Депутат Госдумы объявил размер ежемесячных выплат для семей с детьми в России

В 2026 году размер ежемесячных выплат на детей составит от 9,2 до 18,4 тысячи рублей. Это будет зависеть от дохода и потребностей конкретной семьи, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

— Ежемесячное пособие на ребенка составит 9 185 рублей при выплате в 50% прожиточного минимума, 13 778 рублей — при 75% и 18 371 рубль — при 100%, — пояснил Говырин РИА Новости.

Депутат объявил, что ежемесячные выплаты на детей до 17 лет будут зависеть от прожиточного минимума. В 2026 году он составит 18,9 тысячи рублей на человека. Для детей это будет 18,4 тысячи рублей, для трудоспособных — 20,6 тысячи рублей.

19 декабря на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьми. Эти изменения вступят в силу с 1 января 2026 года. Семьи с небольшими доходами получат налоговый вычет: из удержанных 13% им будут возвращать 7%.

