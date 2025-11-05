Рекламодателям

Туристы заплатили за пребывание в Новосибирске почти 72 млн рублей

  • 05/11/2025, 14:30
Автор: Юлия Данилова
Туристы заплатили налог за пребывание в Новосибирске — почти 72 млн рублей
В 2026 году ставка по этому налогу увеличится

В бюджет Новосибирска за девять месяцев с начала 2025 года по туристическому налогу поступило 71,6 миллиона рублей. В том числе, около 27 миллионов — за третий квартал. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. Для сравнения, по итогам первого полугодия бюджет города по туристическому налогу получил 43,6 млн рублей.

Как отметил Кудрявцев, за девять месяцев регион посетили почти 2,6 млн туристов.

— Поступления от этого налога планируется направить на благоустройство и повышение качества гостевых, а также основных туристических маршрутов города, — подчеркнул мэр.

Платежи за четвёртый квартал в бюджет придут в январе следующего года.

Напомним, решение о введении транспортного налога в Новосибирске было принято октябре 2024 года.  Ставка была утверждена в следующих параметрах: в 2025 году — 1%, в 2026-м — 2%, в 2027-м — 3%, в 2028-м — 4%, с 2029-го — 5% от налоговой базы. Этот налог выплачивают отели, гостиницы, хостелы и прочие официальные объекты индустрии гостеприимства, которые принимают гостей. Мэрия ранее сообщала о планах в 2025 году собрать по этому налогу около 200 млн рублей.

По данным Управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области, в 2024 году организации туристической индустрии региона внесли в консолидированный бюджет 13,984 миллиарда рублей, что на 73,5 % больше, чем в 2023 году (8,059 миллиарда рублей).

Ранее редакция сообщала о том, что санаторно-курортный рынок Новосибирска теряет туристов, несмотря на рост выручки. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

