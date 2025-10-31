Площадки под елочные базары в Новосибирске начали предлагать в аренду

Мэрия Новосибирска собирает заявки от предпринимателей, желающих открыть в городе елочные базары. Открывать их можно будет с 1 декабря.

Пока для аренды предлагается 10 точек: по одной в Дзержинском и Октябрьском районах, две — в Ленинском, по три — в Калининском районе и Центральном округе (Железнодорожный, Заельцовский, Центральный районы).

На онлайн-площадках также появилась информация о продаже елок, пих, и сосен. Ель и пихта — предлагается по цене от 1200 рублей, а сосна — от 1000 рублей.

Напомним, в 2024 году мэрия сдавала в аренду 35 площадок, где горожане могли купить главное украшение Нового года, 2023 году — 30.

При этом по данным сервиса Яндекс Карты, в декабре 2024 в городе работало 260 елочных базаров. Информацию о них сервису присылали активные пользователи. Стоимость новогодних деревьев в городе доходила до 18 тысяч рублей. Средняя цена за праздничное дерево в городе составляла 1200–1500 рублей за метр.

Ранее редакция сообщала о том, что на улицах Новосибирска начали устанавливать и наряжать новогодние елки.