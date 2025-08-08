День Земли Сибирской: новые стратегии развития АПК в Новосибирской области

Организаторы – представители органов власти, научного сообщества, промышленных и агросервисных компаний, а также сельхозтоваропроизводителей.

Заместитель председателя совета директоров Новосибирской области, министр сельского хозяйства Андрей Шинделов отметил:

— Данное событие – это не только платформа для встреч и обмена мнениями, но и возможность обсудить ключевые вопросы, касающиеся агропромышленного комплекса региона, выработать стратегические решения и установить новые деловые контакты. В частности, рассматриваются вопросы внедрения цифровых технологий в сельское хозяйство, включая использование беспилотных летательных аппаратов, новые методы селекции и обновления сортов, а также доступ к современным финансовым инструментам для приобретения сельскохозяйственной техники. «День Земли Сибирской» позволяет продемонстрировать передовой опыт региональных агропредприятий и способствует обмену знаниями и развитию отрасли.

В деловой программе, включающей пленарное заседание и выездное мероприятие в Центре управления производством и на демонстрационной площадке БПЛА ООО «Соколово», приняли участие руководители региона, представители Министерства сельского хозяйства Новосибирской области, руководители органов управления АПК и специалисты сельскохозяйственных предприятий, а также представители муниципальных образований. В рамках пленарного заседания ведущие сельхозпроизводители провели дискуссию, посвященную актуальным проблемам растениеводства. Также традиционно предусмотрена экспозиция современной сельскохозяйственной техники и оборудования, где производители и дистрибьюторы агрохимической продукции смогли продемонстрировать свои последние достижения.

Параллельно с деловой программой проходит региональный этап Всероссийского Марафона спорта и здорового образа жизни «Земля спорта – 2025». В марафоне участвуют спортивная молодежь, взрослое население, выполнившее нормы ГТО, спортсмены-любители, а также все желающие в семейных эстафетах, соревнованиях по силовому экстриму, волейболу и мини-футболу.

Министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов подчеркнул:

— В рамках этого масштабного аграрного праздника проходят увлекательные спортивные соревнования в преддверии Дня физкультурника. Лучшая команда регионального этапа отправится на всероссийский финал. В регионе создана развитая спортивная инфраструктура, доступная для всех категорий населения, что способствует популяризации спорта и здорового образа жизни.

Организатором «Дня Земли Сибирской» выступает Министерство сельского хозяйства Новосибирской области при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Министерства экономики Новосибирской области.