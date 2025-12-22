Евгений Лобов: В 2026 году на рынке Новосибирска может сформироваться дефицит предложения

Исполнительный директор ГК «Виват! Девелопмент» Евгений Лобов прокомментировал наиболее актуальные для строительного рынка региона вызовы в 2025 года, а также оценил перспективы его развития в 2026-м.

Охлаждение спроса

В 2025 году из-за высокой ключевой ставки в стране очень сильно изменились ипотечные программы. Это оказало самое сильное влияние на строительный рынок Новосибирской области. По мнению аналитиков, в некоторых сегментах продажи упали до 60%.

Безусловно, для девелоперов этот вызов оказался крайне серьезным. Однако по итогам года можно констатировать, что рынок не рухнул, большинство компаний подстроились под новые реалии и работают с теми инструментами, которые есть. Например, это военная, семейная и IT-ипотека. Кроме того, в 2025 году многие застройщики стали экспериментировать с рассрочками и скидками.

Рост себестоимости

Все материалы, необходимые для строительства, растут в цене. В 2025 году особенно актуальным стало четкое планирование деятельности компании. Девелопер должен понимать, по каким правилам играет, грамотно рассчитывать свою финансовую модель.

Все — в КРТ!

Практически все проекты в Новосибирске сегодня переведены в рамки КРТ. Точечной застройки в столице Сибири больше не существует. Программа КРТ — основной драйвер строительного рынка региона.

Но если посмотреть условия программ, то можно увидеть, что для застройщиков они не очень привлекательны. Многие торги по площадкам комплексного развития территорий, прошедшие в 2025 году, не состоялись. Игроки рынка четко понимают, что сломя голову заскакивать в проекты КРТ на тех условиях, которые предлагает государство, во многих случаях в принципе нецелесообразно. Очень сильно на такие проекты давит социалка, то есть нагрузка на развитие социальных проектов: школ, детских садов. По самым элементарным расчетам, бизнесу сегодня проще не начинать проекты, а положить эти деньги под проценты в банк и получить гораздо больше прибыли.

Поэтому сейчас многие застройщики Новосибирска задумываются о том, нужно ли им вообще заходить в проекты КРТ. Некоторые смещают фокус в другую нишу: создание в рамках КРТ поселков ИЖС с коттеджами и таунхаусами.

Ситуация с кадрами нормализуется

Дефицит кадров на строительном рынке наблюдается, и это связано со многими факторами. Но 2025 год показал, что на рынке появляется больше качественных специалистов, которых можно привлекать. Это касается конкретно нашего региона. Думаю, что в 2026-м ситуация будет развиваться в том же ключе. Сильной нехватки кадров в данный момент мы не испытываем.

В целом в 2025 году девелоперы стали более аккуратно подходить к новым объектам. В результате снизились темпы строительства, запуска новых объектов и ввода в эксплуатацию уже реализующихся проектов. Каждый новый проект требует более взвешенного подхода и детальной проработки.

Прогнозы на 2026 год

2026-й будет очень интересным, так как принесет с собой много неопределенности с точки зрения изменения налоговой системы, законодательства. Уже сейчас многие подрядчики в цепочке поставок стройматериалов, услуг начинают пересматривать свое ценообразование, настаивают на заключении новых контрактов. Например, все проектировщики работают на «упрощенке», и объем финансирования этих компаний явно больше 20 млн рублей в год. Соответственно, они также попадают в новые правила игры со следующего нового периода. Цена на проектирование пересматривается. И так по всей цепочке.

То есть застройщиков зажимают в тиски: высокая себестоимость и ограниченный платежеспособный спрос. В этом коридоре свою деятельность нужно планировать очень аккуратно и выверенно.

Квартирография под вопросом

С точки зрения квартирографии в будущих новостройках многое зависит от условий кредитования в рамках льготной ипотеки. Сейчас обсуждаются изменения правил ипотечного кредитования с точки зрения фиксации минимальных требований к площади квартиры. По разным источникам ― разные цифры.

Как только новые правила игры будут объявлены, даже те проекты, которые сейчас находятся в проработке, придется под них адаптировать. Возможно, это будет тренд 2026 года. Подготовиться к этим изменениям невозможно, поэтому мы просто ждем.

Если говорить про сегменты, то сегодня все застройщики стараются уходить от эконом-жилья. Клиент, прежде всего в Новосибирской области, стал очень требовательным, а разнообразие на рынке достаточно существенное. В связи с этим строить эконом-класс в том понимании, как это было раньше, сейчас никто не будет. Сейчас каждый проект индивидуален. Его приходится упаковывать, создавать не просто дом, а образ жизни: продумывать дизайн помещений, внутреннее пространство, благоустройство площадок. Я думаю, что эконом-класс сейчас трансформируется ближе к комфорт-классу, в сегмент «стандарт».

Дефицит квартир

В 2026 году слишком много неизвестных, связанных с макроэкономической ситуацией. От девелоперов тут мало что зависит, поэтому мы все в ожидании. Если произойдет разворот, улучшение макроэкономической ситуации, появятся какие-то новые ипотечные программы, вырастет покупательная способность людей, рынок вполне может столкнуться с нехваткой предложения. Некоторые аналитики считают, что в 2026-2027 годах рынок Новосибирска может столкнуться с этим трендом. Сейчас многие проекты девелоперы замораживают, не выходят на новые площадки. Застройщики осваивают то количество объектов, которое они могут реализовать. Темпы продаж стали понятны, под них подстраиваются рынок и девелоперы.

Нехватка готового жилья может спровоцировать рост цен. По прогнозам аналитиков, в районе 13-15%.