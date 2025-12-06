Рекламодателям

В Госдуме назвали размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2026 году

  • 06/12/2025, 09:00
Автор: Артем Рязанов
В Госдуме назвали размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2026 году
Также стала известна новая стоимость индивидуального пенсионного коэффициента

Сегодня пенсия по старости в России состоит из двух частей. Страховую рассчитывают по накопленным индивидуальным пенсионным коэффициентам. Ранее в Госдуме анонсировали увеличение пенсионных выплат в 2026 году. С 1 января страховая часть пенсии будет проиндексирована на 7,6%. Эта мера затронет даже работающих пенсионеров.

Также есть фиксированная выплата, которую индексируют каждый год. В 2026 году она составит 9584 рубля 69 копеек, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин изданию РИА Новости. В 2025 году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 8 907 рублей 70 копеек в месяц.

Кроме того, с 1 января в России вырастет стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента: с 145.69 до 156,76 рублей. ИПК — это пенсионные баллы, которые начисляются за каждый год официальной работы. Их количество зависит от размера страховых взносов, перечисленных работодателем за сотрудника. Чем выше официальная зарплата и отчисления, тем больше ИПК накапливается, а значит — тем выше будет страховая пенсия по старости.

Напомним, с января 2025 года средний размер страховой пенсии по старости в Новосибирской области составляет 23,7 тысячи рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме рассказали о том как повысить пенсию в два раза

Источник фото: нейросеть Шедеврум

2 763

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : размер пенсии


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Иван Капчук: Лечение в Kinetiq возвращает людей к активной жизни

Иван Капчук: Лечение в Kinetiq возвращает людей к активной жизни

Сегодня никто не хочет сидеть на скамье запасных — ни спортсмены, ни бизнесмены, ни обычные люди
Все материалы
ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Депутат Госдумы предложил возвращать ранее проданные квартиры вместе с ипотекой
6/12/25 13:00
Власть Общество
Рекордно короткая рабочая неделя ждет россиян в конце декабря
6/12/25 12:00
Общество
Дети мигрантов пошли на подготовительные курсы в школы Новосибирска
6/12/25 11:00
Власть Образование Общество
«Иначе их бы уже никто не покупал»: в Новосибирске неожиданно подешевели мандарины
6/12/25 10:00
Общество
В Госдуме назвали размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2026 году
6/12/25 9:00
Общество
Туристический сбор удвоится в Новосибирской области в 2026 году
5/12/25 18:00
Бизнес Общество Туризм
Евгения Яровая: Включение «Логики» в школьное образование споткнется о системные препятствия
5/12/25 17:00
Образование Общество
«Они дублируются»: новосибирцы получают приглашения в домовые чаты MAX через Госуслуги
5/12/25 16:30
Бизнес Власть Общество
Два кредитора из Новосибирской области попали в «черный список» ЦБ
5/12/25 16:00
Общество
В выходные в Новосибирской области похолодает до -25 градусов
5/12/25 15:00
Общество
За хищения у бойцов СВО в Новосибирске задержаны 11 человек
5/12/25 14:00
Право&Порядок
Проезд в метро Новосибирска подорожает сразу на восемь рублей
5/12/25 13:34
Власть Общество Транспорт
Две тысячи семей в Новосибирске получили улучшенный интернет
5/12/25 13:10
Технологии
«Лукавая отчетность»: долгостроев в Новосибирске больше, чем декларируется
5/12/25 13:00
Бизнес Власть Недвижимость
В Новосибирске разместится центр данных нового российско-китайского мессенджера
5/12/25 12:00
Бизнес Общество Технологии
«Нежилой фонд» с пропиской: в Новосибирске через суд выселяют восемь семей
5/12/25 11:30
Власть Общество
В Новосибирской области с 9 декабря ОСАГО подорожает в два раза
5/12/25 11:15
Общество
Новосибирца приговорили за обналичку 11 миллионов рублей
5/12/25 10:00
Право&Порядок
«У них на землю свои планы»: предоставлению участков новосибирским льготникам препятствует власть на местах
5/12/25 9:00
Власть Недвижимость Общество
Стоимость проезда до Академгородка в маршрутках вырастет до 100 рублей
4/12/25 20:00
Власть Общество Транспорт
Популярное
Эксперты из Новосибирска высказались о запрете Roblox
3/12/25 14:30
Новосибирец рассказал, как спасал косуль с замёрзшего озера
2/12/25 15:00
Новосибирцам объяснили, почему важно поддерживать у детей веру в Деда Мороза
1/12/25 10:30
Лунный календарь для любителей комнатных растений на декабрь 2025
30/11/25 9:17
Новосибирцам рассказали, как избежать дефицита витаминов зимой
24/11/25 13:30
Новосибирец ответил хейтерам за рыбалку с сыном на льду
19/11/25 16:15
Новости компаний
Незаконные ВОЛС угрожают электроснабжению Новосибирска
4/12/25 12:15
Карта «Прибыль» Банка Уралсиб – в Топ-3 лучших дебетовых карт к праздникам
3/12/25 9:10
Школьники Новосибирской области открывают для себя мир энергетики
27/11/25 11:35
Банк Уралсиб вошел в тройку лидеров рейтинга лучших кредитов наличными
27/11/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске в третий раз стал партнером премии «Человек года»
26/11/25 9:10
Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-4 доходных дебетовых карт
24/11/25 11:02

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять