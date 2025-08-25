Еще одно дело на экс-главу «Спецавтохозяйства» завели в Новосибирске

Экс-главу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Спецавтохозяйство» Александра Южакова обвиняют в крупной растрате. Об этом заявила пресс-служба региональной прокуратуры.

— По материалам прокурорской проверки дело возбуждено по статье о растрате в особо крупном размере, — отметили в ведомстве.

По ней Южакову грозит до десяти лет лишения свободы.

Правоохранители утверждают, что САХ подписала контракты с московской компанией на консультационные услуги по проектам «Левобережный» и «Правобережный» комплексов по переработке отходов. Южаков, по их мнению, распорядился перевести подрядчику около 5 миллионов рублей за услуги, которые следователи считают необязательными и некачественными.

— Услуги организацией были оказаны некачественно и привели к ненадлежащему исполнению заключенных ранее концессионных соглашений. Однако обвиняемый осуществил оплату некачественно оказанных услуг, необходимость в которых отсутствовала, — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее Александра Южакова обвинили в вымогательстве взятки. Он требовал, чтобы 100% доли одной компании, стоимость которой превышает 45 миллионов рублей, переоформили на подставное лицо, уточняли следователи. После подписания документов посредника задержали с поличным. Он признал вину и был освобожден от уголовной ответственности.

В январе 2024 года «Спецавтохозяйство» стало постоянным региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области. Компания, которая с февраля 2023 года временно исполняла эти функции, получила контракт на семь лет. 17 июля 2024 года директором регионального оператора был назначен Александр Южаков.

Напомним, на минувшей неделе стало известно, что суд разрешил Мин ЖКХ Новосибирской области расторгнуть одну мусорную концессию в Новосибирске. Речь идет о создании полигона КПО «Правобережный» для обработки, обезвреживании и захоронении твердых коммунальных отходов в районе села Раздольное. Причина — отсутствие согласованных проектных документов. Иск о прекращении действия соглашения по второй будет рассматриваться на этой неделе.

Ранее редакция сообщала о том, что еще один экс-директор «Спецавтохозяйства» Андрей Зыков возместил ущерб, нанесенный предприятию.