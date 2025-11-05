Цены на продукты для новогоднего стола начали изучать новосибирцы

В Новосибирске уже начали продавать новогодние украшения. На улицах устанавливают и наряжают елки, продажа новогодних деревьев началась и на онлайн-площадках. Самое время подумать и о праздничном столе. Расскажем, сколько стоят продукты, которые не испортятся за два месяца.

Скидки на алкоголь перед Новым годом – отличный шанс сэкономить. Цены на спиртное традиционно растут к празднику. Главный новогодний напиток для россиян – игристое вино, которое часто называют шампанским. Но это не совсем верно: шампанское – это только разновидность игристого вина, произведенного в провинции Шампань во Франции по особым правилам. В Новый год же пьют игристое вино различных марок.

В Новосибирске цены на игристые вина сейчас варьируются от 300 до 1 500 рублей.

Как сообщает издание Горсайт, в супермаркетах сейчас чаще встречается имитированная икра, чем натуральная. «Фейковую» имитированную икру весом 140 граммов по акции можно приобрести за 1 600 рублей, а без акции — за 1 970 рублей. У перекупов, которые везут икру с Дальнего Востока, натуральный новогодний деликатес весом 0.5 кг в октябре можно было купить за 3900 рублей. Причем предприниматели предупреждали, что с ноября ценник начнет расти, как обычно перед праздниками.

Уже сейчас можно приобрести разнообразные консервы для салатов, такие как горошек и ананасы. Стоимость самой дешёвой банки горошка составляет от 85 рублей, а самой дорогой — 120. Банка консервированных ананасов обойдётся от 150 рублей.

В магазинах также появились новогодние наборы конфет. Цены на них варьируются от 300 до 1000 рублей.

Сотрудники сетевых магазинов, с которыми разговаривал корреспондент Infopro54, сообщают, что с ноября заметили активность родителей, которые закупают конфеты на подарки для школ и детских садов. Спрос на икру, ананасы и т.д. пока находится на среднемесячном уровне.

В соцсетях можно найти комментарии новосибирцев, которые обсуждают меню новогоднего стола. Комментаторы признаются, что начинают делать закупки долгосрочных продуктов в ноябре, чтобы снизить психологическую сумму расходов к праздникам.

