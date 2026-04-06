Работу автобусов и троллейбусов продлят в Новосибирске в пасхальную ночь

В Новосибирске скорректируют работу общественного транспорта в ночь на Пасху. Как сообщил мэр Максим Кудрявцев, с 11 на 12 апреля городские автобусы и троллейбусы будут работать дольше обычного, чтобы жители могли без проблем доехать до храмов и обратно домой.

Особое внимание будет уделено отдаленным районам, куда с 22:00 вечера до 4:00 утра запустят специальные троллейбусные маршруты. Они свяжут спальные районы с тремя главными церквями города: Знаменским собором, Вознесенским кафедральным собором и Собором Александра Невского.

— В пасхальную ночь усилим работу общественного транспорта, чтобы всем было удобно добраться на богослужение и вернуться домой, — отметил Максим Кудрявцев.

Кроме того, в дневную смену 11 апреля на линию выйдет весь подвижной состав — 100% запланированных машин. А вот парковаться в центре в праздничную ночь будет неудобно. С 23:00 11 апреля до 04:00 12 апреля временно закроют для машин улицу Советскую на двух отрезках: от Спартака до Каинской и от Гоголя до улицы 1905 года. Это сделают для безопасности прихожан.

Ранее редакция сообщала, что мэрия Новосибирска запустила опрос о городском транспорте и дорогах.