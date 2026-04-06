Работу автобусов и троллейбусов продлят в Новосибирске в пасхальную ночь

Автор: Оксана Мочалова

Транспорт поможет горожанам доехать до храмов и обратно домой

В Новосибирске скорректируют работу общественного транспорта в ночь на Пасху. Как сообщил мэр Максим Кудрявцев, с 11 на 12 апреля городские автобусы и троллейбусы будут работать дольше обычного, чтобы жители могли без проблем доехать до храмов и обратно домой.

Особое внимание будет уделено отдаленным районам, куда с 22:00 вечера до 4:00 утра запустят специальные троллейбусные маршруты. Они свяжут спальные районы с тремя главными церквями города: Знаменским собором, Вознесенским кафедральным собором и Собором Александра Невского.

— В пасхальную ночь усилим работу общественного транспорта, чтобы всем было удобно добраться на богослужение и вернуться домой, — отметил Максим Кудрявцев.

Кроме того, в дневную смену 11 апреля на линию выйдет весь подвижной состав — 100% запланированных машин. А вот парковаться в центре в праздничную ночь будет неудобно. С 23:00 11 апреля до 04:00 12 апреля временно закроют для машин улицу Советскую на двух отрезках: от Спартака до Каинской и от Гоголя до улицы 1905 года. Это сделают для безопасности прихожан.

Ранее редакция сообщала, что мэрия Новосибирска запустила опрос о городском транспорте и дорогах.

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

Актуальный разговор

Александр Митяев: Маркетинг в новой экономической реальности кардинально меняется

Как выживать и расти бизнесу Новосибирска в 2026 году

Все материалы

Рубрики : Власть Город Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : Пасха общественный транспорт

В Барабинске главу Центра культуры уволили в связи с утратой доверия
Четыре миллиона пользователей банка доверяют голосовому помощнику

Новосибирская театральная весна началась раньше календарной

Вообще-то, по логике природы урожайной полагается быть осени. Но в арт-мире свой био-ритм. И февраль-март в нём очень тучно-сочные месяцы. По крайней мере, в этом году.  Большинство премьер февраля-марта — события с отчетливым вау-эффектом. В апреле и мае эти окрепшие и разогнавшиеся спектакли доставят зрителям пестрый и пышный букет впечатлений. Плотный и аппетитный, как натюрморты малых голландцев. Лайфхак (полезный совет): именно на втором-третьем месяце сценической жизни любой спектакль особенно хорош — он устоялся, отточился, набрал драйв. И ещё не устал от себя. Спектакли двух-трех пост-премьерных месяцев самые вкусные.

Благо что поводов для зрительского гурманства наши театры дали в достатке.

Река Камышинка ограничила движение на двух трассах в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области из‑за паводка временно ограничили движение легковых автомобилей на двух дорогах. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог (ТУАД).

Ограничения действуют в Коченёвском районе:

В Новосибирске не нашли поставщика вакцины против клещевого энцефалита

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области не состоялся аукцион на поставку вакцины для профилактики клещевого энцефалита. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 43,6 млн рублей. Заявки на участие в процедуре не подали ни один поставщик. Сроки подачи заявок завершился 6 апреля.

Согласно документации, заказчик планировал закупить 110 тысяч доз препарата. Вакцина должна представлять собой суспензию для внутримышечного введения (0,5 мл на дозу) и предназначаться для иммунизации взрослых (старше 18 лет). Требуемый остаточный срок годности — не менее 12 месяцев на момент поставки.

Директор Новосибирского крематория назвал причины роста цен

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области произошло повышение стоимости ритуальных услуг. Летом 2025 года мэр Новосибирска Максим Кудрявцев утвердил новые тарифы на рытье могил. Согласно документу, стоимость услуги для ребенка составляет 2 429 рублей, для подростка — 4 251 рубль, для стандартной могилы — 8 097 рублей. Расценки на подзахоронения выросли до 2 793–10 708 рублей.

Помимо этого, выросли цены на кремацию и изготовление гробов. По данным Новосибирскстата, стоимость кремации увеличилась с 33,2 тысячи рублей в январе 2025 года до 47,6 тысячи в январе 2026 года. Изготовление гроба подорожало с 7,6 до 8,4 тысячи рублей.

Вице-спикер Госдумы пошёл на праймериз в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Первый вице-спикер Государственной Думы РФ Александр Жуков намерен баллотироваться в нижнюю палату Федерального Собрания от Новосибирской области. Он зарегистрировался для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по списку кандидатов.

В 2021 году Жуков участвовал в выборах в составе региональной группы кандидатов от «Единой России», включавшей Новосибирскую и Омскую области. От этой группы в Государственную Думу были избраны Александр Жуков и Игорь Антропенко из Омска. В текущем году Антропенко намерен баллотироваться в Любинском одномандатном округе № 143 в Омской области.

Поддержка инноваций в Новосибирской области: губернатор обсудил ключевые меры

На рабочем совещании в Правительстве Новосибирской области губернатор обсудил меры по поддержке инновационной деятельности. Министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев проинформировал Андрея Травникова о текущем состоянии дел.

Для стимулирования развития инновационных предприятий в Новосибирской области активно привлекаются программы федеральных институтов, в том числе фонд «Сколково». Новосибирский областной инновационный фонд выступает региональным оператором «Сколково» и, по итогам 2025 года, был признан лучшим в стране. Благодаря этому в проекты местных инноваторов было привлечено свыше 30 миллионов рублей. На сегодняшний день в «Сколково» зарегистрировано 152 компании из Новосибирской области, из которых 104 – это малые технологические предприятия.

Культура Общество

Новосибирская театральная весна началась раньше календарной

Финансы

Четыре миллиона пользователей банка доверяют голосовому помощнику

Власть Город Общество

Работу автобусов и троллейбусов продлят в Новосибирске в пасхальную ночь

Бизнес Право&Порядок

В Барабинске главу Центра культуры уволили в связи с утратой доверия

Финансы

39% сибиряков пробуют себя в инвестициях

Общество

Река Камышинка ограничила движение на двух трассах в Новосибирской области

Общество

В Новосибирске не нашли поставщика вакцины против клещевого энцефалита

Общество

Директор Новосибирского крематория назвал причины роста цен

Власть

Вице-спикер Госдумы пошёл на праймериз в Новосибирской области

Власть

Поддержка инноваций в Новосибирской области: губернатор обсудил ключевые меры

Общество

Сибиряки съедают 9 млн куличей за пасхальную неделю

Общество

ИИ будет управлять графиками в новосибирском метро

Недвижимость

Семейная ипотека спасает продажи в новостройках Новосибирской области

Общество

Новосибирский метрополитен выпустил юбилейные жетоны

Авто Общество

В Новосибирске через билборды нашли 38 угнанных машин

Общество

В Новосибирске задержали электрички из-за таяния снега

Общество

На дорогах Новосибирской области зафиксировано 18 переливов

Бизнес

В России стартует первая Неделя космоса

Все материалы
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

