Фасад аэропорта «Северный» начали ремонтировать в Новосибирске

В 1929 году в Новосибирске построили первый аэровокзал. Он получил название «Северный» и около 30 лет был главным авиаобъектом в городе. Закрылся в 2011 году, а через два года с аэродрома улетел последний самолет. Сейчас посетителей внутрь здания, признанного памятником архитектуры, не пускают даже на экскурсии.

Головной офис нынешних собственников аэровокзала ООО «Айден» находится в Кемерово. Судя по данным из открытых источников, компания занимается строительством, арендой и продажей недвижимости. На данный момент владелец ремонтирует фасад. Съёмки в здании запрещены.

Краевед Наталья Липатникова рассказала VN.ru, что несколько лет пытается добиться восстановления объекта культурного наследия. Проект планировали утвердить в апреле 2025 года, хотя работы по реставрации уже шли. Разрешение на их проведение было выдано до конца 2024 года.

— На текущий момент в целях сохранения объекта культурного наследия «Аэровокзал городского аэропорта» проводятся ремонтно-реставрационные работы на основании выданного разрешения и разработанной проектной документации. Срок выполнения работ установлен до конца 2025 года. В связи с необходимостью проведения дополнительных работ, многоэтапностью и невозможностью выполнения отдельных работ при низких температурах, срок окончания выполнения может быть изменен, — сообщили изданию в ООО «Айден».

Судьба здания после ремонта неизвестна.

Напомним, в 2022 году Наталья Медведева, которая на тот момент была начальником госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, сообщала, что собственника здания городского аэропорта принудят к проведению работ на объекте через суд.

— По зданию городского аэропорта правообладатель пока не проявляет желания и активности потратить финансовые средства хотя бы на проектирование и обследование объекта. Соответственно, не проводит ремонтно-реставрационные работы, — поясняла Медведева.

