Чиновник мэрии Новосибирска продал участок под снегоплавильную станцию за копейки

Прокуратура Новосибирской области направила в суд уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями замначальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Вячеслава Зарубина.

По версии следствия, в 2022 году чиновник дал распоряжение о подготовке договора купли-продажи земельного участка для размещения в Октябрьском районе снегоплавильной станции. Решение было было принято несмотря на то, что Октябрьский районный суд Новосибирска установил, что деятельность снегоплавильной станции ухудшает условия проживания граждан в близлежащих домах.

Кроме того, чиновник подписал с ООО договор купли-продажи участка по стоимости значительно отличающейся от рыночной. В итоге бюджет недополучил 70 млн рублей, а права жителей были нарушены, отметили в прокуратуре.

Замначальника департамента мэрии Новосибирска обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями на сумму свыше 74 млн рублей.

Напомним, речь идет о снегоплавильной станция на ул Федосеева. Она была построена по концессии компанией ООО «Перлит-строй» (ООО «Строй-Сервис» является ее «дочкой» — Ред.) и запущена в 2013 году. Ее мощность около 250 куб. м снега в час. Общая стоимость проекта составила 153 млн руб., в том числе 121 млн руб. — частные инвестиции, остальное — средства городского бюджета, потраченные на проектные работы и получение технических условий. Как ранее сообщали в мэрии, земля, на которой находится снегоплавильная станция, до 2066 года была сдана в аренду компании «Строй-Сервис».

С запуском станции, начали поступать жалобы на высокий уровень шума от жильцов близлежащих домов. В 2017 году жители дома на Кошурникова обратились в суд с требованием остановить работу снегоплавильной станции.

В 2019 году аудиторы Контрольно-счетной палаты Новосибирска выявили факт реализации снегоплавильной станции ООО «Строй-Сервис» по цене «значительно уступающей сумме вложений в данное имущество». В декабре 2022 года прокуратура направляла мэру Новосибирска представление о переносе станции.

В прокуратуре сообщали, что мэрией города в нарушение закона, без проведения торгов по договору купли-продажи по заниженной цене за 4,2 млн рублей отчуждена муниципальная доля в праве собственности на снегоплавильную станцию, расположенную на ул. Муниципальный вклад в создание составил более 31,8 млн рублей. В сентябре 2024 года арбитражный суд Новосибирской области признал продажу снегоплавильной станции на улице Федосеева незаконной.

У компании «Перлит-строй» есть еще одна снегоплавильная станция, построенная по концессии. Она расположена на улице Широкой.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске повторно возбудили уголовное дело по снегоплавильной станции.