Синоптики в Новосибирске рассказали, когда вернется жара

Новосибирцев снова ждут дождливые выходные. В субботу синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра обещают ливни и грозы, а утром местами на город опустится туман. Впрочем, днем температура повысится до +22 градусов.
Ночью с субботы на воскресенье похолодает — до +4-9 градусов. Днем солнце нагреет воздух до +24, а дожди ожидаются кратковременные.
Следующая неделя, по данным синоптиков, будет более теплой — дневная температура поднимется до +26 градусов. Дожди будут идти, но кратковременные и местами.
Кстати, по данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН), с 8 августа Землю накроет мощная магнитная буря, самая сильная за последние два месяца, что ударит по самочувствию метеозависимых людей. Ученые отметили, что на Солнце 5 августа произошло сразу 18 сильных вспышек, которые дойдут до Земли к выходным.
По народным приметам 9 августа оценивали какой будет осень. Солнечный день предвещал теплую и сухую погоду, туман — дождливые недели. Прохладное раннее утро 10 августа — к раннему бабьему лету.
Ранее редакция сообщала о том, что в Черепаново после ливней стоки затопили частный дом и огород.
Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.
