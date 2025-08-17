«Арендаторы избаловались»: на рынке аренды жилья в Новосибирске подскочили цены

Арендный рынок квартир в Новосибирске традиционно пустеет к сентябрю. Прежде всего с него вымываются студии и однокомнатные квартиры, но есть спрос и на «двушки» с «трешками».

Эксперт агентства недвижимости «Жилфонд» Ирина Вонарха прокомментировала тренды, которые сформировались в сегменте арендного жилья в городе.

— В июле–сентябре в Новосибирске традиционно высокий спрос на квартиры, и этот год не стал исключением. Мы видим, что собственники поднимают цены. Причина — совокупность факторов: рост спроса, сокращение предложения и повышение расходов на коммунальные услуги, — поясняет эксперт.

По ее оценке, средний рост арендной платы, по сравнению с прошлым годом, составляет около 15%.

Самой большой популярностью по-прежнему пользуются квартиры по линии метро. Однако даже в таких локациях жилье с «бабушкиным» ремонтом сдать стало сложно, и цены на такую аренду стагнируют.

— Сейчас люди ищут квартиры в новых домах, с хорошим ремонтом, новой мебелью и бытовой техникой. Причем это актуально для большинства арендаторов. Если дом возрастной, то там тем более важно качество ремонта и состояние техники. Люди хотят зайти в светлую, ухоженную квартиру, занести вещи и жить. Я бы сказала, что контингент арендаторов сильно изменился, они стали более избалованными, — пояснил Ирина Вонарха.

По данным экспертов «Яндекс Аренда», количество сдаваемых квартир со стиральной машиной в Новосибирске увеличилось на 50,8%, с проведенным интернетом — на 40,5%, с телевизором — на 20,1%, с кондиционером — на 12,8%.

Важным критерием для выбора является наличие около дома детской площадки с тренажерами, парковки, а также инфраструктуры (например, спортзала).

— Наблюдаем интересный тренд: в новом доме с хорошим ремонтом квартиры будут востребованы, даже если этот объект находится не в центре и не рядом с метро, а на окраинах. На них тоже повышается стоимость аренды, и есть спрос, — говорит Ирина Вонарха.

Этим летом в Новосибирске неожиданно уменьшилось количество заявок на аренду квартир со стороны студентов. Среди ключевых арендаторов, по наблюдению эксперта, — молодые люди и семейные пары. Многие из них съехали от родителей и ждут, пока снизится ставка по ипотеке, чтобы купить свое жилье. Кто-то уже купил квартиру в новостройке и ждет сдачи дома.

— Нередки случаи, когда у людей в собственности квартиры на окраинах, но они не готовы там жить, поэтому сдают то жилье, а сами снимают в тех локациях, которые им удобны и интересны, — говорит собеседница редакции.

Кроме того, в Новосибирск приезжают много командировочных на учебу, работу или стажировку на местных предприятиях, и они тоже делают заявки на аренду.

— За последние годы я несколько лет меняла работу. Каждый раз компания находилась в другой части города. У меня есть своя квартира, но я не готова тратить на дорогу несколько часов в день. Считаю вполне удобно снимать жилье рядом с местом работы. Мне зарплата позволяет не сдавать свою квартиру. С другой стороны, если я плачу около 30-40 тысяч в месяц за съемную, то почему меня должны заботить вопросы с отстающими от стен обоями, сломанной техникой и протекающими кранами? При подписании договора аренды я отслеживаю, чтобы в квартире была новая мебель и техника, а также ремонт, — заявила в комментарии Infopro54 жительница Новосибирска.

По ее словам, многие представители ее поколения — 25+ — сегодня придерживаются аналогичной точки зрения.

— У нас дочь поступила в новосибирский вуз. Общежитие нам не понравилось. Посмотрели квартиры в расположенных рядом домах. В итоге взяли в аренду квартиру в доме, который был сдан несколько лет назад. Огороженный двор, более спокойные соседи, чем в расположенных рядом пятиэтажках. В квартире свежий ремонт, мебель – техника не новые, но в хорошем состоянии, — поделилась с редакцией Мария, мама студентки из Казахстана.

Напомним, по данным аналитиков федерального портала «Мир квартир», при средней стоимости квартиры в Новосибирске 6 717 548 рублей и арендной плате 37 961 рубль в месяц доходность составляет всего 6,8%. Это на 0,1% ниже, чем годом ранее. Окупится такая квартира за 14,7 года, тогда как годом ранее этот показатель приравнивался к 14,5 года. При том, что аналитики не учитывали налоги, которые должен платить арендодатель, а также расходы, связанные с поиском арендатора, ремонтом и другими сопутствующими тратами.

По подсчетам независимого аналитика недвижимости Новосибирска Сергея Николаева, аренда остается в три раза выгоднее кредита на покупку жилья.

Ранее редакция сообщала о том, что загородные дома в Новосибирской области подорожали на 13%.