Рекламодателям

Фасад аэропорта «Северный» начали ремонтировать в Новосибирске

  • 29/08/2025, 18:00
Автор: Артем Рязанов
Фасад аэропорта «Северный» начали ремонтировать в Новосибирске
Зданию первого аэровокзала в Новосибирске исполнилось 90 лет

В 1929 году в Новосибирске построили первый аэровокзал. Он получил название «Северный» и около 30 лет был главным авиаобъектом в городе. Закрылся в 2011 году, а через два года с аэродрома улетел последний самолет. Сейчас посетителей внутрь здания, признанного памятником архитектуры, не пускают даже на экскурсии.

Головной офис нынешних собственников аэровокзала ООО «Айден» находится в Кемерово. Судя по данным из открытых источников, компания занимается строительством, арендой и продажей недвижимости. На данный момент владелец ремонтирует фасад. Съёмки в здании запрещены.

Краевед Наталья Липатникова рассказала VN.ru, что несколько лет пытается добиться восстановления объекта культурного наследия. Проект планировали утвердить в апреле 2025 года, хотя работы по реставрации уже шли. Разрешение на их проведение было выдано до конца 2024 года.

— На текущий момент в целях сохранения объекта культурного наследия «Аэровокзал городского аэропорта» проводятся ремонтно-реставрационные работы на основании выданного разрешения и разработанной проектной документации. Срок выполнения работ установлен до конца 2025 года. В связи с необходимостью проведения дополнительных работ, многоэтапностью и невозможностью выполнения отдельных работ при низких температурах, срок окончания выполнения может быть изменен, — сообщили изданию в ООО «Айден».

Судьба здания после ремонта неизвестна.

Напомним, в 2022 году Наталья Медведева, которая на тот момент была начальником госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, сообщала, что собственника здания городского аэропорта принудят к проведению работ на объекте через суд.

— По зданию городского аэропорта правообладатель пока не проявляет желания и активности потратить финансовые средства хотя бы на проектирование и обследование объекта. Соответственно, не проводит ремонтно-реставрационные работы, — поясняла Медведева.

Ранее редакция сообщала о том, что косметический ремонт запланирован в подземном переходе у ГПНТБ. Ранее сообщалось, что в эту локацию планируют вернуть торговые ряды.

Источник фото: VN.ru / Автор — Андрей Заржецкий

1 498

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : ремонт аэропорт


1
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Александр Чиркунов, экс-директор сети «Ашан» (Новосибирск), директор по стратегическому развитию Carrefour (Армения)

Александр Чиркунов: На рынке готовой еды идет борьба между ритейлом и общепитом

Интригу в его развитие добавит роботизация доставки
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Студенческие стартапы встретились с инвесторами на Технопроме
29/08/25 19:00
Бизнес Технологии
ЦКП «СКИФ» в Кольцово: вице-премьер РФ оценил ключевые этапы создания
29/08/25 18:45
Власть
Фасад аэропорта «Северный» начали ремонтировать в Новосибирске
29/08/25 18:00
Общество
Энергетики завершили замену теплосетей в центре Новосибирска
29/08/25 17:30
Бизнес Город
На «Технопроме» представили успешные проекты сибирского НОЦ
29/08/25 17:22
Власть
Новосибирцев ожидают серьезные изменения в сфере финансов с 1 сентября
29/08/25 17:00
Банки Общество Финансы
Три проекта станций второй очереди ЦКП «СКИФ» представлены на Технопроме
29/08/25 16:30
Бизнес Наука Технологии
«Не надо из этого делать шоу»: новосибирский альпинист назвал трагедию на пике Победы рядовым случаем
29/08/25 16:00
Общество
Крупная финансовая организация опубликовала данные о доходах за семь месяцев
29/08/25 15:51
Финансы
Дожди ожидают новосибирцев на предстоящих выходных
29/08/25 15:00
Общество
Новосибирских предпринимателей предлагают обязать доплачивать работникам за стаж
29/08/25 14:00
Бизнес Власть ПроБизнес
Вице-премьер России Чернышенко открыл корпус поточных аудиторий НГУ
29/08/25 13:30
Власть Наука Образование
Андрей Белевцев: ИИ изменил подход в разработке технологических решений во всем мире
29/08/25 13:27
Бизнес
С 1 сентября в Новосибирске вступает в силу ряд новшеств в сфере недвижимости
29/08/25 13:00
Недвижимость Общество
Телекоммуникационное оборудование обновили в Калининском районе Новосибирска
29/08/25 12:45
Технологии
В Новосибирске упали продажи машиномест в новостройках
29/08/25 12:00
Бизнес Недвижимость
В Новосибирскую область ввезли более 400 тонн цветов
29/08/25 11:30
Бизнес ВЭД
Вузы и бизнес в Новосибирске обсудили, как готовить инженерный спецназ
29/08/25 11:00
Бизнес Образование Технологии
«Они называют ее депра»: новосибирцы диагностируют у себя СДВГ и депрессию с помощью соцсетей
29/08/25 10:00
Общество
Новые медучреждения в Новосибирске оказались одними из самых дорогих в стране
29/08/25 9:00
Бизнес Власть Недвижимость
Популярное
В конкурсе таксистов в России в этом году участвует много женщин
29/08/25 12:30
Новосибирский гид рассказала о жизни Вольфа Мессинга в столице Сибири
22/08/25 10:00
В Ленинском районе Новосибирска в садовом обществе погибли собаки
20/08/25 14:00
Новосибирский священник рассказал историю и традиции Медового Спаса
12/08/25 18:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новосибирская дачница нашла на своем участке семейство цокоров
30/07/25 19:15
Новости компаний
Вклад «Ключевой плюс» Уралсиба – в Топ-10 лучших вкладов с плавающей ставкой
28/08/25 10:45
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником экологической акции
27/08/25 10:43
Новосибирские энергетики ведут масштабную реконструкцию электросетей в Оби
25/08/25 11:25
Банк Уралсиб в Новосибирске помог в подготовке отряда военно-исторической экспедиции
25/08/25 9:10
Энергетики обеспечивают сохранность ВОЛС в рамках договоров с провайдерами
22/08/25 10:50
Уралсиб и Билайн запустили проект по идентификации иностранцев для подключения к мобильной связи
20/08/25 9:15

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Август 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять