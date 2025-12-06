В Госдуме назвали размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2026 году

Сегодня пенсия по старости в России состоит из двух частей. Страховую рассчитывают по накопленным индивидуальным пенсионным коэффициентам. Ранее в Госдуме анонсировали увеличение пенсионных выплат в 2026 году. С 1 января страховая часть пенсии будет проиндексирована на 7,6%. Эта мера затронет даже работающих пенсионеров.

Также есть фиксированная выплата, которую индексируют каждый год. В 2026 году она составит 9584 рубля 69 копеек, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин изданию РИА Новости. В 2025 году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 8 907 рублей 70 копеек в месяц.

Кроме того, с 1 января в России вырастет стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента: с 145.69 до 156,76 рублей. ИПК — это пенсионные баллы, которые начисляются за каждый год официальной работы. Их количество зависит от размера страховых взносов, перечисленных работодателем за сотрудника. Чем выше официальная зарплата и отчисления, тем больше ИПК накапливается, а значит — тем выше будет страховая пенсия по старости.

Напомним, с января 2025 года средний размер страховой пенсии по старости в Новосибирской области составляет 23,7 тысячи рублей.

