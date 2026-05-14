День российского предпринимательства в Новосибирске отметят 20 мая

Организаторы приглашают предпринимателей посетить насыщенную программу, объединяющую представителей бизнеса, власти и экспертного сообщества. Мероприятие станет площадкой для обмена опытом, поиска новых деловых контактов и обсуждения актуальных мер поддержки бизнеса.

С Днём российского предпринимательства представителей бизнеса поздравят первые лица города и региона. Также они наградят предпринимателей, внесших особый вклад в развитие отдельных экономических отраслей, предпринимательства в целом и благотворительности региона.

Затем представители мэрии и профильных министерств в формате панельной дискуссии ответят на вопросы об условиях ведения бизнеса, расскажут о мерах поддержки и перспективах малого предпринимательства в регионе.

Предприниматели могут заранее задать свои вопросы представителям власти по ссылке.

После окончания торжественной части состоится «Антикризисный мастермайнд»: в этом формате предприниматели найдут инструменты для развития своего бизнеса в 2026 году и получат ценные советы от экспертов, а также обменяются опытом и найдут полезные контакты. Количество участников мастермайнда ограничено.

Мероприятие пройдёт в Концертном комплексе имени Владимира Маяковского по адресу: Красный проспект, дом 15.

Организаторы приглашают предпринимателей, представителей бизнеса, экспертов и всех, кто заинтересован в развитии деловой среды города.

Для участия в деловой программе Дня российского предпринимательства необходима регистрация. Участие бесплатное.

В холле Концертного комплекса развернётся выставочно-интерактивная программа: будет представлен промышленный и туристический потенциал региона, предприниматели смогут получить консультации по мерам поддержки бизнеса, а также юридические экспресс-консультации от Бюро по защите прав предпринимателей, а в рамках благотворительных мастер-классов участники изготовят своими руками подарки для ветеранов и для животных из собачьего приюта.

Для соискателей традиционно пройдёт ярмарка вакансий – в этом году в формате панельной дискуссии с работодателями. Десять новосибирских компаний представят свои вакансии, расскажут об условиях труда и ответят на вопросы участников, а соискатели также получат советы по составлению резюме и прохождению собеседования от экспертов.

Программа «Городского дня предпринимательства»: