День российского предпринимательства в Новосибирске отметят 20 мая

Организаторы приглашают предпринимателей посетить насыщенную программу, объединяющую представителей бизнеса, власти и экспертного сообщества. Мероприятие станет площадкой для обмена опытом, поиска новых деловых контактов и обсуждения актуальных мер поддержки бизнеса.
С Днём российского предпринимательства представителей бизнеса поздравят первые лица города и региона. Также они наградят предпринимателей, внесших особый вклад в развитие отдельных экономических отраслей, предпринимательства в целом и благотворительности региона.
Затем представители мэрии и профильных министерств в формате панельной дискуссии ответят на вопросы об условиях ведения бизнеса, расскажут о мерах поддержки и перспективах малого предпринимательства в регионе.
Предприниматели могут заранее задать свои вопросы представителям власти по ссылке.
После окончания торжественной части состоится «Антикризисный мастермайнд»: в этом формате предприниматели найдут инструменты для развития своего бизнеса в 2026 году и получат ценные советы от экспертов, а также обменяются опытом и найдут полезные контакты. Количество участников мастермайнда ограничено.
Мероприятие пройдёт в Концертном комплексе имени Владимира Маяковского по адресу: Красный проспект, дом 15.
Организаторы приглашают предпринимателей, представителей бизнеса, экспертов и всех, кто заинтересован в развитии деловой среды города.
Для участия в деловой программе Дня российского предпринимательства необходима регистрация. Участие бесплатное.
В холле Концертного комплекса развернётся выставочно-интерактивная программа: будет представлен промышленный и туристический потенциал региона, предприниматели смогут получить консультации по мерам поддержки бизнеса, а также юридические экспресс-консультации от Бюро по защите прав предпринимателей, а в рамках благотворительных мастер-классов участники изготовят своими руками подарки для ветеранов и для животных из собачьего приюта.
Для соискателей традиционно пройдёт ярмарка вакансий – в этом году в формате панельной дискуссии с работодателями. Десять новосибирских компаний представят свои вакансии, расскажут об условиях труда и ответят на вопросы участников, а соискатели также получат советы по составлению резюме и прохождению собеседования от экспертов.
Программа «Городского дня предпринимательства»:
09:00 – 13:00 – Выставочно-интерактивная площадка и консультации (холл)
09:15 – 09:45 – Туристический лекторий «Секреты путешествий по Новосибирской области и Горному Алтаю» (малый зал)
10:00 – 11:00 – Торжественное открытие мероприятия и награждение предпринимателей (большой зал)
11:00 – 12:30 – Панельная дискуссия «Роль малого бизнеса в социально-экономическом развитии региона» (большой зал)
12:30 – 13:00 – Перерыв
13:00 – 14:30 – Ярмарка вакансий – панельная дискуссия с работодателями (большой зал)
13:00 – 15:00 – Антикризисный мастермайнд «Как увеличить продажи в 2026 году» (малый зал)
15:00 – 16:00 – Подведение итогов, розыгрыш подарков, свободное общение (малый зал)