В Новосибирской области изменили сроки сентябрьских пенсионных выплат

Пенсионеры, получающие выплаты через почту, будут получать их по графику, утвержденному Почтой России. На банковские счета средства будут поступать в течение всего дня.

Социальный фонд России выплатит страховые пенсии жителям Новосибирской области 11 сентября. Пенсии, запланированные на 21 сентября, будут перечислены 20 сентября из-за выходного дня. Граждане, получающие пенсии через «Почту России», смогут забрать их с 3 по 25 сентября по установленному графику.