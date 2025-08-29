Рекламодателям

ЦКП «СКИФ» в Кольцово: вице-премьер РФ оценил ключевые этапы создания

  • 29/08/2025, 18:45
ЦКП «СКИФ» в Кольцово: вице-премьер РФ оценил ключевые этапы создания
О текущем состоянии проекта и научной программе рассказали заместители Министра науки и высшего образования РФ, директора Института катализа и Института ядерной физики СО РАН

В рамках рабочей поездки в Новосибирскую область заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел совещание, посвященное вопросам создания Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»), которое осуществляется при активной поддержке Правительства региона. Также он ознакомился с ходом возведения зданий, разработкой и установкой специализированного оборудования. В мероприятиях принимал участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Дмитрий Чернышенко подчеркнул:

— Президент Владимир Путин неоднократно акцентировал внимание на развитии установок класса «мегасайенс», и Центр «СКИФ» – один из ключевых проектов. Ожидается, что эта уникальная установка позволит проводить новаторские исследования в различных областях, включая материаловедение, физику, химию, геологию и биологию.

Он добавил, что в августе состоялось заседание, посвященное развитию синхротронных и нейтронных исследований до 2030 года. Вице-премьер акцентировал важность выполнения работ в срок и усиления сотрудничества с китайскими учеными.

Андрей Травников рассказал о планах развития прилегающей к ЦКП «СКИФ» территории:

— Мы провели опросы среди ученых и исследователей, изучили международный опыт и пришли к выводу о необходимости создания комфортных условий для работы до 500 человек. Уже проработана детальная схема освоения прилегающей территории, определены объекты: учебный корпус, спортивный блок, небольшая гостиница, технопарк и площадки для производственных лабораторий резидентов.

О текущем состоянии проекта и научной программе рассказали заместители Министра науки и высшего образования РФ, директора Института катализа и Института ядерной физики СО РАН.

ЦКП «СКИФ» – научный объект класса «мегасайенс» с синхротроном поколения 4+, строящийся в Кольцово. Это комплекс из 34 зданий и сооружений с оборудованием для исследований.

В ходе создания оборудования ускорительного комплекса удалось импортозаместить ряд ключевых компонентов, включая мощные клистроны, источники питания магнитов, вакуумное оборудование.

Дмитрий Чернышенко оценил оборудование инжекционного комплекса ЦКП «СКИФ», где активно ведется работа с электронным пучком. Линейный ускоритель достиг заявленных параметров. В бустерном синхротроне обеспечена стабильная циркуляция пучка. Вице-премьер осмотрел экспериментальный зал и ознакомился с финальной стадией создания оборудования основного накопителя.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО

