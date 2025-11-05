Банковские счета новосибирцев блокируют за переводы самому себе

Новосибирцы стали все чаще получать уведомления из банков о блокировке при переводах между своими же счетами. Причиной тому является так называемый «антиотмывочный закон» 115-ФЗ.

Согласно закону, подозрительными могут показаться переводы крупных сумм, частые переводы, а также нетипичные операции, в том числе внезапное снятие крупной суммы.

Для того, чтобы избежать блокировки, не рекомендуется дробить крупную сумму на множество мелких переводов, сообщает Atas.info со ссылкой на аналитика ресурса banki.ru Эрянию Бочкину. По её словам, стоит предупредить банк о намерении совершить значительное перечисление.

Напомним, что в первом полугодии 2025 года жители Новосибирской области направили в Банк России более 3 000 жалоб, в том числе 1,9 тыс — на банки. Особенно выросло число жалоб на блокировку счетов, банковских карт и операций, а также на приостановление дистанционного банковского обслуживания.

— Банки блокируют счета и карты людей, если видят, что они используются для мошеннических схем. Часто это счета дропперов, которые передают доступ к своим картам преступникам для вывода и обналичивания украденных денег. Если их реквизиты попадают в специальную базу данных Банка России от правоохранительных органов, то банк обязан блокировать онлайн-банкинг и карты, чтобы вывести их из мошеннической цепочки. Обычно у дропперов несколько банковских счетов, блокируют сразу все, а не только те, которые попали в базу, — отметила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

Ранее редакция сообщала, что россияне столкнутся с новыми ограничениями по банковским картам.