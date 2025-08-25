Рекламодателям

Еще одно дело на экс-главу «Спецавтохозяйства» завели в Новосибирске

  • 25/08/2025, 14:00
Автор: Артем Рязанов
Еще одно дело на экс-главу «Спецавтохозяйства» завели в Новосибирске
Его обвиняют в крупной растрате

Экс-главу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Спецавтохозяйство» Александра Южакова обвиняют в крупной растрате. Об этом заявила пресс-служба региональной прокуратуры.

— По материалам прокурорской проверки дело возбуждено по статье о растрате в особо крупном размере, — отметили в ведомстве.

По ней Южакову грозит до десяти лет лишения свободы.

Правоохранители утверждают, что САХ подписала контракты с московской компанией на консультационные услуги по проектам «Левобережный» и «Правобережный» комплексов по переработке отходов. Южаков, по их мнению, распорядился перевести подрядчику около 5 миллионов рублей за услуги, которые следователи считают необязательными и некачественными.

—  Услуги организацией были оказаны некачественно и привели к ненадлежащему исполнению заключенных ранее концессионных соглашений. Однако обвиняемый осуществил оплату некачественно оказанных услуг, необходимость в которых отсутствовала, —  говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее Александра Южакова обвинили в вымогательстве взятки. Он требовал, чтобы 100% доли одной компании, стоимость которой превышает 45 миллионов рублей, переоформили на подставное лицо, уточняли следователи. После подписания документов посредника задержали с поличным. Он признал вину и был освобожден от уголовной ответственности.

В январе 2024 года «Спецавтохозяйство» стало постоянным региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области. Компания, которая с февраля 2023 года временно исполняла эти функции, получила контракт на семь лет. 17 июля 2024 года директором регионального оператора был назначен Александр Южаков.

Напомним, на минувшей неделе стало известно, что суд разрешил Мин ЖКХ Новосибирской области расторгнуть одну мусорную концессию в Новосибирске. Речь идет о создании полигона КПО «Правобережный» для обработки, обезвреживании и захоронении твердых коммунальных отходов в районе села Раздольное. Причина — отсутствие согласованных проектных документов. Иск о прекращении действия соглашения по второй будет рассматриваться на этой неделе.

Ранее редакция сообщала о том, что еще один экс-директор «Спецавтохозяйства» Андрей Зыков возместил  ущерб, нанесенный предприятию. 

Источник фото: Infopro54, автор: Оксана Мочалова

2 379

Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : суд САХ растрата


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

В этом году банк расширил портфель проектов, нацеленных на поддержку и воспитание молодого поколения
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В новосибирской тюрьме появится лечебный корпус за три миллиарда рублей
25/08/25 17:00
Власть Общество
Новосибирская область чествует своих Почетных доноров
25/08/25 16:52
Власть
Минобр рассказал о мерах поддержки учителей в Новосибирской области
25/08/25 16:30
Общество
Дорогу к ледовой «Арене» в Новосибирске хотят защитить от размывания
25/08/25 16:00
Бизнес Власть Город
Праздник для новоселов: в эко-квартале «На Кедровой» заработал сухой фонтан
25/08/25 15:24
Недвижимость
Новосибирский агроном рассказал о сроках уборки картошки
25/08/25 15:00
Общество
День знаний: 29 школ Новосибирской области откроют двери после капремонта
25/08/25 14:37
Власть
Еще одно дело на экс-главу «Спецавтохозяйства» завели в Новосибирске
25/08/25 14:00
Право&Порядок
Сибиряки активно меняют старые смартфоны на новые
25/08/25 13:42
Технологии
В Новосибирске рассказали о детях мигрантов, заваливших второй тест по русскому
25/08/25 13:30
Власть Образование Общество
Новосибирцев предупредили о взломах аккаунтов в Telegram
25/08/25 13:00
Общество Право&Порядок
Стань частью будущего: регистрацию на AI Challenge продлили
25/08/25 12:15
Технологии
Под Новосибирском продают участки застройщика-банкрота за 327 млн рублей
25/08/25 12:00
Бизнес Власть Недвижимость
Рабочему поселку Кольцово сохранили статус наукограда на 15 лет
25/08/25 11:00
Власть Инновации Наука Технологии Экономика
Новосибирский колледж будет готовить IT-специалистов для ГУ МВД
25/08/25 10:00
Образование Право&Порядок
Мошенникам по ОСАГО выплачено более 2,6 миллиардов рублей в Новосибирске
25/08/25 9:00
Общество Право&Порядок Страхование
До +25 и грозы: в Новосибирске последняя неделя августа обещает быть тёплой, но «мокрой»
24/08/25 18:00
Общество
Ввести единую льготу на проезд российским пенсионерам предложили в Госдуме
24/08/25 16:00
Общество
Кроссовки вне закона: в Новосибирске рассматривают иск о признании спортивной обуви контрафактом
24/08/25 14:00
Бизнес Право&Порядок
Глава СКР Бастрыкин взял на контроль инцидент в детском лагере под Новосибирском
24/08/25 11:45
Общество Право&Порядок
Популярное
Новосибирский гид рассказала о жизни Вольфа Мессинга в столице Сибири
22/08/25 10:00
В Ленинском районе Новосибирска в садовом обществе погибли собаки
20/08/25 14:00
Новосибирский священник рассказал историю и традиции Медового Спаса
12/08/25 18:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новосибирская дачница нашла на своем участке семейство цокоров
30/07/25 19:15
Агроном Шубина рассказала, какие работы следует провести дачникам в конце июля
25/07/25 15:00
Новости компаний
Новосибирские энергетики ведут масштабную реконструкцию электросетей в Оби
25/08/25 11:25
Банк Уралсиб в Новосибирске помог в подготовке отряда военно-исторической экспедиции
25/08/25 9:10
Энергетики обеспечивают сохранность ВОЛС в рамках договоров с провайдерами
22/08/25 10:50
Уралсиб и Билайн запустили проект по идентификации иностранцев для подключения к мобильной связи
20/08/25 9:15
Рейтинг привлекательности работодателя Банка Уралсиб подтвержден на уровне А.hr
19/08/25 10:12
Анастасия Агафонова вошла в Топ-3 рейтинга руководителей подразделений premium banking
15/08/25 9:18

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Август 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять