с провайдерами

«Россети Новосибирск» применяет многосторонний подход к сотрудничеству с провайдерами, размещающими оптоволоконные линии связи (ВОЛС) на опорах ЛЭП. С теми операторами связи, кто узаконил размещение кабелей и следует условиям соглашения, налажено эффективное взаимодействие.

В рамках инвестпрограммы компания не только обновляет электросети, но и обеспечивает сохранность ВОЛС, расположенных на ЛЭП. Примером успешной деятельности служит недавний перенос 1,18 км оптоволоконного кабеля в Карасуке, выполненный сотрудниками организации в ходе реконструкции воздушной ЛЭП, где устаревшую опору заменили новой.

В соответствии с подписанными договорами, энергетики выполнили весь спектр работ: от демонтажа прежнего оборудования до установки новых крепежных элементов и оптической муфты. Исполнитель предоставил все необходимые ресурсы, в том числе специализированную технику и оборудование.

Значимым преимуществом официального партнерства является то, что при модернизации ЛЭП энергетики обязуются переносить ВОЛС, обеспечивая тем самым бесперебойную связь для абонентов.

По информации компании, за текущий год оформлено размещение ВОЛС почти на 15 тысячах опор электросетей региона. Специалисты подчеркивают, что такое сотрудничество выгодно всем. Провайдеры получают гарантии безопасности оборудования, энергетики – возможность свободного обслуживания энергообъектов, а потребители – качественное электроснабжение и надежную связь.

Вместе с тем, специалисты сетевой организации продолжают обнаруживать случаи несанкционированного размещения оборудования, что создает угрозу стабильности работы энергосистемы и телекоммуникаций.