Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Финансы

Четыре миллиона пользователей банка доверяют голосовому помощнику

Дата:

При этом в каждом втором случае граждане интересуются финансовой информацией по своим продуктам

Согласно информации ВТБ, автоматизированные системы, включая голосовых ассистентов в колл-центре и чат-ботов в онлайн-банкинге, теперь успешно справляются с более чем 62% клиентских обращений, обходясь без участия оператора.

Особенно стоит отметить эффективность чата в интернет-банке, который с применением искусственного интеллекта самостоятельно обрабатывает свыше 75% клиентских запросов по более чем 2000 различным темам. Для тех, кто предпочитает живое общение, предусмотрена возможность просто запросить соединение с оператором прямо в чате. Такие обращения составляют всего 5% от общего числа, причем две трети из них возникают после того, как человек сначала попытался решить свой вопрос с помощью бота.

Голосовой помощник в контакт-центре банка самостоятельно решает более 38% обращений, что является одним из лидирующих показателей на рынке (средний показатель по российским банкам составляет 24% по данным FrankRG*). В совокупности, с помощью голосовых и текстовых ассистентов обрабатывается более 60% всех входящих клиентских запросов. Аудитория голосового помощника насчитывает более 4 миллионов пользователей. При этом в каждом втором случае граждане интересуются финансовой информацией по своим продуктам.

Значительно улучшилось и качество обслуживания голосовыми ассистентами: показатель решенных «в одно касание» вопросов (без необходимости уточнений, пауз или переключений) вырос за год на 10% и достиг почти 78%. Такой прогресс стал возможен благодаря усовершенствованию алгоритмов распознавания естественной речи (NLP) и расширению доступных для нейросети сценариев. Искусственный интеллект в контакт-центре начал точнее понимать клиентов с первых секунд и быстрее адаптируется к ходу диалога. На текущий момент голосовой помощник с ИИ способен консультировать клиентов по более чем 140 наиболее востребованным сценариям при входящих обращениях в банк.

* FrankRG — банковские контакт-центры 2025.

Фото: ru.freepik.com/Автор: rawpixel.com

Актуальный разговор

Все материалы

Регионы : Сибирь Новосибирcк

Теги : ВТБ банки

311
0
0
Предыдущая статья
Следующая статья
39% сибиряков пробуют себя в инвестициях

Несмотря на ослабление денежно-кредитной политики, вклады останутся ключевым инструментом накопления для значительной доли населения. Как показал опрос ВТБ*, треть жителей Сибири по-прежнему считают, что в ближайшие 3-5 лет выгоднее всего размещать средства на депозитах.

В целом по России вклады по-прежнему преобладают в структуре накоплений: 31% россиян хранят все свои сбережения исключительно на банковских счетах, а еще треть инвестировали менее четверти своих средств. Среди жителей Сибирского федерального округа 30% имеют только депозиты, в то время как 39% экспериментируют с инвестициями. Лишь 5% опрошенных россиян (4% — в Сибири) активно вкладывают более половины своих сбережений в инвестиционные активы.

Читать полностью

Новосибирцы получили на кассе более 900 млн рублей наличных

Автор: Артем Рязанов

В 2025 году жители региона воспользовались сервисом «наличные на кассе» в магазинах 416 тысяч раз, сняв почти 900 миллионов рублей. Для сравнения, в 2024 году было снято 571 миллион рублей, и таких операций было 265 тысяч.

В регионе функционирует 995 торговых точек, где можно воспользоваться сервисом «наличные на кассе». Их можно определить по специальным наклейкам в кассовой зоне или спросить у кассира о подключении к данной услуге. Любой бизнес, будь то крупный сетевой магазин или небольшое заведение формата «у дома», может присоединиться к проекту. Для этого владельцу нужно обратиться в банк, предоставляющий услуги эквайринга, и узнать о возможности и условиях подключения. Сервис помогает компаниям привлечь больше клиентов и сократить расходы на инкассацию, а для потребителей он предоставляет возможность получить наличные даже в удалённых районах. В программе уже участвуют как крупные сетевые магазины, так и небольшие торговые точки, аптеки, кафе и АЗС.

Читать полностью

Предприниматели стали чаще переходить на специальный налоговый режим

ВТБ провел исследование клиентской базы малого бизнеса, которая воспользовалась преимуществом автоматизированной упрощенной системы налогообложения (автоУСН) в 2026 году. Результаты показали десятикратное увеличение количества предпринимателей, выбравших данный налоговый режим.

Зафиксировано, что с начала текущего года более 75 тысяч россиян, относящихся к сегменту малого бизнеса, перешли на этот специальный режим. Анализ данных выявил, что индивидуальные предприниматели отдают ему предпочтение вдвое чаще, чем общества с ограниченной ответственностью (ООО). Стоит отметить, что в половине случаев у таких клиентов в штате числится всего один работник.

Читать полностью

Объем выдачи потребительских кредитов вырос на четверть в марте

По данным ВТБ, в марте объем выданных в России наличных кредитов составил 412 миллиардов рублей. Этот результат превосходит февральские показатели на 27%, а мартовские данные прошлого года – на 70%.

Динамика продаж наличных кредитов оказалась выше среднего по рынку: к марту 2025 года они увеличились вдвое, а по сравнению с февралем текущего года – в 1,5 раза. В результате банк укрепил свои позиции на рынке потребительских займов.

Читать полностью

ПСБ в июне выставит на повторные торги активы Raven Russia*

Стартовая цена и сроки приема заявок будут объявлены в преддверии торгов.

Ранее ПСБ выставлял на торги активы Raven Russia за 90 млрд рублей на портале ГИС «Торги». Продажа включала 100% долей и акций 17 юридических лиц: АО «Кулон Девелопмент», АО «Кулон-Истра», АО «Ногинск-Восток», АО «Ресурс-Экономия», АО «Торос», ООО «Север Эстейт», ООО «Гориго», ООО «Дельта», ООО «Союз-Инвест», ООО ЕГ «Логистика», ООО «КИП 1», ООО «Кстово Девелопмент», ООО «Кулон СПБ», ООО «Лига», ООО «Логопарк Дон», ООО «Логопарк Обь», ООО «Феникс».

Читать полностью

В Новосибирской области может снизиться коэффициент ОСАГО

Автор: Юлия Данилова

С апреля коэффициент стоимости ОСАГО в Новосибирской области может снизиться  (В текст внесены правки в 15.25. - Ред.) на треть: с 3,12 до 2,34. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту регионального парламента Валерий Ильенко в аккаунте в соцсети ВКонтакте. В первоначально размещенном варианте комментария депутата от 31 марта речь шла о том, что  снижение тарифа произойдет с 1 апреля. На данный момент комментарий поправлен.

В Сибирском ГУ ЦБ сообщили о том, что говорить о снижении еще рано. В настоящее время Банк России завершает сбор предложений и замечаний по проекту внесения изменений в Указания Банка России о страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Читать полностью
Актуальный разговор

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности