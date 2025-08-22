В Новосибирской области изменили сроки сентябрьских пенсионных выплат

Пенсионеры, получающие выплаты через почту, будут получать их по графику, утвержденному Почтой России. На банковские счета средства будут поступать в течение всего дня.
Социальный фонд России выплатит страховые пенсии жителям Новосибирской области 11 сентября. Пенсии, запланированные на 21 сентября, будут перечислены 20 сентября из-за выходного дня. Граждане, получающие пенсии через «Почту России», смогут забрать их с 3 по 25 сентября по установленному графику.
В августе пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получат значительное увеличение пенсии. Фиксированная выплата удвоится и составит 17 815 рублей в месяц. Такая же прибавка предусмотрена для инвалидов I группы.
Кроме того, пенсионеры смогут рассчитывать на дополнительные выплаты:
Ранее редакция сообщала о том, что более 100 тысяч пенсионеров получают надбавку по возрасту в Новосибирске. За год количество получателей в регионе выросло в два раза.
