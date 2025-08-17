Рекламодателям

«Арендаторы избаловались»: на рынке аренды жилья в Новосибирске подскочили цены

  • 17/08/2025, 15:00
Автор: Юлия Данилова
«Арендаторы избаловались»: На рынке аренды жилья в Новосибирске подскочили цены
Квартиры с «бабушкиным» ремонтом в городе плохо сдаются даже рядом с метро

Арендный рынок квартир в Новосибирске традиционно пустеет к сентябрю. Прежде всего с него вымываются студии и однокомнатные квартиры, но есть спрос и на «двушки» с «трешками».

Эксперт агентства недвижимости «Жилфонд» Ирина Вонарха прокомментировала тренды, которые сформировались в сегменте арендного жилья в городе.

— В июле–сентябре в Новосибирске традиционно высокий спрос на квартиры, и этот год не стал исключением. Мы видим, что собственники поднимают цены. Причина — совокупность факторов: рост спроса, сокращение предложения и повышение расходов на коммунальные услуги, — поясняет эксперт.

По ее оценке, средний рост арендной платы, по сравнению с прошлым годом, составляет около 15%.

Самой большой популярностью по-прежнему пользуются квартиры по линии метро. Однако даже в таких локациях жилье с «бабушкиным» ремонтом сдать стало сложно, и цены на такую аренду стагнируют.

— Сейчас люди ищут квартиры в новых домах, с хорошим ремонтом, новой мебелью и бытовой техникой. Причем это актуально для большинства арендаторов. Если дом возрастной, то там тем более важно качество ремонта и состояние техники. Люди хотят зайти в светлую, ухоженную квартиру, занести вещи и жить. Я бы сказала, что контингент арендаторов сильно изменился, они стали более избалованными, — пояснил Ирина Вонарха.

По данным экспертов «Яндекс Аренда», количество сдаваемых квартир со стиральной машиной в Новосибирске увеличилось на 50,8%, с проведенным интернетом — на 40,5%, с телевизором — на 20,1%, с кондиционером — на 12,8%.

Важным критерием для выбора является наличие около дома детской площадки с тренажерами, парковки, а также инфраструктуры (например, спортзала).

— Наблюдаем интересный тренд: в новом доме с хорошим ремонтом квартиры будут востребованы, даже если этот объект находится не в центре и не рядом с метро, а на окраинах. На них тоже повышается стоимость аренды, и есть спрос, — говорит Ирина Вонарха.

Этим летом в Новосибирске неожиданно уменьшилось количество заявок на аренду квартир со стороны студентов. Среди ключевых арендаторов, по наблюдению эксперта, — молодые люди и семейные пары. Многие из них съехали от родителей и ждут, пока снизится ставка по ипотеке, чтобы купить свое жилье. Кто-то уже купил квартиру в новостройке и ждет сдачи дома.

— Нередки случаи, когда у людей в собственности квартиры на окраинах, но они не готовы там жить, поэтому сдают то жилье, а сами снимают в тех локациях, которые им удобны и интересны, — говорит собеседница редакции.

Кроме того, в Новосибирск приезжают много командировочных на учебу, работу или стажировку на местных предприятиях, и они тоже делают заявки на аренду.

— За последние годы я несколько лет меняла работу. Каждый раз компания находилась в другой части города. У меня есть своя квартира, но я не готова тратить на дорогу несколько часов в день. Считаю вполне удобно снимать жилье рядом с местом работы. Мне зарплата позволяет не сдавать свою квартиру. С другой стороны, если я плачу около 30-40 тысяч в месяц за съемную, то почему меня должны заботить вопросы с отстающими от стен обоями, сломанной техникой и протекающими кранами? При подписании договора аренды я отслеживаю, чтобы в квартире была новая мебель и техника, а также ремонт, — заявила в комментарии Infopro54 жительница Новосибирска.

По ее словам, многие представители ее поколения — 25+ — сегодня придерживаются аналогичной точки зрения.

— У нас дочь поступила в новосибирский вуз. Общежитие нам не понравилось. Посмотрели квартиры в расположенных рядом домах. В итоге взяли в аренду квартиру в доме, который был сдан несколько лет назад. Огороженный двор, более спокойные соседи, чем в расположенных рядом пятиэтажках. В квартире свежий ремонт, мебель – техника не новые, но в хорошем состоянии, — поделилась с редакцией Мария, мама студентки из Казахстана.

Напомним, по данным аналитиков федерального портала «Мир квартир», при средней стоимости квартиры в Новосибирске 6 717 548 рублей и арендной плате 37 961 рубль в месяц доходность составляет всего 6,8%. Это на 0,1% ниже, чем годом ранее. Окупится такая квартира за 14,7 года, тогда как годом ранее этот показатель приравнивался к 14,5 года. При том, что аналитики не учитывали налоги, которые должен платить арендодатель, а также расходы, связанные с поиском арендатора, ремонтом и другими сопутствующими тратами.

По подсчетам независимого аналитика недвижимости Новосибирска Сергея Николаева, аренда остается в три раза выгоднее кредита на покупку жилья.

Ранее редакция сообщала о том, что загородные дома в Новосибирской области подорожали на 13%. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

372

Рубрики : Общество Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : аренда квартир в Новосибирске


Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Елена Козлова: в Новосибирской области увеличилось количество дел о банкротстве

Елена Козлова: в Новосибирской области увеличилось количество дел о банкротстве

Более трети всех дел, рассматриваемых арбитражным судом, связаны с банкротством. Это существенно больше, чем годом ранее
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
«Арендаторы избаловались»: на рынке аренды жилья в Новосибирске подскочили цены
17/08/25 15:00
Бизнес Недвижимость Общество
Новосибирцам рассказали о двух способах прикрепления к поликлинике
17/08/25 13:00
Медицина
Топ коррумпированных сфер в Новосибирской области назвали в СК
17/08/25 12:00
Право&Порядок
Политики Новосибирска перешли перешли на отечественный мессенджер MAX
17/08/25 11:00
Общество
В Новосибирске построят научно-образовательный кампус за 75 млрд рублей
17/08/25 10:00
Инвестиции Наука
Новосибирских водителей с 1 сентября ждут новые правила
17/08/25 9:00
Новосибирцы смогут оформить кредит только на основании официальных доходов
16/08/25 17:00
Общество Финансы
Новосибирским детям с гемофилией станет доступно новое лекарство
16/08/25 16:00
Медицина Общество
В мэрии Новосибирска рассказали о перспективах программы реновации
16/08/25 14:00
Недвижимость
«Лучше уехать за город»: астрономы НГУ рассказали, где новосибирцы увидят метеорный поток Персеиды
16/08/25 12:00
Общество
В Новосибирске ждут новый виток роста цен на мясо
16/08/25 11:00
Агропром Бизнес Общество
Новосибирский ученый отправился на Камчатку изучать вулканы после землетрясения
16/08/25 10:00
Наука Общество
Российские автолюбители предпочитают покупать отечественные электрокары
16/08/25 9:00
С сентября водителей в Новосибирске будут проверять на алкоголь по-новому
15/08/25 18:30
Общество
Новосибирский бизнес хотят кредитовать под залог интеллектуальной собственности
15/08/25 18:00
Бизнес Власть Инновации
У новосибирцев изъяли 72 млн рублей и 240 банковских карт
15/08/25 17:30
Общество Право&Порядок
Бердск стал площадкой для развития волонтерского движения
15/08/25 17:10
Власть
«Мильон и мильярд»: новосибирские филологи высказались о новых вариантах произношения слов
15/08/25 17:00
Общество
Питерская компания скорректирует документацию очистных сооружений к ЛДС Арена
15/08/25 16:00
Бизнес
Улицу Ленина в Новосибирске в конце августа закроют для проезда машин
15/08/25 15:30
Общество
Популярное
Новосибирский священник рассказал историю и традиции Медового Спаса
12/08/25 18:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новосибирская дачница нашла на своем участке семейство цокоров
30/07/25 19:15
Агроном Шубина рассказала, какие работы следует провести дачникам в конце июля
25/07/25 15:00
Новосибирцам рассказали, как часто бывают сбои интернета в аптеках
24/07/25 17:00
Стали известны подробности нападения на подростков под Новосибирском
16/07/25 14:00
Новости компаний
Анастасия Агафонова вошла в Топ-3 рейтинга руководителей подразделений premium banking
15/08/25 9:18
Новосибирские энергетики зафиксировали самовольные подвесы еще на 770 опорах ЛЭП
13/08/25 10:45
Банк Уралсиб стал партнером межрегионального конноспортивного турнира «Большой сибирский круг»
13/08/25 9:10
Прибыль Банка Уралсиб за 1 полугодие 2025 года составила 10 млрд рублей
11/08/25 10:40
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником «Дня Земли Сибирской-2025»
11/08/25 9:18
Более 2 700 новых объектов обеспечили электроэнергией новосибирские энергетики
8/08/25 9:40

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Август 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять